必搶自助餐優惠！$221任嘆蟹腳、和牛、Mövenpick 雪糕 晚餐時段送波士頓龍蝦！

星期六又有起抵自助餐優惠喇！香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐推岀買一送一優惠，9 月 2 日中午 12 時可於KKDay網站搶購。今次的「海陸滋味薈萃」自助午餐不單可任食生蠔、和牛面頰肉、火炙和牛壽司及Mövenpick 雪糕，而且2 人同行每位更送黑松露芝士焗帆立貝一客，仲要先$200+/位！