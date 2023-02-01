情人節2023｜情人節拍拖好去處/活動推介 煮飯仔工作坊/戶外影院/市集/打卡位 (持續更新)

踏入2月，不少情侶都開始準備情人節節目，除了浪漫晚餐與staycation之外，以下介紹多個情人節好去處及拍拖活動，包括「煮飯仔」工作坊、市集及浪漫打卡點，讓情侶們度過一個難忘的節日！ 情人節好去處 / 活動 2023 ｜ HKNOC 浪漫「煮」意工作坊 「煮飯仔」是不少情侶的指定動作，不過與家人同住的人士就未必可以實行。香港新東方廚藝培訓(HKNOC)將於今個情人節舉辦特色工作坊體驗，包括情人節工作坊嘉年華、海鮮盛宴套餐及5個主題烘焙工作坊，更推出「二人同行一人免費」優惠，情侶們製作情人節大餐和甜點，一同增進廚藝。 製作浪漫西餐或海鮮盛宴 HKNOC的情人節工作坊嘉年華，製作經典「情人節牛柳套餐」，包括主菜威靈頓牛柳和甜品意大利芝士蛋糕杯，並額外贈送兩杯紅酒；情侶一同參加，即享有「二人同行一人免費」優惠。除了經典情人節菜式，情侶亦可選「情人節海鮮盛宴套餐」，以法式海皇煲配蒜蓉包，配搭甜品蘋果金寶。

情人節主題烘焙工作坊 HKNOC同時舉辦5個情人節主題烘焙課程，「Ruby 520 戀愛恆星」朱古力星球造型別緻吸睛，採用被喻為世上第四種朱古力「Ruby 紅寶石」天然粉紅色朱古力製作星球外殼，內裡放滿杯子蛋糕、曲奇和糖果，情侶們可甜蜜地享受製作及食玩過程。 另外亦有玫瑰蛋糕、粉紅情人節甜心蛋糕、情人節手工紅桑子軟心朱古力、愛的綻放紅玫瑰蛋糕工作坊，讓今個情人節甜蜜滿瀉。詳情：https://www.hknobs.com.hk/product-category/情人節主題課程/

情人節好去處 / 活動 2023 ｜ Travelfa 摩洛哥風格地氈工作坊 近年興起Tufting熱潮，以簇絨槍DIY毛毛地氈，大大簡化製作地氈的過程。簇絨織槍透過機器一針一針的把毛線打上特製的布料上，按設計草圖編織出理想的圖案。在工作坊中，大家可以自由創作獨一無二的一張毛毛織品，包括毛毛地氈、掛飾、鏡子、椅墊、枱墊或杯墊。 體驗日期：2023年2月7日至3月30日 體驗時間：15:30（每節5-6小時：四小時編織時間、一至兩小時後期加工） 地址：牛頭角大業街15-17號永富工業大廈11樓1108室 KKday優惠：$880/位 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/137584?cid=9429

情人節好去處 / 活動 2023 ｜皮革小樹燈工作坊 皮革玫瑰花課程、皮革 DIY 小禮物材料包 工作坊會介紹手工皮革特性，親手製作一件屬於自己嘅皮件。課程中會教授制作技巧如設計、切割、打磨修飾、組合及縫製技巧，選材方面均是優質環保植揉革（食用牛皮），並可刻上名字，令禮物更有心思。 地點：銅鑼灣富明街2-6號寶明大廈4J室 樽裝皮革玫瑰花課程 KKday優惠：$780/位 支裝皮革玫瑰花課程 KKday優惠：$520/位 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123262?cid=9429

情人節好去處 / 活動 2023 ｜香港珍珠養殖協會 珍珠首飾工作坊 如果想離開城市，不妨參加由香港珍珠養殖協會舉辦的珍珠首飾工作坊，工作坊內容包括珍珠小學堂，了解香港珍珠歷史及現況及珍珠養殖的基本知識。之後會在專家指導下親自開蚌尋珠，並製作專屬於兩人的珍珠首飾。另有自由時間可釣魚。 地點：西貢麻南笏的珍珠養殖場 價錢：雙人優惠(一票兩位大人) $1,540 (原價$1,640) 需時：3小時 詳情：https://shorturl.at/aopwT

情人節好去處 / 活動 2023 ｜ LEGO 巨大心形花藝裝置 LEGO 人仔買一送一 LEGO於今年情人節推出 「10313野花花束」及「10314乾花擺設」，讓情侶一起拼砌多種永生花藝。LEGO更將由即日至2月19日期間，在朗豪坊7樓設置全港首個以LEGO花藝系列打造的期間限定巨大心形花藝裝置——LEGO 《花．語．愛》。兩顆心分別以「10313 野花花束」和「10314 乾花擺設」拼砌而成，愛侶可以在兩顆心交織而成的巨大心形花藝裝置交匯處敲響「幸福之鐘」，並在幸福之牆上寫下冀願，再掛到牆上，喻意永遠幸福美滿。 憑LEGO X 朗豪坊《花．語．愛》活動期間所獲得的優惠券，於即日起至3月14日期間到朗豪坊12樓樂高認證專門店，購買LEGO 18+系列產品，即可享Minifigure Factory樂高人仔工廠買一送一的優惠，一個價錢，製作兩個專屬的LEGO人仔，由表情、髮型、服飾到配飾都可以自己選擇，更可即席發揮創意進行文字或圖案創作，製作一雙一對的LEGO人仔，團團圓圓過情人節。 LEGO 《花．語．愛》花藝裝置 日期：2023年2月1至19日 時間：星期一至四—中午12時至晚上9時 星期五至日—上午11時至晚上10時 地點：旺角朗豪坊7樓

