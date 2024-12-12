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2024-12-12 10:00:00

恒基集團旗下會員推冬日限定體驗 免費照相館/聖誕樹工作坊/限時雞尾酒買一送一

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恒基集團旗下會員推冬日限定體驗 免費照相館/聖誕樹工作坊/限時雞尾酒買一送一

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今個聖誕，恆基集團旗下的「恒地會」及「H·COINS」會員計劃為各位會員送上一連串聖誕體驗及優惠，帶來無限驚喜和歡樂，即睇詳請。

恒地會冬日限定體驗

恒地會特別推出了「星光璀璨照相館」，於1213日於The Henderson 1樓公共行人天橋提供免費拍照服務，並贈送限量版聖誕掛飾。此外，1214日的「迷你松果聖誕樹工作坊」將在香港中環H Queens舉行，會員可享優惠價參加，名額先到先得。

星光璀璨照相館

日期：20241213

時間 中午12時至下午2時及下午4時至晚上6

迷你松果聖誕樹工作坊

日期：2024 12 14

時間：下午 1 30分至 3/下午 4時至 5 30

恒地會會員優惠價：HK$200(原價 HK$650)

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恒地會會員限時迎新及節日餐飲禮遇

恒地會會員還可於即日起至1231日期間，享受多項餐飲禮遇。新登記成為Gold金卡會員的用戶可享「雞尾酒買一送一」優惠，參與餐廳包括香港四季酒店ARGOThe Mira Hong Kong Vibes以及The Triloogy: Ella

為慶祝恒地會20周年慶，恒地會會員(包括Black卡及Gold金卡會員)於指定餐廳可享特色飲品及雞尾酒八折優惠，包括The Mira Hong Kong VibesJAJA以及Mue Mue

同時，H·COINS會員在即日起至1231日期間，於恒基地產旗下參與十大項目消費滿指定金額，成功登記H Coins，即有機會獲贈總值$200的電子禮券及限量最高消費大獎，總值超過港幣一百萬。

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