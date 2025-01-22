情人節禮物2025｜男女朋友情人節禮物清單推介 實用又有心思

情人節很快又到了！來到一年一度這個慶祝愛的節日，大家記得透過實用又有心思的禮物，向另一半表達心意。今次情人節禮物推介集合香水、美妝、花束及飾物等，另一半收到一定開心！ 情人節禮物 2025 ｜ DIPTYQUE 情人節 香氛蠟燭二重奏 Diptyque重新演繹香氛蠟燭二重奏套裝——Baies (漿果) + Roses (玫瑰)，以迎接浪漫情人節。品牌經典躍動字母及橢圓標誌，巧妙地組成心形圖案呈現在包裝之上，象徵愛的結合與邂逅。兩款香氛蠟燭的燭杯分別選用紅色及粉色漆面，可單獨燃點，亦可同時燃點營造野生花園氣氛，酸澀清新的綠植香氣與精緻優雅的玫瑰香調完美融合。限定版香氛蠟燭將於2025年1月28日至2月14日發售。

情人節禮物2025｜DIPTYQUE 情人節 香氛蠟燭二重奏 BAIES (漿果) + ROSES (玫瑰) $1,220

情人節禮物 2025 ｜ Flourish Flowers 「愛的交響曲」系列 情人節少不了送花，Flourish Flowers今年推出「愛的交響曲」系列，各款花束的靈感源自愛情的不同階段，象徵美麗交響曲中的一個樂章，捕捉愛情故事中的情感和里程碑。系列將於2月8日至2月16日期間供購買，在1月31日或之前下的訂單，更可使用代碼「SPECIALLYFORYOU15」，獲得85折優惠。 系列開端是「開場曲」，花束體現新愛情的優雅之美。包含柔和浪漫的白色花園玫瑰和蘭花，玫瑰的淡粉色和蘭花的柔和色調，象徵純真和新情感的純粹。

接下來是「漸進曲」，充滿活力的花束包含粉玫瑰和快樂的黃色非洲菊。俏皮組合捕捉愛情開花的階段，兩顆心靈愈發親近，分享著充滿歡笑的快樂時光。五顏六色的花朵映射出加深聯繫的興奮情感，適合想要表達日益增長愛意的人。 「和諧曲」適合慶祝長久愛情的情侶，花束以鮮艷的厄瓜多爾紅玫瑰為主角，是激情和奉獻的典範。經典玫瑰象徵著深厚的尊重和堅定的情感，是對持久愛情的鮮明致敬。 系列結尾是「最終章」，慶祝經得起考驗的愛情。花束結合了沙色的厄瓜多爾玫瑰、鮮豔的大理花和優雅的日本甜豌豆，象徵著經歷挑戰後愈加堅固的聯繫，是向永恆的聯繫致敬的優雅選擇。

情人節禮物 2025 ｜ Jo Malone London 限量版塔伊夫玫瑰芳醇古龍水 情人節沒有外遊計劃？以Jo Malone London全新限量版芳醇古龍水塔伊夫玫瑰，到沙特阿拉伯的「玫瑰之城」開展感官之旅，瞬間置身塔伊夫山脈間，感受阿拉伯溫暖陽光下的獨特玫瑰。 素有「玫瑰之城」美譽的塔伊夫，每逢玫瑰盛開的時節，整座城市都瀰漫著馥郁花香，街道、市場與田野中滿滿是色彩繽紛的鮮花，在微風中輕輕搖曳，芬芳四溢。塔伊夫盛產的原生玫瑰綻放著獨一無二的醉人花香，清新明亮中穿透著香甜誘人的獨特香氣，與咖啡和琥珀的誘人香調完美融合，加上光芒四射的瑰麗寶石色調玻璃瓶，極富異國情調。

