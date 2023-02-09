情人節好去處｜4米高MEGA BROWN登陸K11 Art Mall 情人節送玫瑰花/寫明信片做善事/限定精品

下星期就是情人節，K11 Art Mall地下露天廣場，由即日起舉辦首個情人節限定《LINE FRIENDS LOVEY DOVEY - POWERED BY FTLife富通保險》放閃活動，現場除了有4米高MEGA BROWN等打卡位之外，更有寄明信片活動，每張寄出的明信片，FTLife富通保險將捐款港幣$10予「Share for Good 愛互送」，幫助社會基層及有需要人士。
是次活動以「LOVEY DOVEY」為主題，將BROWN及CONY這對模範小情侶滿滿愛意的生活日常及可愛甜蜜的互動，配上多個繽紛的粉色調佈景，現場更有4米高的MEGA BROWN坐陣。而MEGA BROWN背面的巨型愛心更有霓虹燈襯托，亮燈後 與CONY公開「放閃」，讓一家大小、戀人們及閨蜜們打卡。
寄明信片助社會基層
此外，為向社會傳遞「分享愛」的訊息，K11 Art Mall內的地下扶手電梯旁邊設置期間限定的「LOVE+愛心發射站」，依照簡易步驟參與即有機會獲得活動限定版A4 Folder乙個及明信片兩張，將心底感受化作文字寫在明信片上，並投放於專屬郵箱內，FTLife富通保險將會為其向摰愛寄出明信片，並就每張寄出的明信片向「Share for Good 愛互送」(https://shareforgoodhk.com/)平台捐款港幣$10，鼓勵大家用行動將愛分享出去，讓社會基層及有需要人士在浪漫季節也感受到暖暖的愛。
讚好FB或IG 送A4 Folder及明信片
活動期間（即日至2月28日），讚好LINE FRIENDS Hong Kong 及FTLife富通保險 Facebook或Instagram專頁，並向K11 Art Mall內的地下扶手電梯旁之活動工作人員出示作核實，即可獲得活動限定版A4 Folder乙個及明信片2張。
情人節當日送玫瑰花
在2月14日情人節當日完成上述步驟，更可額外獲得《LINE FRIENDS LOVEY DOVEY - POWERED BY FTLife富通保險》情人節玫瑰花一支(限量200支)。
打卡後上傳到FB或IG 可獲限定貼紙
此外，活動期間於K11 Art Mall地下露天廣場的打卡後上傳到Instagram/Facebook，並在相片中標記LINE FRIENDS Hong Kong 及FTLife富通保險的帳號後，向K11 Art Mall露天廣場內之活動工作人員出示作核實，即可獲得限定貼紙兩張(款式隨機)。
《LINE FRIENDS LOVEY DOVEY - POWERED BY FTLife富通保險》
日期：即日至2月28日（星期二）
時間：中午12時至下午8時
地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 露天廣場及場內的地下扶手電梯旁