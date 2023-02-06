情人節2023｜情人節禮物推介2023 精選男女朋友最想收到的禮物 情人節花束/DIY禮物/首飾/名牌手袋/情趣用品 (持續更新)

情人節將至，大家都開始物色情人節禮物給女朋友/老婆/男朋友/老公/心儀對象，以下就為大家推介多款實用度高又有心意的禮物，包括情人節花束、DIY禮物、香水、首飾、手袋、限定化妝品及情趣用品等，相信總有一樣會啱他/她心水！ 情人節禮物推介 2023 ｜ YSL Beaut é 迷魅亮彩唇膏 $370 YSL Beauté今個情人節和陳卓賢Ian再度合作，為全新迷魅亮彩唇膏及LIBRE香水拍攝全新一輯宣傳照。迷魅亮彩唇膏的3種全新色調，均來自女生必愛的玫瑰色譜，包括宛如咬唇般的161 煙燻玫瑰、冷調玫瑰色調的162 玫瑰冰茶，以及結合玫瑰色與紅色的163 玫瑰芭菲，為情人節點綴上浪漫氣息，加上滋潤配方，極緻舒適。另一款迷魅凝亮護唇膏($370)，一抹緊貼雙唇，形成一層舒適薄膜，超亮澤色彩可同時滋潤、修復及舒緩唇部。

情人節禮物推介 2023 ︱ YSL Beaut é 經典 LIBRE 香水 $900/30ml 、 $1,210/50ml 、 $1,630/90ml 品牌的經典香水LIBRE，在性感花香及獨特中性香氣之間遊走，令人難以抗拒的性感橙花與冷酷薰衣草，構成的經典香氣。品牌同時提供刻字服務，在香水、化妝品或護膚品上，以高科技打印或工藝刻字方式，寫上個人訊息或YSL經典圖案，製作成專屬禮物。在拍攝LIBRE香水時，細心的Ian在接到香水的時候即發現瓶身上刻有「I Love You」，他笑說：「如果喺情人節收到呢份禮物，一定會覺得好窩心！」

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London 限量版英倫玫瑰園系列 品牌最近新出限量版英倫玫瑰園系列，推出3款深受喜愛的玫瑰香調，由含苞待放的清新柔嫩、到盛開的深邃馥郁，探索這種經典花香的無盡可能性。系列包括3款與眾不同的玫瑰香氣：玫瑰果凍的清新優雅、紅玫瑰的浪漫奢華、玫瑰花水與香草的香甜誘惑，盛載於限量版粉嫩浪漫的瓶身中，象徵愛情的花香。品牌同時提供限量版粉色緞帶、玫瑰金字母瓶扣、個人化鑄刻服務和禮盒花束驚喜，展現浪漫細膩心思。

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London 限量版英倫玫瑰園系列

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 $970/50ml 情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 $970/50ml 玫瑰果凍帶來清新柔嫩又水漾晶瑩的氣息。細緻柔嫩的玫瑰花瓣，飄浮於晶瑩果凍中，胭脂般淡粉花瓣溫柔細膩，輕輕凝住浪漫優雅姿態。每一口的冰涼滑溜，穿透似有若無的清新花香，締造備受英國人喜愛的經典玫瑰果凍。綠意盎然的羅勒遇上清甜多汁的荔枝，清新柔軟的初綻玫瑰散發著初露氣息，宛如果凍般水漾通透，淡粉花香輕輕簇擁在白麝香的純淨懷抱之中，柔美清新，散發優雅知性氣息。

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Red Roses 紅玫瑰 $970/50ml 集結全世界七種最雅緻奢華的玫瑰，交織果香、綠意、柑橘調與辛香等七重面貌，如嬌嫩花瓣般層層交疊，營造馥郁、立體卻又極其純粹的迷人花香。灑上些許檸檬的醒神初調，搭配壓碎的紫羅蘭葉及綠薄荷，為經典玫瑰馨香注入清新綠意，散發令人驚喜的澄澈清香，徜徉在蜂窩蜜調中。 情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Red Roses 紅玫瑰 $970/50ml

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Rose Water & Vanilla 玫瑰花水與香草 $970/50ml 情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Rose Water & Vanilla 玫瑰花水與香草 $970/50ml 玫瑰花水的清新水漾，包覆於色澤粉嫩的玫瑰土耳其軟糖之中，舌尖上彷彿嚐到其香甜軟糯口感，誘人甜點氣息穿透玫瑰清香，糅合香草甜美基調，如香濃奶油般絲幼綿滑，飄散極致可口誘惑，令人難以抗拒，欲罷不能。

