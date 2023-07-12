快閃優惠｜晚上9時必搶！WM 酒店暑假住宿低至 42 折：免費升級露台房+雙人自助早、午餐 只需$727/1位

暑假有咩好搞作？KKday今晚9點有WM酒店住宿優惠可搶，免費升級至豪華露台客房，連雙人自助早餐及M Thai午餐，低至HK$727+/位！暑假Staycation想喺香港享受陽光同無邊際游泳池？咁就要準時晚上9點搶購喇！
西貢WM酒店住宿優惠｜低至42折 升級露台客房+雙人自助早餐+M Thai午餐
過往西貢WM酒店可謂是一房難求，而是次和KKday合作推岀的住宿優惠的套餐更是低至42折！最低只要$727一位的價錢，便可以升級露台客房更包雙人自助早餐及M Thai午餐。因鄰近的西貢水上活動中心，更設有浮潛X住宿套餐供大家選擇，亦設有其他套餐迎合不同顧客的需求，詳情可瀏覽KKday網站。
快閃優惠詳情
- 銷售日期：2023年7月12日2100至20日2359
- 入住日期：2023年7月15日至8月31日
1. 一晚升級住宿連 M Thai 特色二人午餐及自助早餐
- 入住高級客房一晚（保證升級至豪華露台客房）
- 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿 及 入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房住宿
- 享用雙人特色二人午餐（用餐時間：12:00pm - 15:00pm）
- 享用雙人自助早餐
- 享用客房內迷你吧
2. 一晚升級住宿連 M Thai 特色二人晚餐及自助早餐
- 入住高級客房一晚（保證升級至豪華露台客房）
- 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿 及 入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房住宿
- 享用雙人特色二人晚餐（用餐時間：6:15pm - 7:45pm / 8:00pm - 9:30pm）
- 享用雙人自助早餐
- 享用客房內迷你吧
更多其他方案請詳閱KKday官網：https://www.kkday.com/zh-hk/product/129773-wm-hotel-accommodation-and-dining-promo-hong-kong?cid=13367