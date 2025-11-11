恒基五大商場 一系列運動主題活動 同步直播全運會賽事 與市民一同投入全運熾熱氣氛

第十五屆全國運動會正式揭幕，香港作為承辦城市之一，全城運動熱潮一浪接一浪！恒基地產旗下五大商場MCP新都城中心二期及三期、MOSTown新港城中心、沙田廣場、葵涌千色匯及元朗千色匯，由即日起至11月21日賽事期間，同步直播多項全運會賽事，讓市民在商場內感受現場熾熱的氛圍。

MCP新都城中心及MOSTown新港城中心更聯同過百間商戶推出限時購物優惠，包括免費禮品換領及低至半價折扣，讓市民在觀賽之餘亦能享受購物樂趣。恒基集團表示，期望透過賽事直播及一系列運動主題活動，推動全民投入體壇盛事，並進一步提升商場整體氛圍。