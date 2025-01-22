情人節好去處｜浪琴香港國際馬術盛典情人節揭幕 8大精彩亮點率先睇

首屆浪琴香港國際馬術盛典（LHKIHS）將於2月14日至16日在亞洲國際博覽館舉行，節目包括馬術賽程，不單有由30位國際五星級障礙賽騎手和優秀馬匹共同呈現的精彩馬術表演，更有一系列娛樂活動和佳餚美饌。以下率先介紹8大精選活動，即睇詳情！

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜星級障礙賽及盛裝舞步陣容 為期3天盛典共有5場表演，每場表演將展現1場五星級國際馬術障礙賽、2場馬術表演，以及2場額外的障礙賽或盛裝舞步表演。觀眾將有機會親眼一睹30位國際五星級障礙賽騎手參賽，一同角逐總約港幣650萬元的獎金。周日晚場的The Longines大獎賽更是將盛典氣氛推至最高潮。值得關注的世界級障礙賽騎手包括奧地利的Max Kuhner、法國的Julien Anquetin和Roger Yvevs Bost、英國的Scott Brash、Jack Whitaker和John Whitaker、德國的Richard Vogel和David Will、瑞士的Pius Schwizer，以及中國香港的馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡，亦將參與首屆浪琴香港國際馬術盛典。 除了傳統的馬術障礙比賽外，觀眾還可欣賞到10位世界頂級的高度障礙賽騎手，以及預計70匹國際級馬術賽馬匹將通過空運來港，參加高桿跳躍（相當於人類的跳高）以及其他挑戰跳躍高度的比賽。參賽選手包括最近在倫敦國際馬術展贏得六欄賽冠軍的英國騎師Gemma Stevens。

馬術盛典將帶領觀眾一睹頂尖馬術騎師風采，包括世界級優秀馬術障礙賽選手、代表奧地利出戰巴黎奧運的Max Kuhner

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜設得蘭矮種馬大賽 觀眾可體驗到8匹設德蘭矮種馬及其騎手在賽道上競爭的驚險場面，賽道上設有模仿著名的安特里大國際賽障礙的跳躍障礙物——這是世界上最著名的跳馬賽之一。這些來自英國本土的設德蘭小馬和年齡在8到14歲之間的騎手們的表演，絕對是對兒童和有志於馬術的愛好者的絕佳啟蒙節目。這項非競爭性的比賽，旨在慈善籌款。慈善機構Bob Champion癌症信託基金去年被選中，在活動中籌得逾42,000英鎊，所有資金將用於癌症研究。

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜馬術藝術家 Santi Serra 馬術表演 Santi Serra將藝術融入馬術表演，演繹「人馬合一」的高超馴馬技巧。Santi Serra將與他的4匹阿拉伯馬，進行一場表現馬與人之間聯繫的表演。Santi將不使用鞍座或韁繩，與馬匹完美配合。觀眾將見證在這位世界著名的馬術表演者指導下，馬匹保持放鬆和自在，以精確的控制在迷人的舞蹈中快速奔跑和停止，令人歎為觀止。

西班牙知名馬術藝術家Santi Serra

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜ Live Zone 感受馬術運動 觀眾如希望近距離接觸心儀騎手，深入了解馬術世界，定必到訪這個區域。香港賽馬會作為浪琴香港國際馬術盛典的創辦夥伴，將鼎力支持當中的香港賽馬會Live Zone，為訪客帶來精彩紛呈的講座和訪談節目。活動屆時還會邀請不同界別的香港頂尖騎手進行深度訪談，包括馬會馬術隊騎手何苑欣、蕭頴瑩和陳萃彥，介紹馬匹料理員和釘甲匠等幕後工作。

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜親子同樂 LeMieux 探索馬術世界 為期3日的活動期間，Lifestyle Village將為新一代馬術愛好者提供多元化的精彩體驗。Kid’s Zone讓小馬術迷們體驗趣味十足的玩偶馬術遊戲及參與模擬賽馬比賽，一試身手。

Lifestyle Village將為各個年齡段的參觀者提供各種活動，包括位於Kid’s Zone的玩偶馬術遊戲和參與模擬賽馬比賽

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜ Chef ’ s Theatre 20 場互動烹飪示範 Chef’s Theatre一眾名廚將主持共20場互動烹飪示範，呈獻招牌菜式及最愛的本地佳餚，並分享料理心得。來自意大利餐廳Giando Italian Restaurant & Bar的名廚Gianni Caprioli將作為參與主理烹飪示範的名廚之一，在3天的活動中登場。 浪琴香港國際馬術盛典亮點｜本地設計師獨家時裝表演 訪客可到Fashion Runway欣賞本地設計師及品牌的獨家時裝表演，以及由多位人氣造型師主持的互動造型教學。香港知名設計師Barney Cheng、HARRISON WONG和SPYHENRYLAU將在Fashion Runway上展示他們的標誌性設計。 此外，展覽還與香港兒童時裝周（HKKFW）合作，於2月15日上午10時至12時，在Lifestyle Village的Fashion Runway上舉行時裝表演。香港兒童時裝周亦將於2月16日上午10時至中午12時舉辦第三屆「模特世界盃之新秀大賽」，讓小朋友們有機會踏上舞台，追逐時尚夢想。

浪琴香港國際馬術盛典亮點｜ Lifestyle Village 匯聚逾 50 品牌 Lifestyle Village匯聚超過50個品牌，涵蓋馬術、時尚美容、美食等多個領域。訪客可以選購他們喜愛的品牌，如NATACHA VAN、CHAGEE、FH&Home、香港汽車露營、Harcour及Prestige Italia等。此外，Lifestyle Village的「Idea Box」區將展示12個精心策劃的獨立品牌，如Lofree、WEIXUWANG、XUEGU和LEBLANC，每個品牌都會展示在時尚的可收藏木盒中精美包裝的迷人產品，以神秘盒形式出售。