情人節餐廳2023｜精選全港高質情人節餐廳 海景晚餐/浪漫情調/高CP值 (持續更新)

Häagen-Dazs 情人節限定 3D 雪糕蛋糕 早訂可享八五折 二月是戀愛季節，兩星期後就是情人節，Häagen-Dazs以代表愛情的紅色及粉紅色調，推出兩款全新情人節限定3D雪糕蛋糕，分別是用上全新雪糕口味「紅絲絨芝士蛋糕雪糕製作的「甜蜜戀熊」；以及採用比利時朱古力雪糕做餡的「兩情相悅」。兩款蛋糕賣相浪漫精緻，戀人收到，絕對能讓她感受濃情蜜意。 情人節限定甜蜜戀熊雪糕蛋糕，以可愛小熊做主角，採用牛奶朱古力做材料，3D立體設計可愛別緻，小熊身邊鋪滿忌廉玫瑰花，搭配香脆可口的紅絲絨朱古力脆粒，多種豐富口感完美融合，入口甜蜜濃郁，購買甜蜜戀熊，更可將戀人名字刻上白朱古力牌，為戀人帶來眼睛及味蕾的雙重享受。 兩情相悅雪糕蛋糕，面層放置兩隻白朱古力天鵝，一雙一對，猶如於天鵝湖面相望，情景浪漫，底層是比利時朱古力雪糕蛋糕，以原塊比利時黑朱古力溶入雪糕中。兩款情人節限定雪糕蛋糕，已經於全線Häagen-Dazs專門店及網上商店有售，2月9日前預訂的顧客可享八五折早鳥優惠，蛋糕數量有限，要締造甜蜜浪漫時刻，欲購從速。

情人節當然要做足準備！如果今年情人節打算和伴侶找餐廳好好慶祝，一早揀好餐廳計劃定就最好不過。記者為大家精選多間全港高質情人節餐廳，有尖沙咀海景晚餐，也有浪漫情調的西餐扒房，通通都是約會好去處，不妨留意下啦！ 灣仔 Zoku Restaurant 日式 情人節晚餐 Zoku Restaurant & The Terrace主打日式料理，情人節晚餐菜單將以四款冷熱前菜開始，當中包括北海道扇貝配海膽和魚子醬、油金魚刺身薄片、麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治，以及椎茸和冬季松露。五款主菜選項包括A5和牛、帝王蟹雜炊粥、美國牛小排配冬季松露及芥末薯仔蓉、味噌燒鱸魚，以及精選壽司及魚生拼盤。最後以 Zoku 的招牌甜點拼盤作結尾。 菜單價格為港幣$1,388 兩位。 Zoku Restaurant

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 二樓

電話：2129 0338

Lucciola Restaurant & Bar意式 情人節 菜單 Lucciola Restaurant & Bar將供應浪漫的五道菜意式晚餐菜單，包括每人一杯迎賓香檳。 賓客將會先品嚐一道開胃小菜Ossetra魚子醬配蛋黃慕絲，再來是包括Fine de Claire 生蠔、阿拉斯加帝王蟹和深海小龍蝦的冷盤。 然後是耶路撒冷朝鮮薊配野生茴香葉及烤北海道扇貝湯。主菜選項方面包括檸檬羅勒醬龍蝦尾手工意大利麵、頂級美國肉眼排、蜆肉青口湯配智利海鱸魚柳，以及黑松露配牛肝菌及Tomino芝士意大利飯。最後一道菜是甜品朱古力心太軟配乳酪味低脂意式雪糕。 菜單價格為港幣 $1,888 兩位。 Lucciola Restaurant & Bar

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 一樓

電話：852 2129 0333

香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant情人節之夜 香港萬麗海景酒店內的Mirage Bar & Restaurant今年亦有推出情人節套餐，由行政主廚 Owen Panzica 呈獻的法式四道菜晚宴，菜單中包括法國生蠔配青檸冰沙、法式龍蝦湯、香煎龍脷魚配香檳檸檬牛油、巴馬臣芝士脆片及白銀鱘魚子醬意大利飯等等，Mirage 情人節法式四道菜晚宴於 2023 年 2 月 11 日至 18 日，晚上 6 時至 9 時 30 分供應，價錢為港幣$ 1,388 兩位，需提早預訂。酒店另有萬麗醉心之夜住宿套餐，於 2023 年 2 月 11 至 18 日供應，每晚港幣$ 2,400 起，海景客房倚伴維多利亞港景色，浪漫滿分，有預算的話不妨考慮下！



