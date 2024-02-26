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生活
2024-02-26 18:00:00

恒基兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

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恒基兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

恒基兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3)及馬鞍山MOSTown新港城中心，推出「春日消費大狂賞」推廣活動，大派超過7,000份商戶購物及餐飲電子禮券及名貴禮品，獎品總值超過港幣130萬。於202431日至310日，市民免費登記成為HCOINS會員，並於兩大商場單一消費滿$388元或以上，即可獲得一次即抽即中獎機會，消費次數愈多，中獎機會愈大。

將軍澳兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

將軍澳兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

單一消費滿$388即可參加

31日至310日，H·COINS會員以電子貨幣於恒基地產旗下兩大商場MCP CENTRAL MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3)MOSTown新港城中心即日單一消費滿$388或以上，並於消費之商場遊戲攤位成功登記消費單據，除了可獲得即抽即中獎機會乙次，有機會贏到購物餐飲禮券及名貴大獎，更可自助上載發票至H·COINS手機應用程式登記賺取Coins

成功登記消費單據，除了可獲得即抽即中獎機會乙次，有機會贏到購物餐飲禮券及名貴大獎 2024年3月1日至3月10日，市民免費登記成為H‧COINS會員，並於兩大商場單一消費滿HK$388元或以上，即可獲得一次即抽即中獎機會

獎品包括Bang & Olufsen揚聲器/無線耳機

兩大商場將大派超過7,000份精彩禮品，獎品總值超過港幣130萬元，包括丹麥頂級影音品牌Bang & Olufsen Beosound Balance家庭用室內揚聲器(價值$19,980)Bang & Olufsen入耳式無線耳機、Bose Portable Home Speaker無線音箱；美容產品包括日本美容品牌護膚及美容設備專家YA-MAN RF射頻全方位再生美顏機(價值$7,480)；家庭電器包括Fender The Indio 經典無線藍牙喇叭(價值$2,780)PANASONIC磁應西施電飯煲、PANASONIC電泵或無線電動出水電熱水瓶、LG PuriCare穿戴式空氣清新機；潮流玩意包括磁吸式防水運動相機DJI Action2雙螢幕套裝 (價值$4,299)SONY輕巧便攜式無線揚聲器及多款LEGO組合等，其他獎品包括商場購物電子禮券、商戶現金券、精美首飾及時尚家居用品等。消費次數愈多，中獎機會就愈大，萬勿錯過！

日本美容品牌護膚及美容設備專家YA-MAN RF射頻全方位再生美顏機(價值HK$7,480) SONY輕巧便攜式無線揚聲器 Fender The Indio 經典無線藍牙喇叭(價值HK$2,780) Bang & Olufsen Beosound Balance家庭用室內揚聲器(價值HK$19,980) Bang & Olufsen入耳式無線耳機 兩大商場將會大派超過7,000份精彩禮品，豐富獎品總值超過港幣130萬元 磁吸式防水運動相機DJI Action2雙螢幕套裝 (價值HK$4,299)
MCP新都城中心及MOSTown新港城中心「春日消費大狂賞」獎賞詳情

MCP新都城中心及MOSTown新港城中心「春日消費大狂賞」獎賞詳情

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