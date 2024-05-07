快閃特價｜Her own words Airy Bra透氣胸圍 涼感透氣布料/無鋼圈設計

香港的夏季潮濕悶熱，衣物首選透氣涼快質料，穿在裡面的貼身內衣就更講究舒適度。本地內衣品牌Her own words今季最新研發出輕薄透氣的Airy Bra透氣胸圍系列。無鋼圈設計舒適度滿分，同時為胸部帶來穩定無壓承托，輕薄涼感的透氣布料，親膚舒爽，告別悶熱焗促，更打破大家對傳統輕塑胸圍的印象，塑造美好線條同時帶來舒適透氣感。

Her own words今季最新研發出輕薄透氣的Airy Bra透氣胸圍系列。

Her Own Words 轉季限時優惠 最近天氣逐漸炎熱，短袖衫要出籠，胸圍也要換季！由即日起至5月12日，購買2件或以上指定 Airy Bra 透氣胸圍，可以體驗價$299/件，優惠受條款及細則約束，詳細請向店員查詢。

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Airy REextraSkin & REsiltech 涼感透氣無鋼圈胸圍 $368 ( 限時體驗價 $299) 這件無束縛內衣使用REsiltech高彈軟條側翼，超薄側翼亦能做到穩定不勒、隱形無痕、無壓支撐。超輕薄涼感布料，加上無鋼圈不失承托力，大大提升舒適度。REextraSkin 專利內置反定棉杯，配合REsiltech W 形軟支撐技術，即使是無鋼圈亦能做到穩定承托，而且比傳統鋼圈更舒適無壓。