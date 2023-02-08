情人節好去處｜FUWA FUWA羊駝情人節夢幻樂園 桃花運打卡位/限定店獨家精品/即製羊駝棉花糖

情人節將至，本地玩具品牌URDU由即日起，在尖沙咀K11購物藝術館舉辦《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店，現場除了有巨型的人氣FUWA FUWA羊駝，更有多個桃花運up打卡位，讓一眾情侶及單身人士都可以沾染情聖羊駝的戀愛運。限定店更有一系列FUWA FUWA羊駝精品，部分更是全港獨家發售。指定期間更有現場即製的FUWA FUWA棉花糖，讓大家在佳節感受甜蜜。

巨型 FUWA FUWA 羊駝及小熊貓打卡位 《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園充滿濃濃戀愛氣息的少女粉紅，現場設有3隻巨型FUWA FUWA羊駝及小熊貓，以及羊駝長椅，讓大家打卡。而期間限定店內將出售一系列限量精品，包括FUWA FUWA盲盒系列、30厘米高公仔、幸福美滿御守、朱古力和馬卡龍，其中FUWA FUWA情人節限定公仔及FUWA FUWA馬卡龍更是全港獨家發售。由即日起至2月14日期間，凡在《LOVE in FUWA FUWA World》期間限定店內購買任何產品，即可以$99加購FUWA FUWA限定環保袋，或以$39加購FUWA FUWA朱古力，亦可直接以$69購買。數量有限，售完即止。

《毒舌》 Renci 與 Lokman 女友率先預覽樂園 《毒舌大狀》女主角楊偲泳(Renci)，以及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)女友甄吳露茜(Luxi)日前率先親臨《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園，兩人到場即少女心爆發，嚷著要與巨型FUWA FUWA羊駝打卡。 被問到情人節計劃，近日於電影《毒舌大狀》表現備受讚賞的Renci表示可能要在工作中渡過，「我們沒有特別計劃，但我很喜歡情人節，因為是情人專屬的節日，如果有機會我都想與他一起來這個夢幻樂園打卡，全場都充滿著浪漫戀愛氣息，真的很適合情侶。」Luxi直言一切要看男友Lokman的工作日程，才可決定情人節如何渡過，但自己本身也很喜歡羊駝，「我很想帶這款情人節限定版羊駝回家，如果沒時間再來打卡，而要靜靜在家慶祝也可以增加儀式感，我想Lokman都會喜歡它的。」

即睇多款 FUWA FUWA 精品：

即製 FUWA FUWA 棉花糖 在活動期間的指定時段，現場有即席製作的FUWA FUWA 入口即溶棉花糖，凡購買FUWA FUWA情人節限定版產品，憑即日單據及追蹤和讚好URDU和FUWA FUWA 的社交帳戶，即可免費換領FUWA FUWA棉花糖一枝；凡購買FUWA FUWA產品即可以優惠價$20換購；顧客亦可以$30購買限定FUWA FUWA棉花糖一枝。 日期及時段： 2月8日至2月10日(下午5時半至晚上8時半) 2月11日至2月12日(下午2時至晚上8時) 2月13日至2月14日(下午5時半至晚上8時半)

即製FUWA FUWA棉花糖