快閃優惠！萬麗海景酒店自助餐買一送一 $415起任享波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹

好評如潮的香港萬麗海景酒店「泰．嚐．食」自助餐再推岀買一送一優惠，只需$415起即可享波士頓龍蝦、蟹腳及時令冰鎮海鮮、麵包蟹！
萬麗海景酒店名廚主理自助餐買一送一
「泰．嚐．食」自助餐由曼谷 The Athenee Hotel, The House of Smooth Curry 主廚親自來港主 理。擅長烹調正宗泰國皇室料理的主廚，今次亦將招牌菜式加入自助餐當中。
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「泰．嚐．食」2.5小時自助午餐優惠:
「蟹腳． 冰鎮海鮮．刺身」自助午餐（12:00 – 14:30 供應）精選美食：蟹腳、時令冰鎮海 鮮、新鮮刺身、泰式青木瓜沙律、酸辣豬肉沙律、環球風味熱葷、泰式斑蘭雞、船麵、泰式 蝦仁炒金邊粉、瑪莎曼牛肉咖喱、環球風味熱葷、芒果糯米飯、泰式奶茶奶凍 等；星期 六、日及公眾假期另設鮮嫩生蠔。（款式輪流供應）
星期一至五 HK$514/2位，平均HK$257/位
（原價：HK$942/2位）
星期六 HK$598/2位，平均HK$299/位
（原價：HK$1,096/2位）
*已包括加一服務費
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「泰．嚐．食」3小時自助晚餐優惠:
「泰．嚐．食」自助晚餐（18:30 – 21:30 供應）精選美食：波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹、 新鮮蒸焗波士頓龍蝦（每位一客）、泰式海鮮沙律、泰式魚餅、烤豬頸肉配泰式辣醬、冬 蔭功、泰式菠蘿炒飯、青咖喱魚、環球風味熱葷、芒果糯米飯、斑蘭戚風蛋糕等。（款式輪流供應）
星期一至四 HK$910/2位，平均HK$455/位
（原價：HK$1,668/2位）
星期日 HK$958/2位，平均HK$479/位
（原價：HK$1,756/2位）
*已包括加一服務費