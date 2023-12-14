恒地會冬日優惠 Supergiant Sunday Brunch買一送一/北海道大阪團每人減$400

恒基兆業地產集團旗下的會員計劃「恒地會」，自10月起會員優惠全面升級，更在今個冬日推出多個活動及優惠。除了深受Black黑卡會員歡迎的Henderson Wellness系列活動，再加推聖誕卡親子工作坊及新春應節食品班。同時更推出Black黑卡會員專屬的Supergiant Sunday Brunch買一送一優惠；恒地會一般會員亦可享美麗華旅遊日本北海道/大阪之旅折扣優惠，與家人度過溫馨佳節。

加推聖誕卡工作坊及新春應節食品班

恒地會過去半年為Black黑卡會員舉辦Henderson Wellness系列活動，包括透過簡單動作就能回復緊緻的面部瑜珈工作坊，以及洗滌身心靈的聲頻浴體驗等，大部分可免費參加，照顧會員的身心靈健康，恒地會除未來數月會繼續提供這些活動。另外，佳節將至，恒地會特別安排「和諧粉彩聖誕卡」親子工作坊，讓會員與子女以色彩揮灑創意；而臨近歲晚，恒地會更會與煤氣烹飪中心合辦新春應節食品班，製作可口美味賀年食品，與親友分享佳節滋味。