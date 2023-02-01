情人節2023︱情人晚餐 飲食男女 戀人晚宴 打卡嚐味 拍拖指南 (持續更新)

情人節將至，還未找到心水餐廳，下列餐廳美食推介可能幫到一雙雙戀人。

Heimat 德式浪漫晚餐 6 道菜情人宴

還有兩星期就到情人節，坐立中環的德國料理菜Heimat，推出Valentinstag 情人節套餐，6道菜的德式料理晚宴，前菜有暖心的椰菜花湯。行政總廚Peter，以香烤過的帶子配襯細緻椰菜花湯，再以紫椰菜作點綴，將湯品瞬間昇華成典雅的菜式。

浪漫主菜有狼魚伴紅菜頭，特別採用北大西洋狼魚來入饌，味道鮮甜，肉質嫩滑，配以紅菜頭捲成的玫瑰花和粉色醬汁，增添夢幻氣氛。甜品是節日限定版本的Riesling沙巴翁，以德國著名葡萄品種Riesling製作，佐以有機雲呢拿雪糕、紅桑子和以糖水浸過的莓果。橙紅色調的配搭，賞心悅目。現凡預訂情人節套餐，即可以九折選購禮籃。

禮物籃顯心意

Heimat的禮物籃($680)，載有6款Heimat的招牌橡皮糖，配以有汽玫瑰酒。客人亦可升級，加購來自德國百年著名品牌Steiff 的泰迪熊毛公仔(細：加$200；大：加$400)，相信絕對可俘虜另一半芳心。

供應日期：本月 10 至 14 日

價錢： $2,980( 兩位用 )