香港萬麗海景酒店

地址：香港灣仔港灣道一號

預訂及查詢：2802 8888

尖東地中海菜$688/位 食五道菜情人節套餐 尖沙咀東部海濱位置的地中海餐廳Mulino，將於2月14日（星期二）推出五道菜情人節套餐，每位HK$688。前菜方面，有香煎北海道帶子配芒果莎莎醬Saint-Jacques，帶子肥美肉厚，整體開胃！然後是Asparagus熱湯，青蘆筍煮成綿厚Veloute濃湯，配上香脆多士。海鮮菜式方面，餐廳供應Black Cod香烤鱈魚，配上幼嫩青豆及雞汁，鱈魚肉質細緻多汁。肉類主食則有Lamb Rack烤羊架，配上千層馬鈴薯及西蘭花苗，羊架肉質腍嫩。最後甜品有軟滑芝味的雲呢拿朱古力芝士蛋糕可供兩人享用。 Mulino

地址：尖沙咀東麼地道62號永安廣場地下1-6及45-46號舖

電話：2721 3600

尖沙咀澳洲餐廳HUE Dining情人節海景晚餐 HUE Dining位於香港藝術館，餐廳內可飽覽維多利亞港醉人海景，情調浪漫。餐廳今年推出情人節三道菜套餐每位HK$1,080及四道菜套餐每位HK$1,160，如有需要每位加配HK$350配搭精選美酒。菜式方面，任擇其一的前菜包括蟶子配醃士多啤梨、番茄及羅勒醋；36個月伊比利亞Campo火腿配新鮮青豆奶凍、薄荷及根莖沙律；芝士凝乳配紅菜頭、糖漬核桃及雪莉醬；或是洋蔥湯配新鮮Tortellini意大利雲吞及酸瓜。

主菜分別有洋蔥煮澳洲Limestone Coast和牛腹肉配牛面頰丸子、芥末馬鈴薯及紅酒汁；大西洋野生海鱸配北海道帶子、胡桃南瓜及魚籽白醬；澳洲羊架配慢煮肩肉、五香茄子、馬鈴薯凍及迷迭香汁；或是馬鈴薯丸子配舞茸、松子仁及巴馬臣芝士松露泡沫。若選擇四道菜套餐，接著將會享用生蠔配燒番茄及韭菜木犀草。

最後甜品方面，分別有黑朱古力泡芙配柑橘果醬及雲尼拿豆雪糕；或是Pavlova蛋白脆餅配浸漬車厘子、蛋白脆餅、檸檬草及馬鞭草。如想滋味升級，不妨加配自選三款芝士，配上燕麥餅、酸種脆餅、蘋果芥末甜酸醬及紅酒提子。 HUE Dining

地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

心型蛋糕迎接甜蜜2月 情人節除了安排一次浪漫晚餐，更可以考慮為另一半送上甜蜜甜點。Nina Patisserie於2月便推出兩款心形蛋糕，讓另一半或好友甜絲絲！選用軟滑忌廉芝士及可可粉炮製而成的紅絲絨蛋糕，鮮紅如綻放中的玫瑰，代表你熾熱又浪漫的心。至於Nina Patisserie的招牌士多啤梨拿破崙，鬆脆酥皮與香甜士多啤梨吉士醬層層相間，加上2月限定心形造型，讓人甜在心頭。紅絲絨蛋糕售價為$328 (12cm)，心形士多啤梨拿破崙則為$368 (12cm)。 Nina Patisserie 荃灣西分店 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店地下大堂 預訂及查詢：5330 5315 另外，鄰里咖啡室及酒吧I-O-N的中環街市分店，悉心為各位有情人炮製一晚限定的情人節晚餐，精選菜式包括心形的蟹肉牛油果芒果木瓜沙律、燒和牛或香煎三文魚柳配香煎紅蝦及紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕，自助晚餐成人每位由$528起，小童為 $388起，長者為$428起。於2月10日或之前訂座I-O-N各分店的情人節菜單，即可享八折優惠。 I-O-N 中環街市分店 地址：中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市1樓124舖 預訂及查詢：9141 5863

上環單身族無限暢飲派對 位於The Sheung Wan的墨西哥餐廳Te Quiero Mucho於情人節晚上6時起推出無限暢飲晚餐，讓單身人士能盡情狂歡。雖然餐廳內沒有燭光晚餐或浪漫音樂，但單身一族依然可以在餐廳一邊享受音樂，一邊無限品嚐玉米餅以及瑪格麗特酒($388)。想不醉無歸更可選擇2小時的無限暢飲套餐（$258），渡過難忘的一夜。 Te Quiero Mucho 地址：上環皇后大道中286號香港奧公館酒店地下及1樓 營業時間： 中午12時至晚上10時半 電話：34233290 網上訂座： https://www.tqm.hk