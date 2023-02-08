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2023-02-08 19:00:00

情人節好去處｜FUWA FUWA羊駝情人節夢幻樂園 桃花運打卡位/限定店獨家精品/即製羊駝棉花糖

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情人節好去處｜FUWA FUWA羊駝情人節夢幻樂園 桃花運打卡位/限定店獨家精品/即製羊駝棉花糖

情人節好去處｜FUWA FUWA羊駝情人節夢幻樂園 桃花運打卡位/限定店獨家精品/即製羊駝棉花糖

情人節將至，本地玩具品牌URDU由即日起，在尖沙咀K11購物藝術館舉辦《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店，現場除了有巨型的人氣FUWA FUWA羊駝，更有多個桃花運up打卡位，讓一眾情侶及單身人士都可以沾染情聖羊駝的戀愛運。限定店更有一系列FUWA FUWA羊駝精品，部分更是全港獨家發售。指定期間更有現場即製的FUWA FUWA棉花糖，讓大家在佳節感受甜蜜。

巨型FUWA FUWA羊駝及小熊貓打卡位

LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園充滿濃濃戀愛氣息的少女粉紅，現場設有3隻巨型FUWA FUWA羊駝及小熊貓，以及羊駝長椅，讓大家打卡。而期間限定店內將出售一系列限量精品，包括FUWA FUWA盲盒系列、30厘米高公仔、幸福美滿御守、朱古力和馬卡龍，其中FUWA FUWA情人節限定公仔及FUWA FUWA馬卡龍更是全港獨家發售。由即日起至214日期間，凡在《LOVE in FUWA FUWA World》期間限定店內購買任何產品，即可以$99加購FUWA FUWA限定環保袋，或以$39加購FUWA FUWA朱古力，亦可直接以$69購買。數量有限，售完即止。

《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店

《毒舌》RenciLokman女友率先預覽樂園

《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci)，以及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)女友甄吳露茜(Luxi)日前率先親臨《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園，兩人到場即少女心爆發，嚷著要與巨型FUWA FUWA羊駝打卡。

被問到情人節計劃，近日於電影《毒舌大狀》表現備受讚賞的Renci表示可能要在工作中渡過，「我們沒有特別計劃，但我很喜歡情人節，因為是情人專屬的節日，如果有機會我都想與他一起來這個夢幻樂園打卡，全場都充滿著浪漫戀愛氣息，真的很適合情侶。」Luxi直言一切要看男友Lokman的工作日程，才可決定情人節如何渡過，但自己本身也很喜歡羊駝，「我很想帶這款情人節限定版羊駝回家，如果沒時間再來打卡，而要靜靜在家慶祝也可以增加儀式感，我想Lokman都會喜歡它的。」

《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci)及Lokman女友甄吳露茜(Luxi)率先預覽《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園。 《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci)及Lokman女友甄吳露茜(Luxi)率先預覽《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園。 《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci) 《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci) 《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci) Lokman女友甄吳露茜(Luxi) Lokman女友甄吳露茜(Luxi) Lokman女友甄吳露茜(Luxi)

即睇多款FUWA FUWA精品：

FUWA FUWA情人節限定公仔：可愛的FUWAFUW羊駝情聖上身，口叼著代表熱戀的紅玫瑰，迷倒眾生。4.5吋高 $69、30厘米高 $219 FUWA FUWA情人節限定公仔：可愛的FUWAFUW羊駝情聖上身，口叼著代表熱戀的紅玫瑰，迷倒眾生。4.5吋高 $69、30厘米高 $219 FUWA FUWA情人節限定公仔：可愛的FUWAFUW羊駝情聖上身，口叼著代表熱戀的紅玫瑰，迷倒眾生。4.5吋高 $69、30厘米高 $219 FUWA FUWA情人節限定公仔：可愛的FUWAFUW羊駝情聖上身，口叼著代表熱戀的紅玫瑰，迷倒眾生。4.5吋高 $69、30厘米高 $219 FUWA FUWA馬卡龍：粉紅、粉藍和純白三色的馬卡龍造型可愛。$28 FUWA FUWA情人節限定公仔：可愛的FUWAFUW羊駝情聖上身，口叼著代表熱戀的紅玫瑰，迷倒眾生。4.5吋高 $69、30厘米高 $219 FUWA FUWA盲盒系列：5個不同款式包括2個不同造型的羊駝、小熊、海獅和小豬，單個或一套出售，一套5盒的套裝內含5個基礎款，當中更或隨機藏有1個隱藏款（該隱藏款將取代原有的基礎款）。單盒$69、一套$345 FUWA FUWA盲盒系列：5個不同款式包括2個不同造型的羊駝、小熊、海獅和小豬，單個或一套出售，一套5盒的套裝內含5個基礎款，當中更或隨機藏有1個隱藏款（該隱藏款將取代原有的基礎款）。單盒$69、一套$345 FUWA FUWA盲盒系列：5個不同款式包括2個不同造型的羊駝、小熊、海獅和小豬，單個或一套出售，一套5盒的套裝內含5個基礎款，當中更或隨機藏有1個隱藏款（該隱藏款將取代原有的基礎款）。單盒$69、一套$345 FUWA FUWA盲盒系列：5個不同款式包括2個不同造型的羊駝、小熊、海獅和小豬，單個或一套出售，一套5盒的套裝內含5個基礎款，當中更或隨機藏有1個隱藏款（該隱藏款將取代原有的基礎款）。單盒$69、一套$345 FUWA FUWA公仔（30厘米高）：30厘米高的羊駝和小熊毛公仔造型可愛，大小亦正好適中抱在懷內。$219 FUWA FUWA公仔（30厘米高）：30厘米高的羊駝和小熊毛公仔造型可愛，大小亦正好適中抱在懷內。$219 FUWA FUWA公仔（30厘米高）：30厘米高的羊駝和小熊毛公仔造型可愛，大小亦正好適中抱在懷內。$219 凡在《LOVE in FUWA FUWA World》期間限定店內購買任何產品，即可以$99加購FUWA FUWA限定環保袋。 FUWA FUWA朱古力 FUWA FUWA幸福美滿御守：FUWAFUW羊駝情聖獨個設計和戀人設計，兩款御守守護著蜜運中的情侶，同時為單身的大眾帶來滿滿桃花運。$88

即製FUWA FUWA棉花糖

在活動期間的指定時段，現場有即席製作的FUWA FUWA 入口即溶棉花糖，凡購買FUWA FUWA情人節限定版產品，憑即日單據及追蹤和讚好URDUFUWA FUWA 的社交帳戶，即可免費換領FUWA FUWA棉花糖一枝；凡購買FUWA FUWA產品即可以優惠價$20換購；顧客亦可以$30購買限定FUWA FUWA棉花糖一枝。     

日期及時段：

28日至210(下午5時半至晚上8時半)    

211日至212(下午2時至晚上8)

213日至214(下午5時半至晚上8時半)

即製FUWA FUWA棉花糖

即製FUWA FUWA棉花糖

LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店

日期：即日起至214

時間：上午11時至晚上9

地點：尖沙咀K11購物藝術館地下中庭

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