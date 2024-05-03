恒基旗下四大商場攜手推「JETSO 孖住賞」 大派總值30萬禮券 訪港旅客可獲贈額外商戶禮券！

內地的「五．一」黃金週已經餘下兩天，而香港的「五．一」勞動節假期卻只有一天，當然不夠時間好好購物！

為了令各位港人及訪港旅客於周末假期，玩得開心的同時，又能購物得盡興。恒基地產旗下四大商場（包括荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心及沙田廣場）攜手推出「JETSO孖住賞」，派發總值逾30萬禮券禮遇，連訪港旅客都有份！讓大家想玩就玩，「賞」買就買！

賺分兼換電子禮券 享盡「JETSO 孖住賞」雙重禮遇

假期當然要出街食玩買！即日起至5月31日，H．COINS會員於荃灣千色匯／元朗千色匯／沙田廣場／沙田中心內，以電子消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票^，連同相符的電子貨幣付款存根到禮賓部，即可換領指定購物禮券，以及高達10%回贈。訪港旅客出示有效旅遊證件，並登記成為H．COINS會員，即可獲贈額外商戶禮券及禮品。