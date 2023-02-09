情人節好去處｜4米高MEGA BROWN登陸K11 Art Mall 情人節送玫瑰花/寫明信片做善事/限定精品

下星期就是情人節，K11 Art Mall地下露天廣場，由即日起舉辦首個情人節限定《LINE FRIENDS LOVEY DOVEY - POWERED BY FTLife富通保險》放閃活動，現場除了有4米高MEGA BROWN等打卡位之外，更有寄明信片活動，每張寄出的明信片，FTLife富通保險將捐款港幣$10予「Share for Good 愛互送」，幫助社會基層及有需要人士。

是次活動以「LOVEY DOVEY」為主題，將BROWN及CONY這對模範小情侶滿滿愛意的生活日常及可愛甜蜜的互動，配上多個繽紛的粉色調佈景，現場更有4米高的MEGA BROWN坐陣。而MEGA BROWN背面的巨型愛心更有霓虹燈襯托，亮燈後 與CONY公開「放閃」，讓一家大小、戀人們及閨蜜們打卡。