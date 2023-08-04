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2023-08-04 19:00:00

快閃優惠！美利酒店三道菜晚市海陸大餐買一送一 仲獨家送氣泡酒一支

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8 月 6 日中午 12 時美利酒店 The Tai Pan 推岀三道菜晚市海陸大餐買一送一

8 月 6 日中午 12 時美利酒店 The Tai Pan 推岀三道菜晚市海陸大餐買一送一
3.5 小時海陸三道菜晚餐，可自選前菜、主菜、甜品。2 人同行每位只需HK$414 可歎龍蝦濃湯、烤阿根廷牛柳、煙肉裹鱈魚兼獨家送氣泡酒一支！不論想同另一半浪漫下，定還是同朋友聚一聚都十分適合！

美利酒店用料講究，環境優美。（資料圖片）

美利酒店用料講究，環境優美。（資料圖片）

快閃優惠！美利酒店The Tai Pan三道菜晚市海陸大餐買一送一

位於美利酒店 The Murray, Hong Kong 花園樓層的 The Tai Pan， 以無與倫比的菜單、最優 質時令有機，及手工食材為亮點，風格富有創意同時平易近人，塑造現代餐館的時尚氛 圍，同時為經典美食注入新生命。三道菜晚市海陸大餐為大家精選頂級美食，包括烤阿根廷牛柳、煙肉裹鱈魚等，享受悠閒又精緻的晚上時光。

「三道菜晚市海陸大餐」

前菜（2揀1）：龍蝦濃湯(干邑白蘭地泡沫、龍蒿草、西班牙辣味香腸) / 安格斯韃靼牛肉 (帕瑪森芝士忌廉、魚子醬、鄉村麵包片)

主菜（2揀1）:烤阿根廷牛柳(大虎蝦、薯蓉、菠菜、紅酒汁) / 煙肉裹鱈魚(燴白豆、蜆、 蘆筍、意式香草)


甜品（2揀1）:焗芝士蛋糕(酸忌廉、雜莓果醬) / 特濃咖啡提拉米蘇(意大利瑪薩拉酒、榛 子脆餅)

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100737-the-murray-the-tai-pan?cid=13367

三道菜晚市海陸大餐為大家精選頂級美食。（資料圖片）

三道菜晚市海陸大餐為大家精選頂級美食。（資料圖片）

優惠詳情


優惠期(預訂期) :2023年8月6日12:00至8月12日23:59

用餐日期:2023 年 8 月 7 日至 8 月 31 日
用餐時間:18:30 – 22:00
用餐地址:香港特別行政區中環紅棉路 22 號 香港美利酒店 UG 層 The Tai Pan

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