情人節好去處 / 活動 2023 ｜愉景灣 3,400 LED 燭光巨型心型圖案 愉景灣於今年情人節舉行多個活動，包括愉景北廣場心鎖長廊、D’ Deck海濱長廊的心心相「扣」的心鎖佈置、大白灣沙灘巨形心心圖案燭光及周日露天市集。 由即日至2月14日期間，D’Deck海濱長廊首度增設兩組心心相「扣」打卡裝飾，情人節心鎖長廊配襯閃爍星燈點綴，讓愛侶在「心鎖」上寫下彼此名字，扣上甜蜜印記和愛的承諾。另外，大白灣沙灘將於情人節當晚亮起由超過3,000粒LED 燭光燈組成的巨型心心圖案，讓愛侶留影，現場更有機會碰上對岸主題樂園放煙火，令浪漫之夜錦上添花。愉景灣亦將於2月12日舉行「情人節周日露天市集」，超過100個攤位，集合由眾多本地藝術家和手作達人精心挑選及製作的精緻禮物。 心心相「扣」 日期：即日至2月14日 地點：D’Deck 海濱長廊、愉景北心鎖長廊 詳情：與戀人一起許個願、將心鎖扣起，留住浪漫時刻。 大白灣沙灘巨型心形燭光 日期：2023年2月14日（星期二） 時間：18:00-22:00 地點：大白灣沙灘 詳情：以超過三千粒燭光燈砌成的巨型心心圖案，情人節必到的打卡熱點！ 愉景灣「情人節周日露天市集」 日期：2023年2月12日（星期日） 時間：11:00-18:00 地點：愉景廣場 詳情：https://www.handmadehongkong.com/

情人節好去處 / 活動 2023 ｜新都會廣場 戶外星空影院睇戲 新都會廣場將於2月中旬在L4露天廣場設置別具特色的戶外星空影院，放映溫馨影片。情侶可在漫天星宿下一邊欣賞浪漫電影，一邊品嚐美食，歡度溫馨時光。即日以電子貨幣消費滿$3,000，可在專屬私人觀賞區享受頂級娛樂體驗及餐飲小食(2位用)。完成電影體驗後，更可獲合共$200電子餐飲贈券。The Point會員亦可憑500積分，換領優悠座位區入場證。

情人節好去處 / 活動 2023 ｜Home.焙小日子 DIY 烘焙體驗 MOKO新世紀廣場的Home.焙小日子自助甜點教室，推出多款少女心爆滿的情人節款式蛋糕，包括粉紅甜心敲敲話、告白氣球熊、草莓小公主及浪漫小香風花束蛋糕等，與另一半一同製作甜蜜度滿分的甜點。 詳情：https://reurl.cc/DXmAem

情人節好去處 / 活動 2023 ｜ Figurecross X LEOW. 「老派約會之必要」市集 Marketcross今個情人節在荔枝角D2 Place舉辦Figurecross X LEOW「『老派約會之必要』市集」，攤檔包括元宵節/情人節禮品（如花藝、朱古力等）、插畫、手工藝品 (木製品、皮革、紙品、陶藝等)、手作日用品 (香薰、蠟燭、手工皂、護膚品等)、占卜、飾物、晶石及服飾等。情侶可帶埋另一半找插畫師Leow.速畫情侶畫，體驗老派約會的浪漫。 市集詳情｜Figurecross X LEOW.「老派約會之必要」市集 日期：2023年2月4-5日 時間：1 PM-8 PM 地點：D2 Place一期2樓The Space & D2 Place二期地下The Garage

情人節好去處/活動2023｜Figurecross X LEOW.「老派約會之必要」市集

情人節好去處 / 活動 2023 ｜《砂丘企劃 x 花・正月元宵市集 @ 上海街 618 》 農曆正月十五既元宵，在日本被稱作「小正月」或「花正月」。當地不少地方都會依傳統習俗會迎年神、祈求一年的平安順利，在年十五朝早食一碗紅豆粥，夜間會舉行歲得燒（どんど焼き）的火祭典，來祭祀年神添，砂丘特別於2月3至5日舉行《砂丘企劃 x 花・正月元宵市集@上海街618 》，為新一年祈求事事順利。 《 砂丘企劃 x 花・正月元宵市集 @ 上海街 618 》 日期：2023年2月3-5日 時間：下午1時至晚上8時 地點：旺角上海街618號地下

情人節好去處 / 活動 2023 ｜ K11 Art Mall 情人節市集 香港市集協會今年主辦K11 Art Mall情人節市集，市集以適合不同人士的禮物為題，既可送給另一半，亦可送給自己。現場更會有Loupe的駐場設計師，親自介紹自己的作品，適合喜歡設計感的男女生。 日期：1月28-29日；2月4-5日；11-12日 時間：12：00-21：00 地點：尖沙咀K11購物藝術館 1樓及2樓