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London 限量版玫瑰果凍居室香氛工藝蠟燭 $595/200g 工藝蠟燭把空間轉化成芬芳四溢的英倫玫瑰園，為空間注入柔美清新花香氣息，以搖曳燭光點亮柔情，讓悠揚芳香將愛意蔓延，浪漫滿屋。 情人節禮物推介2023︱Jo Malone London 限量版玫瑰果凍居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

情人節禮物推介 2023 ︱ Lush Fresh & Flowers 訂閱箱 過去只限於Lush巴黎門市及網上訂購的Fresh & Flower訂閱箱，今年將打破先例，於2月3日至14日在全球門市發售。禮盒包括各款由草本成分及新鮮蔬果製成的產品，揉合各種經典、限定及全新產品，呵護身心和每一吋肌膚。禮盒包含新鮮花束，更可點綴浴室，締造甜蜜浪漫的鴦鴛浴體驗。 禮盒內含：情話綿綿沐浴卡、熱情無限油萃按摩芭、熱情百香固體沐浴霜、枕邊蜜語睡眠香氛噴霧、玫瑰戀人汽泡彈、約會之夜面膜、鮮花

情人節禮物推介2023︱Lush Fresh & Flowers 訂閱箱 售價待定

情人節禮物推介 2023 ︱ Lush 愛意洋溢禮盒 $860 禮盒蘊藏8款浸浴、沐浴及身體護理產品，包括愛情魔藥沐浴露(100克)、夢想成真潤膚(45克)、瑰麗邂逅按摩芭、性感汽泡彈、戀愛小島香浴油、迷你天鵝絨泡泡浴芭、玫瑰戀人汽泡彈、草莓泡泡馬卡龍，洋溢怡人花香與清新的柑橘氣息，送上極致呵護。禮盒更印有心型圖案，象徵為摯愛送上無與倫比的愛。Lush情人節系列限定產品現於www.lush.com.hk 及港澳門市發售，於官網購物滿$500更可享免費送貨服務。

情人節禮物推介2023︱Lush 愛意洋溢禮盒 $860

情人節禮物推介 2023 ︱ Celine 光滑小牛皮迷你型化妝袋 ( 淡粉紅 ) $13,000 如果你的女朋友喜愛「小廢包」，這個款式絕對適合不過，浪漫淡粉紅色調女生必愛，可上肩、斜揹及手提3用。

情人節禮物推介2023︱Celine 光滑小牛皮迷你型化妝袋 (淡粉紅) $13,000

情人節禮物推介 2023 ︱ Chanel COCO CRUSH 系列 COCO 手鐲 $13,100 此系列以1955年面世的經典Chanel菱格紋圖案為靈感，簡約但辨識度高，無論是日常約會、上班及可不同場合都適合，備有米色金、黃金或白金。Chanel的品牌大使Jennie早前也戴上拍攝系列廣告。

情人節禮物推介 2023 ︱ Dior SADDLE 馬鞍袋 $31,500 經典的Saddle馬鞍袋注入新意，綴以全幅黑色和白色鏈式效果的裝飾主題圖案，設計靈感源自安達盧西亞的巴洛克圖案風格。手柄每邊均帶有復古金色飾面金屬「CD」標誌，另有 Saddle 翻蓋和「D」形馬蹬磁扣，可手提或肩背，或配搭不同肩帶。

情人節禮物推介2023︱Dior SADDLE 馬鞍袋 $31,500

情人節禮物推介 2023 ︱ GIVENCHY 心動限量版系列 (2 月 1 日發售 ) GIVENCHY為亮麗無瑕恒久氣墊與高訂禁忌唇膏，換上Denim牛仔布風格的4G monogram標誌花紋，4G除了是品牌經典標誌，更象徵著兩個心相依相對，作為情人節禮物絕對適合。氣墊具備抗UV、防污染功效，粉底質地細膩，遮瑕力高，帶來濾鏡柔霧妝效。除了外盒換上限定時裝，盒內更搭配精緻的限定花紋心形粉撲。而唇膏擁有絲滑半啞光，舒適不卡紋，高覆蓋力兼具濃郁色澤，一抹顯白。

情人節禮物推介 2023 ︱ Sugarfina Love Letters 糖果禮盒 $318 給摯愛一封甜蜜情書，讓糖果說出甜言蜜語！限量版糖果禮盒內蘊藏16個情書造型小格子，每格內配有不同口味的糖果，為愛侶帶來不同甜蜜驚喜。

