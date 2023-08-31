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2023-08-31 19:29:01

必搶自助餐優惠！$221任嘆蟹腳、和牛、Mövenpick 雪糕 晚餐時段送波士頓龍蝦！

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必搶自助餐優惠！$221任嘆蟹腳、和牛、Mövenpick 雪糕 晚餐時段更送波士頓龍蝦！

必搶自助餐優惠！$221任嘆蟹腳、和牛、Mövenpick 雪糕 晚餐時段更送波士頓龍蝦！

星期六又有起抵自助餐優惠喇！香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐推岀買一送一優惠，9 月 2 日中午 12 時可於KKDay網站搶購。今次的「海陸滋味薈萃」自助午餐不單可任食生蠔、和牛面頰肉、火炙和牛壽司及Mövenpick 雪糕，而且2 人同行每位更送黑松露芝士焗帆立貝一客，仲要先$200+/位！

MoMo Café 供應「海陸滋味薈 萃」自助午餐/晚餐，任食生蠔、鱈場蟹腳等海鮮，及壽司、烤肉、中西熱盤及甜品，嚐遍各式美味。

MoMo Café 供應「海陸滋味薈 萃」自助午餐/晚餐，任食生蠔、鱈場蟹腳等海鮮，及壽司、烤肉、中西熱盤及甜品，嚐遍各式美味。

必搶自助餐優惠！沙田萬怡酒店 $221任嘆蟹腳、和牛、Mövenpick 雪糕

中西美食薈萃的沙田 MoMo Café，致力為賓客呈現色香味俱全的佳餚， 客人可以品嘗經典的地道和國際美食。MoMo Café 擁有寬敞的空間讓餐廳成為休閒聚會的理想選擇，在9月供應的「海陸滋味薈萃」自助午餐/晚餐，任食生蠔、鱈場蟹腳等海鮮，及壽司、烤肉、中西熱盤及甜品，嚐遍各式美味。

【KKday 快閃限量搶–買一送一】9月2日中午12點開搶

「海陸滋味薈萃」平日2.5小時自助午餐

  •  星期一至五 HK$442/2位，平均 HK$221/位 （原價：HK$810/2位）
  • 2人同行每位送黑松露芝士焗帆立貝一客

「海陸滋味薈萃」3.5小時自助晚餐

  • 星期一至四 HK$766/2位，平均 HK$383/位 （原價：HK$1,404/2位）
  • 星期六、日、公眾假期及前夕 HK$874/2位，平均 HK$437/位 （原價：HK$1,602/2位）
  • 2 人同行每位奉送清蒸新鮮原隻開邊波士頓龍蝦一隻

*以上價錢已包括加一服務費

2 人同行每位奉送清蒸新鮮原隻開邊波士頓龍蝦一隻。 「海陸滋味薈萃」自助午餐任食生蠔、和牛面頰肉、火炙和牛壽司、Mövenpick 雪糕。 壽司/刺身：火炙和牛壽司

必搶自助餐優惠！詳細資料

優惠詳情

  • 優惠期 （預訂期） : 2023 年 9 月 2 日 12:00 至 9 月 8 日 23:59
  • 用餐日期：2023 年 9 月 3 日至 10 月 2 日
  • 用餐地址：新界沙田安平街 1 號 2 樓

午餐自助餐食物

  • 冰鎮海鮮：季節限定新鮮即開生蠔、鱈場蟹腳（九月）、鮮蝦、藍青口、黃金螺
  • 壽司/刺身：火炙和牛壽司、北海道帶子（週末限定）、三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚（週末限定）、鯛魚（週日限定）
  • 沙律/頭盆：燒牛肉薄片伴和風豉油汁、煙三文魚蘋果青瓜沙律、烤南瓜雞胸沙律
  • 精選烤肉：香烤西冷扒（平日限定）、香烤肉眼扒（週末限定）
  • 特色中西熱盤：脆皮和牛牛面頰肉、鹽燒牛舌、焗酥皮生蠔燉牛肉、砵酒慢煮牛肋條、
  • 韓式煮牛肉、胡椒燴牛尾、蝦醬海山骨、櫻花蝦海鮮炒飯
  • 沙田特色：沙田雞粥、山水豆腐花
  • 甜品：熱情果朱古力杯、白芝士忌廉配燴菠蘿、Mövenpick雪糕、各式雪糕批/甜筒

晚餐自助餐食物

  • 冰鎮海鮮：季節限定新鮮即開生蠔、鱈場蟹腳、鮮蝦、藍青口、黃金螺
  • 壽司/刺身：火炙和牛壽司、北海道帶子、三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚
  • 沙律/頭盆：燒牛肉薄片伴和風豉油汁、煙三文魚蘋果青瓜沙律、烤南瓜雞胸沙律
  • 精選烤肉：慢火香烤有骨肉眼扒、香烤羊扒
  • 特色中西熱盤：脆皮和牛牛面頰肉、鹽燒牛舌、焗酥皮生蠔燉牛肉、砵酒慢煮牛肋條、
  • 韓式煮牛肉、胡椒燴牛尾、蝦醬海山骨、清蒸沙巴龍躉、櫻花蝦海鮮炒飯
  • 沙田特色：沙田雞粥、山水豆腐花
  • 甜品：熱情果朱古力杯、白芝士忌廉配燴菠蘿、Mövenpick雪糕、各式雪糕批/甜筒
中西美食薈萃的沙田 MoMo Café，致力為賓客呈現色香味俱全的佳餚。 中西美食薈萃的沙田 MoMo Café，致力為賓客呈現色香味俱全的佳餚。
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