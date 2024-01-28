情人節好去處｜元朗東山古廟辦全港首個元宵廟會 猜燈謎/漢服短劇/景點導賞

正月十五為中華傳統節日元宵節，是中國情人節也是一家團圓的歡樂時光，亦是新田文氏及普羅大眾一同傳承傳統文化的大日子。為促進社區共融， 向市民提供新春好去處，新田文祿星區議員與文亦揚區議員將於農曆元宵節期間合辦元朗新田元宵廟會。活動於元朗新田東山古廟舉辦，此天后廟是見證香港由明清期間至今的歷史建築。寓意各方來賓，新一年風調雨順，四季吉祥。

元宵廟會內容豐富 充滿中國傳統文化

今年元宵廟會，將會揉合中國傳統文化和圍村風味，內容豐富，別開生面。廟會由百年古廟東山古廟開始，古廟廣場打造了由188個色彩繽紛的燈籠組成的花燈長廊， 古色古香的古廟與絢爛繽紛的燈籠互相映襯下的古風佈景，成為最佳的元宵打卡熱點。古廟廣場上和旁邊的惇裕學校籃球場更設有香囊、扇子、花燈、飾物等古風手作的繽紛市集、模仿古代民間的攤位遊戲、有機農作物和傳統圍村食品售賣、舞獅助慶等。此外，更特別邀請漢服團體安排漢服攝影，更有穿上漢服的文化教育工作者演繹元宵短劇和解謎遊戲，增添氣氛。期間還邀請到惇裕學校樂隊表演，增加歡樂氣氛。更有小導遊介紹新田百年歷史古蹟， 讓遊人更深入了解原居民與國家的歷史故事。