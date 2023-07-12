熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-12 12:01:45

快閃優惠｜晚上9時必搶！WM 酒店暑假住宿低至 42 折：免費升級露台房+雙人自助早、午餐 只需$727/1位

分享：
暑假 Staycation 享受陽光首選一定係去WM酒店，有頂層無邊際游泳池，更鄰近西貢人氣水上活動中心 。

暑假 Staycation 享受陽光首選一定係去WM酒店，有頂層無邊際游泳池，更鄰近西貢人氣水上活動中心 。

暑假有咩好搞作？KKday今晚9點有WM酒店住宿優惠可搶，免費升級至豪華露台客房，連雙人自助早餐及M Thai午餐，低至HK$727+/位！暑假Staycation想喺香港享受陽光同無邊際游泳池？咁就要準時晚上9點搶購喇！

WM酒店座落於有「香港後花園」之稱的西貢。

WM酒店座落於有「香港後花園」之稱的西貢。

西貢WM酒店住宿優惠｜低至42折 升級露台客房+雙人自助早餐+M Thai午餐

過往西貢WM酒店可謂是一房難求，而是次和KKday合作推岀的住宿優惠的套餐更是低至42折！最低只要$727一位的價錢，便可以升級露台客房更包雙人自助早餐及M Thai午餐。因鄰近的西貢水上活動中心，更設有浮潛X住宿套餐供大家選擇，亦設有其他套餐迎合不同顧客的需求，詳情可瀏覽KKday網站

頂層無邊際游泳池。 精選晚餐。 週末海鮮自助晚餐。 週末海鮮自助晚餐。 高級客房。 豪華露台客房。 尊貴海景露台客房（部份客房設有浴缸，視乎供應而定）。 私人海景天台豪華營宅渡假。

快閃優惠詳情

  • 銷售日期：2023年7月12日2100至20日2359
  • 入住日期：2023年7月15日至8月31日

 

1. 一晚升級住宿連 M Thai 特色二人午餐及自助早餐

  • 入住高級客房一晚（保證升級至豪華露台客房） 
  • 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿 及 入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房住宿
  • 享用雙人特色二人午餐（用餐時間：12:00pm - 15:00pm）
  • 享用雙人自助早餐
  • 享用客房內迷你吧

 

2. 一晚升級住宿連 M Thai 特色二人晚餐及自助早餐

  • 入住高級客房一晚（保證升級至豪華露台客房）
  • 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿 及 入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房住宿
  • 享用雙人特色二人晚餐（用餐時間：6:15pm - 7:45pm / 8:00pm - 9:30pm）
  • 享用雙人自助早餐
  • 享用客房內迷你吧

 

更多其他方案請詳閱KKday官網：https://www.kkday.com/zh-hk/product/129773-wm-hotel-accommodation-and-dining-promo-hong-kong?cid=13367

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受