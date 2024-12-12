恒基集團旗下會員推冬日限定體驗 免費照相館/聖誕樹工作坊/限時雞尾酒買一送一

今個聖誕，恆基集團旗下的「恒地會」及「H·COINS」會員計劃為各位會員送上一連串聖誕體驗及優惠，帶來無限驚喜和歡樂，即睇詳請。

恒地會冬日限定體驗 恒地會特別推出了「星光璀璨照相館」，於12月13日於The Henderson 1樓公共行人天橋提供免費拍照服務，並贈送限量版聖誕掛飾。此外，12月14日的「迷你松果聖誕樹工作坊」將在香港中環H Queen’s舉行，會員可享優惠價參加，名額先到先得。 星光璀璨照相館 日期：2024年12月13日 時間 中午12時至下午2時及下午4時至晚上6時 迷你松果聖誕樹工作坊 日期：2024年 12月 14日 時間：下午 1時 30分至 3時/下午 4時至 5時 30分 恒地會會員優惠價：HK$200(原價 HK$650)

恒地會會員限時迎新及節日餐飲禮遇 恒地會會員還可於即日起至12月31日期間，享受多項餐飲禮遇。新登記成為Gold金卡會員的用戶可享「雞尾酒買一送一」優惠，參與餐廳包括香港四季酒店ARGO、The Mira Hong Kong Vibes以及The Triloogy: Ella。 為慶祝恒地會20周年慶，恒地會會員(包括Black卡及Gold金卡會員)於指定餐廳可享特色飲品及雞尾酒八折優惠，包括The Mira Hong Kong Vibes、JAJA以及Mue Mue。 同時，H·COINS會員在即日起至12月31日期間，於恒基地產旗下參與十大項目消費滿指定金額，成功登記H Coins，即有機會獲贈總值$200的電子禮券及限量最高消費大獎，總值超過港幣一百萬。