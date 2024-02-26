恒基兩大商場「春日消費大狂賞」大派7,000禮品/禮品總值逾130萬

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)及馬鞍山MOSTown新港城中心，推出「春日消費大狂賞」推廣活動，大派超過7,000份商戶購物及餐飲電子禮券及名貴禮品，獎品總值超過港幣130萬。於2024年3月1日至3月10日，市民免費登記成為H‧COINS會員，並於兩大商場單一消費滿$388元或以上，即可獲得一次即抽即中獎機會，消費次數愈多，中獎機會愈大。
單一消費滿$388即可參加
由3月1日至3月10日，H·COINS會員以電子貨幣於恒基地產旗下兩大商場MCP CENTRAL 及MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)或MOSTown新港城中心即日單一消費滿$388或以上，並於消費之商場遊戲攤位成功登記消費單據，除了可獲得即抽即中獎機會乙次，有機會贏到購物餐飲禮券及名貴大獎，更可自助上載發票至H·COINS手機應用程式登記賺取Coins。
獎品包括Bang & Olufsen揚聲器/無線耳機
兩大商場將大派超過7,000份精彩禮品，獎品總值超過港幣130萬元，包括丹麥頂級影音品牌Bang & Olufsen Beosound Balance家庭用室內揚聲器(價值$19,980)、Bang & Olufsen入耳式無線耳機、Bose Portable Home Speaker無線音箱；美容產品包括日本美容品牌護膚及美容設備專家YA-MAN RF射頻全方位再生美顏機(價值$7,480)；家庭電器包括Fender The Indio 經典無線藍牙喇叭(價值$2,780)、PANASONIC磁應西施電飯煲、PANASONIC電泵或無線電動出水電熱水瓶、LG PuriCare穿戴式空氣清新機；潮流玩意包括磁吸式防水運動相機DJI Action2雙螢幕套裝 (價值$4,299)、SONY輕巧便攜式無線揚聲器及多款LEGO組合等，其他獎品包括商場購物電子禮券、商戶現金券、精美首飾及時尚家居用品等。消費次數愈多，中獎機會就愈大，萬勿錯過！