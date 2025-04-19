恒基地產旗下三大商場推春日獎賞活動 低至3折換走震動牙刷/電飯煲+母親節大派康乃馨

春天到來，恒基地產旗下KOLOUR千色匯、沙田中心及沙田廣場即日推出春日繽紛「賞」，帶來一系列購物優惠與春日體驗，除了有必搶春日小提袋，更送上會員快閃多重優惠，更為各位媽媽送上母親節康乃馨，即睇詳請。

春日小提袋換領 4月11日起至5月11日期間。H·COINS會員憑指定金額電子消費，即可換領春日小提袋，更有機會額外獲得$50 HCOINS電子購物禮券。春日小提袋採用以象徵花瓣的柔和粉紅和淡紫為主色，搭配亮眼黃色和清新綠色，編織花卉圖案設計，令人耳目一新。

5.1 會員筍貨大激賞 商場特別舉行「5.1會員筍貨大激賞」。5月1日至11日期間，會員透過H·COINS應用程式「H·COINS獎賞」，即可以積分兌換精選禮品或電子禮券。參與品牌包括Bruno加熱保溫瓶、Sonicare震動牙刷、Philips智能電飯煲等，優惠低至三折！另外，還有半島宴會廳‧阿翁火鍋館、花萼樓、稻香茶居、Neighbor、Pacific Coffee等超過20間食肆的餐飲現金券。

母親節鮮花獻禮 適逢母親節將至，KOLOUR 千色匯、沙田中心及沙田廣場將大派康乃馨。H·COINS會員只要追蹤指定商場的社交媒體，及讚好相關活動貼文，即可免費領取康乃馨一支。現場更設置窩心氣球拍照區，供各位與媽媽打卡留念。 日期：5月11日 時間︰下午2時至6時 (或換完即止) 春日復活兔音樂盒工作坊 此外，沙田中心與沙田廣場特別在復活節假期舉行「春日復活兔音樂盒工作坊」，可愛的復活兔為主題，以永生花與兔仔造型為元素，提供親子手作體驗。 工作坊日期：4月18至21日 入場證換領地點︰沙田廣場L3禮賓部 工作坊時間表 第一節：下午2時至2時45分 第二節：下午3時至3時45分 第三節：下午4時至4時45分 第四節：下午5時至5時45分 工作坊地點：沙田中心L3 中庭

春日復活兔音樂盒工作坊