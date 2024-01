情人節禮物｜CACAOLAB Words of Love系列 將愛意送出口 把甜蜜送入口！

浪漫的情人節氛圍已經悄悄地來臨,代表著向心儀的對象或另一半表達心意的時機亦到了!然而,即使沉浸在浪漫的粉紅氛圍中,試圖傳達愛意時,可能仍感到猶豫不決,擔心直截了當地說出「愛的宣言」顯得太過直接,但也怕僅僅贈送禮物未能充分表達心意。今個情人節,CACAOLAB 便推出了全新的 Words of Love 系列幫大家「送」說心中情,準備了共七款限定情人節可可製品,其中包括全新口味的朱古力和嶄新登場的可可禮盒,CACAOLAB更以甜蜜的表白絮語為包裝設計靈感,為每一款朱古力和可可禮盒設計了可愛窩心的愛語,贈送香甜的朱古力時,即使未言語,也能表達心中蘊藏的愛意,還可以根據發展情況,選擇想要與愛人表達的情意!準備告白的可選擇We Are Meant to Bean情人節咖啡黑朱古力向對方表明心思;想將濃濃愛意盡訴的則可以告訴另一半 Love You So Matcha抹茶牛奶朱朱古力!在品味甜蜜的同時,相互交談著綿延繾綣的甜言蜜語,細細品味每一口充滿甜蜜的美味。由即日起,凡購買2件或以上情人節Words of Love系列商品,更可享受9折優惠!

全新口味獻上浪漫驚喜 帶來更多甜蜜選擇

CACAOLAB一直秉持對選材的高品質可可和優質原料的堅持,每一款朱古力都經過詳盡的口味配搭嘗試和精心挑選的頂級可可豆烘焙而成,用心的製作帶來了絲滑口感和豐富風味的朱古力,令人「愛不釋口」。自開店以來,CACAOLAB以濃度高且口感醇滑的黑朱古力一直大受好評!

而為了迎接情人節甜美浪漫的氛圍,CACAOLAB首次推出了全新的牛奶朱古力,士多啤梨奶朱朱古力及茶牛奶朱朱古力,為你提供更多甜蜜選擇!牛奶朱古力的魅力在於其柔 和的口感,加上濃郁的牛奶香,人人適合和暖的感覺,每一位收到的人都必定會沉浸在朱古力的香甜與暖中,回味無窮。