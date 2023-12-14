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生活
2023-12-14 12:00:00

恒地會冬日優惠 Supergiant Sunday Brunch買一送一/北海道大阪團每人減$400

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恒地會冬日優惠 Supergiant Sunday Brunch買一送一/北海道大阪團每人減$400

恒地會冬日優惠 Supergiant Sunday Brunch買一送一/北海道大阪團每人減$400

恒基兆業地產集團旗下的會員計劃「恒地會」，自10月起會員優惠全面升級，更在今個冬日推出多個活動及優惠。除了深受Black黑卡會員歡迎的Henderson Wellness系列活動，再加推聖誕卡親子工作坊及新春應節食品班。同時更推出Black黑卡會員專屬的Supergiant Sunday Brunch買一送一優惠；恒地會一般會員亦可享美麗華旅遊日本北海道/大阪之旅折扣優惠，與家人度過溫馨佳節。

 

加推聖誕卡工作坊及新春應節食品班

恒地會過去半年為Black黑卡會員舉辦Henderson Wellness系列活動，包括透過簡單動作就能回復緊緻的面部瑜珈工作坊，以及洗滌身心靈的聲頻浴體驗等，大部分可免費參加，照顧會員的身心靈健康，恒地會除未來數月會繼續提供這些活動。另外，佳節將至，恒地會特別安排「和諧粉彩聖誕卡」親子工作坊，讓會員與子女以色彩揮灑創意；而臨近歲晚，恒地會更會與煤氣烹飪中心合辦新春應節食品班，製作可口美味賀年食品，與親友分享佳節滋味。

聲頻浴體驗 面部瑜珈工作坊 面部瑜珈工作坊

限定Supergiant Sunday Brunch買一送一　

位處銅鑼灣、屢獲殊榮的問月酒店3樓之Supergiant，其人氣的周日早午宴提供多款菜式，包括風味酸汁醃鮪魚、蟹肉春捲、安格斯牛面頰、烤澳洲羊架、香料斑蘭窩夫餅等。恒地會Black黑卡會員由即日起至2024131日預訂「Supergiant周日早午宴」，更可尊享買一送一優惠，名額有限，先到先得。

限定Supergiant Sunday Brunch買一送一 限定Supergiant Sunday Brunch買一送一

美麗華旅遊北海道/大阪之旅 每人減$400

日本向來受大眾喜愛，想美麗華旅遊特別為恒地會會員提供北海道/大阪之旅折扣，會員及同行親友由即日起至20231231日於美麗華旅遊分行報名參加指定「日本(北海道/大阪) 6/7天」旅行團，於202312月至20243月期間出發，即可尊享每位港幣$200折扣，而Black黑卡會員更尊享每位港幣$400折扣。

美麗華旅遊北海道／大阪之旅 每人減$400

美麗華旅遊北海道／大阪之旅 每人減$400

集團住宅物業的業主或租戶只需於網上完成簡單登記手續，即可成為尊貴的「Black黑卡」會員，尊享禮遇及會員活動。至於一般客戶，恒地會亦設有「中銀恒地會 Visa Signature卡及Visa 白金卡」，同樣享有其他優惠，包括恒地旗下指定商場額外免費泊車1小時等。

恒地會網站   

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