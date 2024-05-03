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生活
2024-05-03 18:30:00

恒基旗下四大商場攜手推「JETSO 孖住賞」 大派總值30萬禮券 訪港旅客可獲贈額外商戶禮券！

資料由客戶提供

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恒基旗下四大商場攜手推「JETSO 孖住賞」 大派總值30萬禮券 訪港旅客可獲贈額外商戶禮券！

恒基旗下四大商場攜手推「JETSO 孖住賞」 大派總值30萬禮券 訪港旅客可獲贈額外商戶禮券！

內地的「五．一」黃金週已經餘下兩天，而香港的「五．一」勞動節假期卻只有一天，當然不夠時間好好購物！

為了令各位港人及訪港旅客於周末假期，玩得開心的同時，又能購物得盡興。恒基地產旗下四大商場（包括荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心及沙田廣場）攜手推出「JETSO孖住賞」，派發總值逾30萬禮券禮遇，連訪港旅客都有份！讓大家想玩就玩，「賞」買就買！

 

賺分兼換電子禮券 享盡「JETSO 孖住賞」雙重禮遇

假期當然要出街食玩買！即日起至5月31日，H．COINS會員於荃灣千色匯／元朗千色匯／沙田廣場／沙田中心內，以電子消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票^，連同相符的電子貨幣付款存根到禮賓部，即可換領指定購物禮券，以及高達10%回贈。訪港旅客出示有效旅遊證件，並登記成為H．COINS會員，即可獲贈額外商戶禮券及禮品。

獎賞

H‧COINS 會員

以電子貨幣*即日消費

禮品

訪港旅客額外禮品
獎賞一 港幣$1,000或以上

港幣$50

H．COINS電子購物禮券

 港幣$50商戶禮券
獎賞二 港幣$2,200或以上

港幣$200

H．COINS電子購物禮券

 港幣$100商戶禮券

 

^每張發票必須為不同商戶發出及最少滿HK$100。
* 每套有效發票只可換領其中一項獎賞一次；每名會員每日最多換領各項獎賞一次，推廣期內每名會員最多可換領各項獎賞五次。
* 各商場名額有限，先到先得，換完即止。

 

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票^，即可換領購物電子禮券。

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票^，即可換領購物電子禮券。

訪港旅客出示有效旅遊證件，並登記成為H．COINS會員，即可獲贈額外禮品！

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