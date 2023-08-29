急救痘痘肌！夏日去暗瘡粉刺推介 抗痘消炎告別石頭瘡

去暗瘡粉刺推介｜ Belif Problem Solution Vegan 綠色純素力量抗痘系列 belif全新「Problem Solution Vegan綠色純素力量抗痘系列」，專為油性及暗瘡肌膚而設，以韓國純素認證的潔淨美容配方，添加英國草本學家驗證的愛丁堡茶樹提取物，以及抗菌鎮靜成分，高效抗炎、抗菌、保濕。對抗青春期暗瘡、或因受口罩磨擦導致的敏感性痘痘。系列包括抗痘啫喱、抗痘爽膚棉、抗痘洗面乳及抗痘精華等。

去暗瘡粉刺推介｜Belif Problem Solution Vegan綠色純素力量抗痘系列

去暗瘡粉刺推介｜ belif 綠色純素力量抗痘爽膚棉 爽膚棉蘊含IP-BHA低刺激水楊酸，能溫和清除毛孔內皮脂和角質，快速鎮靜敏感肌膚，同時為肌膚補充內在水分。純素認證棉片不會刺激皮膚，痘痘肌及敏感肌均可安心使用。

去暗瘡粉刺推介｜belif 綠色純素力量抗痘爽膚棉 $235/70片

去暗瘡粉刺推介｜belif 綠色純素力量抗痘啫喱 $185/15ml 去暗瘡粉刺推介｜ belif 綠色純素力量抗痘啫喱 啫喱質地輕薄貼服，具抗菌、抗炎作用及控油作用，為肌膚保濕補水，緊急鎮靜痘痘肌膚。加入視黃醛與BHA水楊酸，改善毛孔厚角質和皮脂，幫助護理缺水型油性肌膚，防止米粒痘生成，保持光滑肌理。

去暗瘡粉刺推介｜ d program 酵母益生元柔膚水及乳液 ( 清爽淨痘 ) d program是資生堂50多年前成立的旗下品牌，專門針對敏感肌，品牌最近登陸香港，帶來深受日台女生喜愛的5大「酵母益生元柔膚水及乳液」系列。 清爽淨痘系列包括清爽淨痘柔膚水及乳液，針對油脂分泌旺盛的敏感肌膚，防止及控制暗瘡粉刺生成，減淡痘印疤痕，抑制暗瘡炎症，保持肌膚清爽不黏膩。同時加入王牌酵母益生元科技，改善受損的肌膚微生態，從源頭紓敏抗紅。

去暗瘡粉刺推介｜d program 酵母益生元柔膚水及乳液 (清爽淨痘) 柔膚水 $245/125mL、乳液 $270/100mL

去暗瘡粉刺推介｜ Caudalie 葡萄淨化急救暗瘡膏 適合重點用於紅腫化膿的暗瘡或石頭瘡，可快速殲滅痘痘的急救暗瘡膏，加入天然水楊酸，能深入暗瘡毛孔底層，溫和徹底地溶解污垢，消炎淨化，疏通並改善粗大毛孔，速效令暗瘡凋謝，減淡紅腫印痕，同時顯著收細和緊緻毛孔，令粗糙膚質回復柔滑細緻。

去暗瘡粉刺推介｜Caudalie 葡萄淨化急救暗瘡膏 $120/15ml

去暗瘡粉刺推介｜皮奧寧祛痘調護爽膚水 質地清爽的爽膚水，有助去除肌膚上的死皮及老廢細胞，含茶樹油及大葉藻精華能疏通毛孔及抑制痘痘，具清炎功效，平衝過剩油脂。(彩豐有售)

去暗瘡粉刺推介｜皮奧寧祛痘淡疤去印修復膏 去印修復膏含專利技術及積雪草苷成分，能促進真皮細胞癒合，淡化痘印，同時防止暗瘡再生，令肌膚回復光滑無瑕。(彩豐有售)

去暗瘡粉刺推介｜曼秀雷敦 茶樹抗痘面膜 面膜注入雙倍茶樹細胞水，能有效控油，平衡油脂分泌，幫助抑制黑頭及青春痘，具雙倍淨化滲透力，保持肌膚清新舒爽。同時具有收細毛孔及提亮功效，令膚色更均勻亮澤。

去暗瘡粉刺推介｜曼秀雷敦 茶樹抗痘面膜 $54/6片