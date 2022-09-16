快圖美 40週年慶 聯乘本地插畫家MR LLH推獨家系列

快圖美今年成立40年，由菲林年代走至數碼世代，不單肩負起傳承攝影、沖印文化的理念；同時誠邀不同本地單位合作，走出新潮流。品牌最近特別聯乘本地插畫家MR LLH，推出全新PiPi系列產品，包括T-Shirt、tote bag及家居掛畫等，個人化PiPi T-Shirt更可加上姓名或短句。

FOTOMAX x MR LLH 打造聯乘系列

擅長以精簡文案搭配幽默麻甩主題的本地插畫家MR LLH，除了為讀者注入療癒紓壓感，更出版過不少著作如《我迷失在這場單身遊戲》和《告別廢青》等，與讀者分享生活和追夢歷程，亦先後推出多套爆笑WhatsApp Sticker。當中更受世界知名運動品牌青睞，邀請設計插畫及WhatsApp Sticker等。

個人化 PiPi T-Shirt 可印名或短句

系列產品包括T-Shirt、袋款及家居掛畫。個人化PiPi T-Shirt設有單面及雙面款式，隨興穿搭加上幽默抵死的PiPi印花，獨家個人化功能更可於印花加上姓名或短句，休閒中不失可愛，是PiPi粉絲的低調好選擇。