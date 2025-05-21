必食蛋撻｜SOFT THUNDER 蛋撻3.0版本登場！極致千層脆片 全新咖啡黑糖麻糬蛋撻$17

如果有留意本地烘焙界，相信對手工烘焙麵包品牌 SOFT THUNDER絕對不會陌生，尤其是他們 的人氣酥皮產品蛋撻及獨角酥更是嬴盡口碑。近來品牌以力臻完美的理念將食譜再upgrade，將招牌蛋撻就酥皮和餡料方面都加以提升，經過不斷試驗和研發後終於推出蛋撻3.0 版本「千層脆片蛋撻」，外皮做到極致酥脆，而定價不過$13，每日於店內自家餅房新鮮出爐，CP值爆燈！

必試2款千層脆片蛋撻

SOFT THUNDER全新推出的蛋撻3.0 版本「千層脆片蛋撻」，配方比過往用料更上乘，可謂落重本炮製！蛋撻酥皮麵糰選用法國牛油及兩種日本麵粉混合而成，利用其筋性稍低而穩定性高的特點，加上店家改良了摺疊酥皮的方法，令千層撻皮做到每層都像紙一樣輕薄酥脆。蛋漿則選用日本蛋混合湖北蛋調製，日本蛋質感滑溜，湖北蛋以蛋香及黏稠質感聞名，混合後再加入法國忌廉，焗製出來後如同燉蛋般香甜滑嫩，整體功夫扎實，一口咬下，盡是真材實料。

此外SOFT THUNDER更同步推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」($17)，同樣用秘製蛋漿製作並加入香濃咖啡，以及煙韌的黑糖麻糬的餡料，令整體口感更加香甜豐富，出爐時拉絲效果強勁，大家下次經過時一於試吓佢！