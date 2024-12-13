恒地四大商場力谷留港消費 送出逾65萬元聖誕禮品包

為迎接聖誕佳節，恒基地產旗下四大商場沙田中心、沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯打造了金色璀璨聖誕氛圍，讓大家可以在一個充滿節日氣氛中，慶祝聖誕。同時，推出「閃耀聖誕賞」消費節日禮遇，送出逾65萬元閃耀聖誕禮品包及商戶禮券，讓大家一次過盡情享受節日購物樂趣！ 荃灣千色滙 - 璀璨聖誕打卡熱點>>>

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邊賺分邊換節日禮品 佳節盡享多重禮遇 「閃耀聖誕賞」活動於恒基四大商場沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯舉行，讓大家於選購節日禮品及美饌同時，換領聖誕禮物包及商戶禮券，滿載而歸！各個商場精選出別具節日氣氛之禮品，食買玩集於一包。於享受購物樂趣的同時，記得只要於推廣期內以即日電子消費滿指定金額即有機會換領豐富電子禮券及禮品，同時賺取H‧COINS積分，盡享多重優惠！立即下載H‧COINS App，隨時掌握所有購物著數，儲積分，換獎賞！