情人節禮物推介 2023 ｜ Sugarfina XOXO 8 盒裝糖果禮盒 $688 浪漫紅色禮盒配搭各款精緻糖果，包括心型蜜桃軟糖、禮物造型軟糖、海鹽焦糖朱古力及鹽焦糖朱古力等，收禮者必定甜入心扉。

情人節禮物推介2023｜Sugarfina XOXO 8盒裝糖果禮盒 $688

情人節禮物推介 2023 ｜ Sugarfina Love Mail 2 盒裝糖果禮盒 $218 將濃厚的愛意放在這個可愛信封造型禮盒，禮盒內包括香檳小熊軟糖及紅唇造型軟糖，不論是朋友或伴侶都能感受到你的甜蜜祝福。

情人節禮物推介2023｜Sugarfina Love Letters 糖果禮盒 $318

情人節禮物推介 2023 ｜ We Vibe Tease Us 套裝 $1,600 讓情侶在睡房以外的地方進行前戲，We-Vibe Tease Us是一套由應用程式控制，適合所有情侶的可穿戴振動器。無論身處哪裡，都可以使用振動刺激環Bond及強力內褲振動器Moxie巧妙地挑逗和誘惑對方。另可根據不同人士需要定制，提供兩個Moxie或兩個Bond的版本。

情人節禮物推介 2023 ｜ We-Vibe Vector+ $1,080 採用時尚設計和絲般光滑的矽膠以貼合身體，可通過We-Vibe應用程式或遙控器，控制6種振動模式，雙馬達以驚人的精確度向前列腺及會陰部位提供令人興奮的振動。Vector+防水及可充電，方便在浴室使用。

情人節禮物推介 2023 ｜ SWAROVSKI 情人節 Volta 系列 SWAROVSKI今年邀請Jeremy演繹 #IgnitedInPink 企劃，透過經典粉紅色調打造浪漫氛圍，絕對適合身為Unicorn的女友們。Jeremy以一身浪漫穿搭詮釋情人節Volta系列及Matrix系列首飾，明亮閃爍的Volta系列以緞帶作為靈感，小巧精緻的設計，無論是細緻優雅的蝴蝶結，還是光彩四射的立體心形，綻放美輪美奐的華美。而Matrix系列的心形首飾，更可與Volta系列搭配佩戴，為情人節帶來疊搭靈感。

情人節禮物推介 2023 ｜ Pandora Moments 和 Timeless 首飾 廖子妤與「小野」盧鎮業首次以情侶身分合作拍攝Pandora廣告，演繹Pandora Moments和Timeless兩個情人節系列，兩人大讚最新的Pandora Moments粒紋手鏈及項鏈的鏈圈設計富質感，無論是單獨配戴、進行疊戴或配搭串飾，都能點綴日常穿搭。他們亦特別鍾情最新「Love」掛鎖吊飾設計，為掛鎖與鑰匙設計加入細緻的元素，配以Pandora Moments串飾耳環圈和經典O形吊墜T字扣項鏈，展現甜蜜率性的情侶造型。

情人節禮物推介 2023 ｜ agn è s b. FLEURISTE 環保布袋花束 情人節最怕拿著一大束花周街走，agnès b. FLEURISTE今年全新推出環保布袋花束，附有可調節肩帶及束繩，方便攜帶及收納，之後亦可作休閒布袋使用；布製花袋同時取代花紙，令情人節花束更環保。 環保布袋花束備有Jeanne及Tristan兩款鮮花花束以供選擇：Jeanne採用粉色大玫瑰、奶油色曼塔玫瑰及肯尼亞多頭玫瑰等，甜美浪漫；Tristan採用紫色調，選用紫紅復古風玫瑰、紫玫瑰及紫掌等花材，高貴優雅。

情人節禮物推介 2023 ｜ agn è s b. FLEURISTE 法式情人節花束 由即日起至2023年1月31日，預訂agnès b. FLEURISTE情人節系列花藝精品，可享有九折早鳥優惠。

情人節禮物推介 2023 ｜ agn è s b. FLEURISTE b. bear 鮮花禮盒 情人節限量版b. bear套裝備有鮮花禮盒選擇，Felicity及Adrianna兩款鮮花禮盒以美國玫瑰為主，中間放置可愛的b. bear及心形朱古力，別出心裁：前者使用色澤粉嫩的粉紅玫瑰，襯上淺粉白蘭等，雅致秀麗；後者則用上紫紅復古風玫瑰，配襯粉蕙蘭等，高貴典雅。

