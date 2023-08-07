快閃優惠！萬麗海景酒店自助餐買一送一 $415起任享波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹

萬麗海景酒店名廚主理自助餐買一送一 「泰．嚐．食」自助餐由曼谷 The Athenee Hotel, The House of Smooth Curry 主廚親自來港主 理。擅長烹調正宗泰國皇室料理的主廚，今次亦將招牌菜式加入自助餐當中。 搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/116495-cafe-renaissance-buffet-at-renaissance-hong-kong-harbour-view-hotel?cid=13367

由曼谷 The Athenee Hotel, The House of Smooth Curry 主廚親自來港主理。

「泰．嚐．食」2.5小時自助午餐優惠: 「蟹腳． 冰鎮海鮮．刺身」自助午餐（12:00 – 14:30 供應）精選美食：蟹腳、時令冰鎮海 鮮、新鮮刺身、泰式青木瓜沙律、酸辣豬肉沙律、環球風味熱葷、泰式斑蘭雞、船麵、泰式 蝦仁炒金邊粉、瑪莎曼牛肉咖喱、環球風味熱葷、芒果糯米飯、泰式奶茶奶凍 等；星期 六、日及公眾假期另設鮮嫩生蠔。（款式輪流供應） 星期一至五 HK$514/2位，平均HK$257/位 （原價：HK$942/2位） 星期六 HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價：HK$1,096/2位） *已包括加一服務費 搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/116495-cafe-renaissance-buffet-at-renaissance-hong-kong-harbour-view-hotel?cid=13367