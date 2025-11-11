恒基五大商場 一系列運動主題活動 同步直播全運會賽事 與市民一同投入全運熾熱氣氛

第十五屆全國運動會正式揭幕，香港作為承辦城市之一，全城運動熱潮一浪接一浪！恒基地產旗下五大商場MCP新都城中心二期及三期、MOSTown新港城中心、沙田廣場、葵涌千色匯及元朗千色匯，由即日起至11月21日賽事期間，同步直播多項全運會賽事，讓市民在商場內感受現場熾熱的氛圍。
MCP新都城中心及MOSTown新港城中心更聯同過百間商戶推出限時購物優惠，包括免費禮品換領及低至半價折扣，讓市民在觀賽之餘亦能享受購物樂趣。恒基集團表示，期望透過賽事直播及一系列運動主題活動，推動全民投入體壇盛事，並進一步提升商場整體氛圍。
商場預計人流營業額雙升 運動經濟效應浮現
隨着全運會賽事如火如荼進行，恒基預計，MCP新都城中心及MOSTown新港城中心的人流及營業額將錄得約10%升幅。隨着市民踴躍參與活動及消費，運動熱潮勢將延續至賽事結束後，為商場帶來可觀的經濟效益。
社區活動率先「開波」
運動熱潮延伸至生活每一角落
MCP新都城中心及MOSTown新港城中心早於8月已率先「開波」，聯同多個機構舉辦運動主題活動，成功吸引大量市民參與。其中MCP新都城中心於8月中提供場地支持予文化體育及旅遊局舉辦之「2025全運大派對」巡迴展覽，並增設兩個室內匹克球場，推廣新興運動，鼓勵市民投入健康生活。香港綠色建築議會更於商場內舉辦「綠建運動節：舒心樂動」，以綠色建築理念結合運動元素，推廣可持續生活方式。此外，商場亦與TVB舉辦全港首個「齊來迎全運」活動，邀請藝人歌星現身打氣，現場氣氛高漲，為香港運動員送上最強應援！
至於馬鞍山MOSTown 新港城中心，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港體育學院（體院）主辦的賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃亦於8月舉辦為期10天的「體院喺呢度！」巡迴展覽，打破傳統展覽框架，帶領市民走進精英運動員的訓練日常。10月尾更提供場地支持予「2025全運大派對」，設有遊戲攤位、運動表演及吉祥物見面會，吸引大批市民參與。商場亦與前「亞洲車神」黃金寶及一眾前單車港將主理的同榮單車合作舉辦「Brompton 50週年展覽」，展出多款Brompton經典車款，推廣單車文化。HOY TV亦於商場舉辦「全運HOY TV打氣日」，邀請人氣藝人李尚正、盧頌恩（妹頭）及多位評述員及運動員現身打氣，場面相當熱鬧！