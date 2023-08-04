快閃優惠！美利酒店三道菜晚市海陸大餐買一送一 仲獨家送氣泡酒一支

8 月 6 日中午 12 時美利酒店 The Tai Pan 推岀三道菜晚市海陸大餐買一送一，

3.5 小時海陸三道菜晚餐，可自選前菜、主菜、甜品。2 人同行每位只需HK$414 可歎龍蝦濃湯、烤阿根廷牛柳、煙肉裹鱈魚兼獨家送氣泡酒一支！不論想同另一半浪漫下，定還是同朋友聚一聚都十分適合！