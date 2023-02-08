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2023-02-08 12:00:00

情人節好去處｜Kiehl's加推BT21 minini特別版保濕霜 情人節自拍館與BT21同框/送試用裝

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情人節好去處｜Kiehl's加推BT21 minini特別版保濕霜 情人節自拍館與BT21同框/送試用裝

情人節好去處｜Kiehl's加推BT21 minini特別版保濕霜 情人節自拍館與BT21同框/送試用裝

為慶祝宇宙明星BT21成軍5周年，Kiehls早前推出全新風格的「BT21 minini」特效保濕乳霜（BT21 minini限定版），並推出多款購物禮遇。適逢情人節將至，Kiehls更決定與BT21再下一城，推出情人節自拍館，讓各位女生與另一半或閨蜜來個充滿回憶的可愛合照！

BT21 | Kiehl's情人節自拍館詳情 BT21 | Kiehl's情人節自拍館

由即日起至214日，位於觀塘APMKiehls專門店和銅鑼灣崇光百貨G/F入口側，將設有BT21 | Kiehl's情人節自拍館，同時為每位BT21成員推出BT21 | Kiehl's特效保濕乳霜（BT21 minini個人版）。除了官方網店外，客人更可於指定5Kiehls專門店，即場打印自己或摯愛的名字，打造獨一無二的BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini個人訂製版），為另一半締造專屬的浪漫驚喜。

BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini個人版）$340/50ml

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完成BT21 | Kiehl's情人節自拍館體驗送試用裝

客人只需現場登記，完成BT21 | Kiehl's情人節自拍館體驗後，即可獲3片試用裝 (特效保濕乳霜、特效保濕潔面啫喱以及新產品特效保濕屏障修復霜) 以及BT21 minini 限定版貼紙隨機款式一張。即時購買任何特效保濕系列產品更可獲贈特效保濕爽膚水40ml乙份（可與其他推廣活動同時使用）。

BT21 | Kiehl's情人節自拍館 BT21 | Kiehl's情人節自拍館

BT21 | Kiehl's情人節自拍館詳情

日期：即日至214

地點：觀塘APM Kiehls專門店

銅鑼灣崇光百貨G/F入口側

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