必搶！柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一 3人同行每位$581 自助晚餐任食生蠔/龍蝦/雪蟹腳

6 月 13 日正午 12 點開搶「柏寧酒店 PLAYT 自助餐」 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128971?cid=13367

「麵包蟹．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐 自助午餐精選美食：麵包蟹及凍海鮮、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、泰式生蝦刺身、燒西冷扒、燒羊脾、精選魚生/壽司、即蒸中式點心/鑊氣小炒、煙三文魚及多款精美沙律、印度天馬尼菜式、即煮特色湯底粉麵、精選芝士及凍肉拼盤、自家製雪糕及多款精緻甜點。

快閃限量搶：買二送一 (12:30-14:30)

KKday優惠：星期一至五，$962/3位，平均$320.7/位(原價$1,380/3位) (已包括原價加一服務費) 獨家快閃：第二位半價(12:30-14:30)

KKday優惠：星期一至五$711/2位，平均$355.5/位(原價$920/2位) (已包括原價加一服務費)



魚子醬周 末brunch 自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬小食及三文魚子前菜無限供應，更有滋味中西熱食如西冷扒、羊架、即蒸中式點心、黑松露及魚子醬班尼迪蛋等選擇。Brunch包括有氣葡萄酒和各款果汁等任飲，記得不要錯過自家製Gelato！ 快閃限量搶：買二送一(11:45 - 14:30)

KKday優惠：星期六日及公眾假期$1,399/3位，平均$466.3/位(原價$2,007/3位) (已包括原價加一服務費) 獨家快閃：第二位半價(11:45 - 14:30)

KKday優惠：星期六、日及公眾假期$1,034/2位，平均$517/位(原價$2,007/3位) (已包括原價加一服務費)

「和牛．鮑魚．生蠔」海鮮自助晚餐 精選美食：兩款即開時令生蠔、凍海鮮(龍蝦、雪蟹腳、青口及蝦)、精選魚生壽司、西班牙烤脆皮乳豬、即煎鴨肝、和牛壽喜燒、美國燒牛肋骨、時令燉湯、點心、中式鑊氣小炒、印度菜式、即煮特色湯底粉麵、自家製Gelato雪糕及多款甜品(款式輪流供應)、無限添飲台式果茶。 快閃限量搶：買二送一(18:30 - 21:30)

KKday優惠：星期一至四$1,744/3位，平均$581.3/位(原價$1,380/3位)

星期六、日及公眾假期$1,836/3位，平均$612/位(原價$2,007/3位) (已包括原價加一服務費) 獨家快閃：第二位半價(18:30 - 21:30)

KKday優惠：星期一至四$1,289/2位，平均$644.5/位(原價$1,668/2位)

星期六、日及公眾假期$1,357/2位，平均$678.5/位(原價$1,756/2位) (已包括原價加一服務費)



父親節大快朵頤 在PLAYT為父親節慶祝，享受充滿樂趣的燒烤！除了新鮮凍海鮮，如波士頓龍蝦、大蝦、生蠔和蟹等，更展示一系列豐盛的國際美食佳餚，讓您大快朵頤。 父親節甜蜜滋味，品嘗自家製的威士忌意式雪糕及父親節主題雪茄蛋糕，朱古力芒果蛋糕、烤紐約芝士蛋糕和栗子忌廉蛋糕等。為父親送上一場味蕾的盛宴！ 節日燒烤區的特色美食：烤黑安格斯牛肋排、蒜蓉牛油燒生蠔、威士忌意式雪糕、西班牙烤脆皮乳豬、新疆孜然烤羊肉、泰式燒大頭蝦配辣椒蘸醬、印度爐烤珍寶紅鯛魚、日式照燒烏賊。 父親節：爸BQ燒烤美食盛宴自助晚餐(6月17–18日，18:30 - 21:30) 獨家快閃77折

KKday優惠：成人$667/位起(原價$834/位)

小童$429/位起(原價$537/位) (已包括原價加一服務費)