情人節禮物2025｜Jo Malone London 限量版塔伊夫玫瑰芳醇古龍水 $1,215/50ml

情人節禮物 2025 ｜ NARS AMOUR EXPLICIT 赤吻緞光唇膏 #Only Yours 810 新一年，NARS推出浪漫的AMOUR限量系列，多款暢銷產品換上桃紅色的心形包裝，搶眼之餘又可以表達愛意。限量版Explicit唇膏色調Only Yours 810，溫暖的玫瑰茶棕色融合高質感的緞光面質地，帶來持久舒適的濃郁色調。獨特的粉紅色心形包裝，配搭子彈型設計，輕鬆精準勾勒唇部輪廓。 情人節禮物 2025 ｜ NARS AMOUR 限量 四色眼影 四色眼影以浪漫玫瑰色調為靈感，柔和卻深邃的4種色調包括啞緻花瓣粉紅、玫瑰紅木色、巧克力棕色和閃爍粉紅色，輕輕一掃即可達至高顯色度。

情人節禮物 2025 ｜ NARS AMOUR 限量 原生光蜜粉餅 王牌的Light Reflecting原生光蜜粉餅，粉餅表面壓印了精緻的心形圖案，每次使用都充滿儀式感，標誌性配方定妝一整日，加入聚光複合物 Light Reflecting Complex 完美折射光線，有效柔化細紋瑕疵。 情人節禮物 2025 ｜ NARS AMOUR 限量系列 胭脂 胭脂分別有全新與經典熱暢色調，藏於精緻心形包裝內。無論是經典的Impassioned 903 霧面粉紫色，或是限量Cherish 925 柔和杏桃粉紅色，都帶來紅潤氣色，讓面頰如花般綻放。

情人節禮物 2025 ｜ John Hardy Love Knot 系列 Love Knot系列靈感源自John Hardy的經典鏈飾，以兩條精緻的手工編織鏈交織成雙結，展現猶如愛情般堅固的譽意。迷人雙結代表承諾及包容，更見證著堅貞不渝的愛情。系列新作包括雙排手鏈及戒指，為愛侶獻上最真摯的祝福。

情人節禮物 2025 ｜ LUSH 玫瑰果醬按摩芭 情人節為另一半按摩，舒緩日常疲累，絕對能讓感情升溫！讓這款按摩芭加入玫瑰水與摩洛哥堅果油調和成乳霜，再加入濃郁的可可脂與乳木果脂作為基底，讓肌膚感受前所未有的柔滑。拿起按摩芭，隨心所欲地塗抹在肌膚上，成為與摯愛親密接觸的契機！

情人節禮物2025｜LUSH 玫瑰果醬按摩芭 $160

情人節禮物 2025 ｜ narciso rodriguez for her intense 淡香精 narciso rodriguez推出全新香氛for her intense淡香精，為經典for her系列增添全新氣息。淡香精將 for her的標誌性麝香香調全新昇華，並融合了白花和濃郁香草的香調，創造出充滿力量及迷人的香氛，綻放優雅香氣。 淡香精以桃子和卡拉布里亞的佛手柑作為前調，香調與太陽般的白花相得益彰，綻放出誘人的中調，溫暖的香草、清新的香根草與苔蘚香調交纏成迷人的琥珀木香，展現深邃之美。

情人節禮物2025｜narciso rodriguez for her intense淡香精的經典粉紅色瓶身，轉變為深粉紅色，呼應濃郁香氛。$700/30ml、$1,030/ 50ml、$1,380/100ml

情人節禮物2025｜ghd mini 迷你纖巧造型夾 $1,595 情人節禮物 2025 ｜ ghd mini 迷你纖巧造型夾 為短髮而設的ghd迷你纖巧造型夾，擁有40%更纖細的發熱板，可由髮根作精準造型，適合Pixie cut短髮、瀏海與Bob頭等短髮造型。 造型夾備有纖板雙核感應技術，兩邊發熱板都擁有獨立的智能感應器，提供精準溫度監測，恆溫於185℃最佳造型溫度，確保由從髮根作精準造型。纖細陶瓷發熱板可在頭髮上輕易滑動，超光亮塗層有助減少毛躁感，並可提升頭髮光澤度。迷你纖巧造型夾不單只是直髮夾，其圓滑軸心設計更能從髮根滑動，輕鬆打造直髮或曲髮造型。