情人節禮物推介 2023 ｜ agn è s b. FLEURISTE b. bear 永生花禮盒 來自日本的優質永生花經過特別保鮮處理，能夠保留其自然形態。製成永生花禮盒送予摯愛，象徵永不凋謝的愛情。以木製心形花盒承載的Édith及Lille，以優雅溫柔的永生玫瑰花為主，花朵保留原有的柔嫩和形狀，清新大方；上述禮盒均配搭情人節限量版b. bear作套裝發售。

情人節禮物推介 2023 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS Bloom Bucket 系列 BLOOMS & BLOSSOMS為情侶們打造3款別具心思的Bloom Bucket系列新品。以印有手繪花卉插圖的別緻花樽襯托著庭園玫瑰、人蔘花及桔梗等浪漫花卉，透過幻變的花藝色彩，訴說細水長的愛情故事。

情人節禮物推介 2023 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS Love Note 系列 3款Love Note分別以粉紅玫瑰、紅玫瑰和白玫瑰3款Love Note，與粉紅色繡球花、毛茛屬植物、奶油洋桔梗和詩句完美組合，讓你向特別的人表達你堅定不移的愛。

情人節禮物推介2023｜BLOOMS & BLOSSOMS Love Note 系列 $2,280

情人節禮物推介 2023 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS Bloom In Vase 系列 淺粉庭園玫瑰、粉色垂莧菜、粉紅葵葉、紫色翠珠和淺紫桔梗形成的柔和的變奏色調，就如戀人之間溫柔而牢固的關係。情人節Bloom In Vase 系列在最浪漫的日子為情侶們帶來8款的期間限定創作。

情人節禮物推介 2023 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS x Jo Malone London 限定玫瑰鮮花禮盒 BLOOMS & BLOSSOMS與Jo Malone London打造聯名限定的花禮禮盒，每種玫瑰都表達了一種愛的信息：海洋薰衣草玫瑰象徵一見鍾情、粉色玫瑰象徵同心合意、叢開迷你玫瑰象徵激情。顧客需親臨指定Jo Malone London精品店或透過WhatsApp預購玫瑰鮮花禮盒，限量100套。 預訂日期：1月27日至2月6日 Jo Malone London店內領取日期：2月9日至14日 售價： ．藍風鈴古龍水 50ml + 全新限量版玫瑰果凍古龍水 50ml ($1,920) ．英國梨與小蒼蘭古龍水 50ml + 黑琥珀與野薑花芳醇古龍水 50ml ($2,165) ．英國梨與小蒼蘭古龍水 100ml + 絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 100ml ($3,185)

情人節禮物推介 2023 ｜ Burberry Hero 香氛 $770/50ml 、 $1,065/100ml 、 $1,280/150ml 香調糅合三種溫暖的雪松木油作經典基調，越益散發清新明亮的氣息。松針的活力前調結合安息香及焚香，調和成深邃感性的濃郁芳香，充分展現剛陽自由的男性魅力。香氛瓶鮮明時尚，棱角分明的瓶身以抽象手法重新演繹馬蹄。

情人節禮物推介2023｜Burberry Hero香氛 $770/50ml、$1,065/100ml、$1,280/150ml

情人節禮物推介 2023 ｜ ISSEY MIYAKE A Drop d ’ Issey fraîche 淡香精 $480/30ml 、 $790/50ml 、 $950/90ml 淡香精捕捉春雨降下大地後的悠然旅程，水滴穿梭於大地上各種不同的元素：從青草、繁花、樹木以至到更多不同的個體，讓大自然中的各種面貌均盡情展現。新香水為為品牌標誌性的水生香調注入新力量，燦爛的丁香花與大馬士革玫瑰交織，締造溫柔及清新感覺的花香氣息。清脆的雪松和奶油般的檀木香調，展現馥郁濃稠的特點。

情人節禮物推介 2023 ｜ SANTA MARIA NOVELLA Rosa Gardenia EDC 及 Tabacco Toscano EDC 情人節不妨為另一半送上男女對香，低調地在人海中放閃。筆者推介意大利當代王室品牌Santa Maria Novella的綿柔甜美的Rose Gardenia，以及温暖神秘的Tabasco Toscano。Rose Gardenia香甜的梔子花與高貴凌然的玫瑰香氣，為女士帶來優雅細膩的氣質；承載著馥鬱氣息的Tabacco Toscano，珍貴木材散發着神秘的煙燻香氣，與香草的甜蜜浪漫邂逅，交織出溫暖感性的氣息。 Rosa Gardenia EDC $1,200/100ml、$850/ 50ml Tabacco Toscano EDC $1,200/100ml、$850/ 50ml

