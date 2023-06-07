必搶！海景嘉福洲際酒店Cafe On M 「尋味東瀛」自助餐連無限暢飲買二送一

海景咖啡廊的「尋味東瀛」自助晚餐，有齊豐富的沖繩及北海道美饌，包括：空運刺身、即炸天婦羅、涮涮鍋專區，還有一系列特色日式甜品，款式應有盡有，讓食客感受地道日式風味！父親節限定──XO醬扒大蝦配櫻花蝦蘆筍炒飯及每位爸爸一杯清酒/梅酒。
自助晚餐精選推介
‧沖繩清酒浸鮑魚(每位一隻)
‧冰凍海鮮：加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、北海道帶子刺身、吞拿魚刺身、鯛魚刺身
‧前菜：沖繩阿古豚可樂餅、沖繩水雲、沖繩苦瓜片配蜜糖、沖繩蘿蔔清湯牛腩
‧主菜：火炙北海道帶子壽司、北海道帆立貝及沖繩豚三枚肉(涮涮鍋)、吉烈北海道十勝豚肉眼扒
‧甜品：宇治綠茶雪糕配日本紅豆及沖繩芝麻油、沖繩紫薯戚風蛋糕、北海道牛奶忌廉麵包布甸、日本沖繩紫薯戚風蛋糕、北海道柚子芝士蛋糕、還有多款熱門甜品及和多款口味的 Haägen-Dazs雪糕(食物款式輪流供應)
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「尋味東瀛」自助晚餐連無限暢飲(18:30–22:00)
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星期一至四：$1,606/3位，平均$535.3/位(原價$2,303/3位)
星期五至日、公眾假期及前夕：$1,744/3位，平均$581.3/位(原價$1,668/2位)
父親節：$1,859/3位，平均$619.7/位(原價$2,666/3位) (包括原價加一服務費)
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星期一至四：成人$594/位(原價$768/位)；小童$356/位(原價$460/位)
星期五至日：成人$645/位(原價$834/位)；小童$407/位(原價$526/位)
父親節：成人$728/位(原價$889/位)，小童$431/位(原價$526/位) (包括原價加一服務費)
自助午餐精選推介
沖繩蘿蔔清湯牛腩、日式鰻魚炒飯、加拿大鱈場蟹腳、精選夏日甜品、沖繩豬耳沙津花生芝麻醬、鹽燒咸牛舌、日式燒雞肉大蔥串、涮涮鍋──日本北海道十勝豚腩肉、北海道帆立貝、沖繩豚三枚肉。(食物款式輪流供應)
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「尋味東瀛」自助午餐連無限暢飲(12:00–14:30) KKday優惠
星期六至日及公眾假期$1,192/3位，平均$397.3/位(原價$1,709/3位)
父親節$1,238/3位，平均$412.7/位(原價$1,775/3位) (包括原價加一服務費)
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星期六至日：成人$441/位(原價$570/位)、小童$271/位 (原價$350/位)
父親節：成人$485/位 (原價$592/位)、小童$287/位 (原價$350/位) (包括原價加一服務費)
優惠日期(預訂期)：6月8日12:00至6月14日 23:59
用餐日期：6月9日至6月30日
地址：九龍尖沙咀東部麽地道70號海景嘉福洲際酒店M層