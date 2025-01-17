恒基地產旗下4大商場 大派「花悅禮遇」消費奬賞

作為一年最喜慶的日子之一，新春佳節當然要大派消費遇，與眾同樂！恒基地產旗下4大商場︰沙田中心、沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯推出「花悅禮遇」消費獎賞，包括「花悅迎春」利是封套裝及「花悅禮遇」賀年福袋換領，H．COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，即可換領指定佳節禮品及電子禮券，讓大家選購賀年服飾辦年貨之餘又可換領新春海味福袋及禮券，滿載而歸過肥年！

「花悅迎春」利是封套裝

每年農曆新年其中一個傳統習俗就是派發利是，用以傳遞祝福和好運。若然用上別出心裁的利是封，相信必定會加上一層意義！一套兩款設計以「桃花」及「牡丹」作靈感，以飄揚的花瓣以及蝴蝶在繁花中起舞為基調，配合燙金和浮雕印刷技術，打造微立體感的花團錦簇，秀麗大氣，藉此寄寓新歲如繁花般綻放耀眼，為新一年譜出新氣象！H‧COINS會員只需在場內以電子貨幣消費滿HK$300，即可換領「花悅迎春」利是封套裝乙套。