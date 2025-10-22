怪奇物語｜全新《Stranger Things》VR體驗登陸香港 親身感受霍金斯實驗世界

沉浸式實境體驗品牌Sandbox VR正式宣布，冒險大作《STRANGER THINGS: CATALYST》登陸全球Sandbox VR門店！是次體驗由Sandbox VR與Netflix聯合打造，並邀得劇中知名演員Matthew Modine重演其經典角色布倫納博士，帶粉絲們走入劇中霍金斯實驗世界！今次記者就率先試玩這部風靡全球的《怪奇物語》全新VR篇章，即睇詳情！

全新 VR 體驗化身實驗對象 走入 The Upside Down 《怪奇物語》作為Netflix 歷來最受歡迎的影集之一，今年今秋即將迎來影集第五季最終章登場，不少粉絲都已經引頸以待！未等到影集回歸，不如就去玩全新《STRANGER THINGS: CATALYST》體驗，首度以VR方式親身走入超還原的《怪奇物語》世界，各位玩家將化身布倫納博士的實驗對象，探索霍金斯實驗室陰森大廳、彩虹屋詭異的光芒、陰影籠罩的幽暗密林，以及邪惡的顛倒世界。每一個場景都以出色視覺效果與動作場面完美還原。 所有Sandbox VR體驗均由公司內部 AAA 級遊戲工作室研發，並由資深團隊領導，專為團隊社交遊戲設計。是次VR體驗是Sandbox VR與Netflix的第三次合作，繼《魷魚遊戲：虛擬對決》及《Rebel Moon: The Descent》後再度攜手。《魷魚遊戲：虛擬對決》更自推出以來創下破紀錄銷售成績，吸引全球數百萬玩家參與。 預約體驗： 請按此

記者親身試玩 記者今次率先試玩全新《STRANGER THINGS: CATALYST》！一入場可以填寫資料登記，之後就可以選擇角色樣子。體驗開始前，玩家不單如此，是次遊戲非常講求團隊精神，需要互相合作，才可共同完成任務！除了要戴上VR頭盔外，將會穿上體感背心，手腳亦會戴上動態捕捉裝置，精準捕捉玩家全身動作。體感背心內置多個感應器，當被遊戲中的怪物襲擊時，背心會在相應部位產生震動，相較於傳統VR體驗僅有視覺效果而缺少觸感，是次體感設計帶來非一般的沉浸體驗！另外由於多個裝置同步了現實的全身動作，記者在約半個小時的VR體驗過程中，都沒有感到頭暈不適。 是次遊戲建議至少二至六人組隊遊玩，一同自由探索虛擬世界。作為《怪奇物語》粉絲，看到超還原的霍金斯實驗室已相當驚喜，遊戲過程更會走到霍金斯小鎮，似曾相識的場面一一出現，相信粉絲必定滿意。而玩家作為實驗對象，亦如劇中角色「十一」一樣，可以運用各種超能力，玩家將會操作手柄及手勢，以念力投擲物體、粉碎物品及反擊怪獸們！另外，遊戲非常講求團隊精神，記得要互相合作，才可共同完成任務！ 完成遊戲後，玩家更會欣賞到3條專屬個人的大片，將遊戲中的精彩表現輯錄而成，玩家可以下載影片，隨時重溫！更會即時公布個人分數及任務紀錄，分數將上載至全球排行榜，各位可以查看自己的分數排名。

聯乘倫敦自然歷史博物館 全新恐龍體驗明年登場 Sandbox VR亦宣布將於明年初推出全新旗艦級VR冒險大作《恐龍紀元》(Age of Dinosaurs)。是次體驗由Sandbox VR內部AAA 級遊戲工作室首度與世界頂尖的倫敦自然歷史博物館(Natural History Museum London)跨界合作，並邀請知名古生物學家Darren Naish博士擔任科學顧問，該VR體驗將成為史上最具科學嚴謹性與細節精準度的恐龍虛擬實境冒險之一！ 《恐龍紀元》體驗特別以親子家庭為對象，大人小孩將齊齊化身小冒險家，盡情探索恐龍世界奧秘，穿越侏羅紀和白堊紀兩個截然不同的史前時代，真實重現恐龍生態與行為，帶來寓教於樂的沉浸式發現之旅，深入理解古生物學知識，5至6歲的幼童都可以從中激發對自然科學的興趣。

聯乘倫敦自然歷史博物館 全新恐龍體驗明年登場