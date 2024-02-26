恒基兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)及馬鞍山MOSTown新港城中心，推出「春日消費大狂賞」推廣活動，大派超過7,000份商戶購物及餐飲電子禮券及名貴禮品，獎品總值超過港幣130萬。於2024年3月1日至3月10日，市民免費登記成為H‧COINS會員，並於兩大商場單一消費滿$388元或以上，即可獲得一次即抽即中獎機會，消費次數愈多，中獎機會愈大。

單一消費滿$ 388 即可參加

由3月1日至3月10日，H·COINS會員以電子貨幣於恒基地產旗下兩大商場MCP CENTRAL 及MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)或MOSTown新港城中心即日單一消費滿$388或以上，並於消費之商場遊戲攤位成功登記消費單據，除了可獲得即抽即中獎機會乙次，有機會贏到購物餐飲禮券及名貴大獎，更可自助上載發票至H·COINS手機應用程式登記賺取Coins。