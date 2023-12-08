快閃優惠｜日台酒店8折優惠！距捷運站1分鐘/免費接駁車直達迪士尼【附優惠碼】

臨近年尾，又是旅遊旺季，大家都趁長假期離開香港唞唞氣！Klook由明日起突發推出日本及台灣酒店優惠！由12月9日至14日期間於Klook平台，預訂日本及台灣酒店住宿，並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，即可享8折即時折扣優惠，限量60個，額滿即止！以下為大家介紹5間日台靚酒店，不單鄰近地鐵站，平日行完街即可回酒店休息，加上房間寬敞，CP值極高，不妨趁著周六日揀選心水酒！
日台酒店8折優惠｜格拉斯麗台北飯店(HOTEL GRACERY TAIPEI)
位於捷運忠孝新生站(距離台北車站2站)，從捷運站1號出口步行約1分鐘左右即可抵達，酒店走日系風格，更坐落於「華山1914文化創意產業園區」的對街，園區內有多間餐廳、咖啡館、小店及藝廊等設施，在區內過一個悠閒下午，感受台灣的濃濃文藝氣息！
日台酒店8折優惠｜阿樹國際旅店(arTree hotel)
阿樹國際旅店位於松山區，可直達購物中心，附近更有多個著名地標，如國父紀念館和台北 101等，如果想追求文化體驗，可以考慮參選故宮博物院和國立台灣博物館。酒店搭乘大眾交通工具亦十分方便，台北小巨蛋站走路只要6分鐘，而捷運忠孝敦化站也只要12分鐘，旁邊有很多小吃店，回程買返酒店做宵夜。
日台酒店8折優惠｜北投老爺酒店(Hotel Royal Beitou)
去台北如果想浸溫泉，北投一定是首選！北投老爺酒店位於拉斯維加斯大道且鄰近地鐵站，步行前往捷運新北投站只需3分鐘！去得溫泉酒店未必想周圍走食飯，酒店晚餐的賣相亦相當精緻，不用周圍走都可以食到高質晚餐！
日台酒店8折優惠｜東京京王廣場酒店(Keio Plaza Hotel Tokyo)
這間4.5星級的東京京王廣場酒店，位於東京鬧市地帶，距離新宿西口只有7至8分鐘路程，更提供往返迪士尼樂園和迪士尼海洋的免費接駁車，酒店房四正偏大，適合一家大細入住！
日台酒店8折優惠｜東京寶石飯店(Hotel Sardonyx Tokyo)
東京寶石飯店位於東京 (中央)，由八丁堀站步行約1分鐘即可到達，坐電車至東京迪士尼樂園更只需15分鐘，附近更有大型購物中心「URBAN DOCK LaLaport豐洲」。而且每晚房價由$786起，非常抵租！
Klook日台酒店8折優惠詳情
|優惠碼
|日期及時間
|名額
|AM20HOTEL1
|9 Dec 12:00 - 10 Dec 23:59
|10
|AM20HOTEL2
|10 Dec 12:00 - 11 Dec 23:59
|10
|AM20HOTEL3
|11 Dec 12:00 - 12 Dec 23:59
|10
|AM20HOTEL4
|12 Dec 12:00 - 13 Dec 23:59
|10
|AM20HOTEL5
|13 Dec 12:00 - 14 Dec 23:59
|10
|AM20HOTEL6
|14 Dec 12:00 - 15 Dec 23:59
|10
條款：於2023年12月9日至14日期間於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享8折即時折扣優惠。最高折扣限額為$200。每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止。