恒基4大商場攜手小樹派派設聖誕森林營 必影3米高聖誕樹+幻鏡屋

聖誕將至，不知道各位有甚麼玩樂計劃呢？恒基地產旗下4大商場攜手首次登港的芬蘭森林小樹精靈「小樹派派」打造「聖誕森林營」。訪客除了可以與小樹派派裝置打卡外，更可換領聖誕禮物回家，延續歡樂回憶！

澳門插畫師原創IP

小樹派派Pie Pie Puu是由澳門插畫師Keika創作，以「cutie pie」的「pie」及芬蘭語「puu」（樹）命名，象徵可愛與溫度。即日起至2026年1月1日，荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場及元朗千色匯首次迎來小樹派派，邀請粉絲感受芬蘭式聖誕。

首次訪港登陸4大商場

荃灣千色匯變身為芬蘭聖誕村，焦點必屬「小樹派派聖誕幻鏡屋」。走進屋內，層層鏡面交錯反射出派派的歡欣時刻，不妨與她合照。商場3樓千色花園同時設有高達3米的「派派光影聖誕樹」，離開前記得與聖誕樹拍照。沙田廣場特設「聖誕『派』對露營車」，訪客可走進車廂內與派派合照，彷彿身處芬蘭當地的森林營地。元朗千色匯則推出沉浸式「『派』禮夢幻盒子」，鏡面禮物盒中的光影像魔法般層層疊疊延伸，非常夢幻。