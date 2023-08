快閃優惠！萬麗海景酒店自助餐買一送一 $415起任享波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹

萬麗海景酒店名廚主理自助餐買一送一

「泰.嚐.食」自助餐由曼谷 The Athenee Hotel, The House of Smooth Curry 主廚親自來港主 理。擅長烹調正宗泰國皇室料理的主廚,今次亦將招牌菜式加入自助餐當中。