必搶！海景嘉福洲際酒店Cafe On M 「尋味東瀛」自助餐連無限暢飲買二送一

自助晚餐精選推介 ‧沖繩清酒浸鮑魚(每位一隻)

‧冰凍海鮮：加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、北海道帶子刺身、吞拿魚刺身、鯛魚刺身

‧前菜：沖繩阿古豚可樂餅、沖繩水雲、沖繩苦瓜片配蜜糖、沖繩蘿蔔清湯牛腩

‧主菜：火炙北海道帶子壽司、北海道帆立貝及沖繩豚三枚肉(涮涮鍋)、吉烈北海道十勝豚肉眼扒

‧甜品：宇治綠茶雪糕配日本紅豆及沖繩芝麻油、沖繩紫薯戚風蛋糕、北海道牛奶忌廉麵包布甸、日本沖繩紫薯戚風蛋糕、北海道柚子芝士蛋糕、還有多款熱門甜品及和多款口味的 Haägen-Dazs雪糕(食物款式輪流供應)

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星期一至四：$1,606/3位，平均$535.3/位(原價$2,303/3位)

星期五至日、公眾假期及前夕：$1,744/3位，平均$581.3/位(原價$1,668/2位)

父親節：$1,859/3位，平均$619.7/位(原價$2,666/3位) (包括原價加一服務費)



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星期一至四：成人$594/位(原價$768/位)；小童$356/位(原價$460/位)

星期五至日：成人$645/位(原價$834/位)；小童$407/位(原價$526/位)

父親節：成人$728/位(原價$889/位)，小童$431/位(原價$526/位) (包括原價加一服務費)

自助午餐精選推介 沖繩蘿蔔清湯牛腩、日式鰻魚炒飯、加拿大鱈場蟹腳、精選夏日甜品、沖繩豬耳沙津花生芝麻醬、鹽燒咸牛舌、日式燒雞肉大蔥串、涮涮鍋──日本北海道十勝豚腩肉、北海道帆立貝、沖繩豚三枚肉。(食物款式輪流供應)

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星期六至日及公眾假期$1,192/3位，平均$397.3/位(原價$1,709/3位)

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星期六至日：成人$441/位(原價$570/位)、小童$271/位 (原價$350/位)

父親節：成人$485/位 (原價$592/位)、小童$287/位 (原價$350/位) (包括原價加一服務費)

