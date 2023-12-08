快閃優惠｜日台酒店8折優惠！距捷運站1分鐘/免費接駁車直達迪士尼【附優惠碼】

臨近年尾，又是旅遊旺季，大家都趁長假期離開香港唞唞氣！Klook由明日起突發推出日本及台灣酒店優惠！由12月9日至14日期間於Klook平台，預訂日本及台灣酒店住宿，並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼，即可享8折即時折扣優惠，限量60個，額滿即止！以下為大家介紹5間日台靚酒店，不單鄰近地鐵站，平日行完街即可回酒店休息，加上房間寬敞，CP值極高，不妨趁著周六日揀選心水酒！

日台酒店8折優惠｜格拉斯麗台北飯店 (HOTEL GRACERY TAIPEI)

位於捷運忠孝新生站(距離台北車站2站)，從捷運站1號出口步行約1分鐘左右即可抵達，酒店走日系風格，更坐落於「華山1914文化創意產業園區」的對街，園區內有多間餐廳、咖啡館、小店及藝廊等設施，在區內過一個悠閒下午，感受台灣的濃濃文藝氣息！

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