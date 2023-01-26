性價比超高 全新日系Omakase 鮨政SUSHIMASA X 大湖Taiko Sake

以性價比見稱的全新日系Omakase「鮨政SUSHI MASA」，其Omakase著重時節，不時不食，由前菜、刺身、烤物、壽司、湯品到甜品，所有菜式均由主廚一手包辦，將傳統結合創新理念，充滿驚喜不斷的廚師發辦。

「鮨政SUSHI MASA」最矜貴的 $498 Omakase套餐，由日式前菜揭開序幕，可品嘗磯煮鮑魚及甘鯛立鱗燒。廚師以既似煎、又似炸的方式將熱油來回淋在魚鱗上，魚鱗遇到高溫，就直挺挺的站立起來，魚鱗的酥香脆，與魚肉的軟嫩形成強烈對比，非常惹味。三款新鮮當造刺身，感受產地相同的鮮味；加上八款精選板前手握壽司，包括飄雪鵝肝吞拿魚、甜蝦、深海池魚王、右口鰈魚裙邊、貝殼魚等時令海產及三色杯，完全沉浸於Omakase的味蕾享受。

「鮨政SUSHI MASA」位於銅鑼灣Fashion Walk，低調的和風摩登風格，以餐廳名字 —「政」設計的霓虹燈非常搶鏡。室內以清幽木系作主調，營造溫暖樸實的氛圍，充滿濃濃的日本氣息，在吧枱上欣賞壽司師傅的手藝，視覺與味覺同樣享受。