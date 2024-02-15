快閃優惠｜Club Med Sun年新氣象！三晚價錢 五晚享受 更有機會獲LOJEL行李箱

龍年來到，新一年當然要好好獎勵自己及身邊人！Club Med 推出春夏限時優惠，由2月19日至29日，預訂3晚指定一價全包度假村，便可以有5晚的享受。在快閃優 期間成功預訂指定海島假期的合資格顧客，更有機會獲得LOJEL Cubo Small行李箱一個(價值$2,600)*。新一年帶著新的行李箱，寫意遊走峇里、印尼民丹島、馬爾代夫卡尼島、中國桂林或日本北海道，與家人或另一半享受明媚風光。

家庭式海島度假村 享春夏氣息

一家大細在春天初夏，享受春天氣息，陽光與海天。峇里、印尼民丹島及馬爾代夫卡尼島都是家庭式海島度假村，四處都是打卡位，家長可以盡情玩樂，參與各種水上活動，孩子亦能在Club Med Kids Club兒童俱樂部玩個痛快。Club Med馬爾代夫卡尼島更是設有全馬爾代夫唯一一間擁有空中飛人的度假村，8歲以上更可付費升級入住水上屋，在露台可直達一望無際的蔚藍大海，與魚兒暢泳。