情人節禮物推介2023｜SANTA MARIA NOVELLA Rosa Gardenia EDC 及 Tabacco Toscano EDC

情人節禮物推介 2023 ｜ hibi 裸背手作相片書套組 $292.5 起 擅長為回憶打造專屬的家的台灣品牌「hibi」推出的質感手作書套組，直接為你準備好DIY手作書的材料，包括預印相 16/24張、紙膠帶、裝飾貼紙等，只需要簡單的剪剪貼貼加情深字句就可以了，手殘人士適合。(From Pinkoi)

情人節禮物推介 2023 ｜ PaperHKura Faiy Carousel 可定製人像紙藝作品 $550 起 著重傳達紙藝價值的香港品牌「PaperHKura」，推出定製人像紙藝DIY懶人包，設計師會根據提供的相片，再全人手似顏繪繼而進行雕刻切割。DIY懶人包內有齊主題背景的拼貼材料及已拼貼完成的人像紙雕，只需跟隨教學自行組裝約需時20至40分鐘，造就滿滿心意和回憶。(From Pinkoi)

情人節禮物推介 2023 ｜ Mister 手作皮件專門店 八卡相片位銀包手作材料包 $448.4 (88 折，原價 $509.5) 情人節送銀包可能平常，但如果是由你親手縫製就絕對有心思。台灣品牌「Mister手作皮件專門店」的意大利特級植鞣頭層皮皮革銀包DIY材料包，有多色選擇且包含所需材料及工具，更提供客製化刻字；輔以網絡影片作手作教學，在家都能親手製作出最溫暖的禮物。(From Pinkoi)

情人節禮物推介 2023 ｜ Findme Records 客製化錄音帶禮盒 $246.4 起 (88 折，原價 $280 起 ) 香港品牌「Findme Records」主力推廣卡式帶（Cassette），現今傳送語音訊息太容易了，反而讓人忽略將一段說話紀錄下來，亦很少人想到用自己的聲音製作一份獨一無二的禮物。利用卡式帶將一直以來放在心底裡又不敢說出口的話錄下來，經過磁帶的過濾後，是一種可以實體存放而且具有溫度、真摰的告白。(From Pinkoi)

情人節禮物推介 2023 ｜ Bliss_ony 秘密告白香薰 $330 起 香港品牌「Bliss_ony」推出秘密告白香薰，內有隱藏訊息加上一張專屬似顏繪，搭配18種不同香味，伴隨著火光、香味，告白內容慢慢浮顯出來，曖昧氛圍感𣊬間「level up」。(From Pinkoi)

情人節禮物推介 2023 ｜嬌蘭 Guerlain 限量版 ROUGE G 寶石唇膏 每年早春，日本的櫻花燦爛盛放，構成迷人風景。嬌蘭今年請來藝術家Kyoko Sugiura(杉浦今日子)合作，創作CHERRY BLOSSOM漾金粉櫻系列，同時為寶石唇膏換上嶄新色調，柔和的花梨木色澤，啟發自櫻花綻放時的嬌美色調，配以標誌性的寶石唇膏鍛光妝效，飾以優雅的花卉圖案，向盛放櫻花致意；唇膏盒亦以精緻的花卉作點綴，片片花瓣加上一抺珍貴的金色，華麗亦優雅。 ROUGE G 寶石唇膏盒 #CHERRY BLOSSOM 繡金粉櫻 $280 ROUGE G 寶石唇膏 #N63 ROSY BLOOM $270/3.5g

情人節禮物推介2023｜嬌蘭 Guerlain 限量版ROUGE G寶石唇膏 #CHERRY BLOSSOM 繡金粉櫻

情人節禮物推介 2023 ｜ Pretti5 Love At First Sight 套裝 $1,235( 價值 $1,420) 新推出的煥光明眸全效眼霜由多種珍貴植物成分調製而成，針對改善眼部疲倦浮腫、暗啞、黑眼圈和皺紋。配合雙重透明質酸抗氧化精華，帶有獨特又甜蜜的芳香，有助滋養和緊緻肌膚，消除浮腫，舒緩和鎮定易受刺激的皮膚。 套裝更貼心送上眼仔碌碌，塗上眼霜和精華後，除了按摩眼部，還可以按摩細紋位置，進一步提昇效果。即使另一半工作多疲累，都可以靠這份禮物來提升膚質，以精靈眼仔示人。

情人節禮物推介2023｜Pretti5 Love At First Sight套裝 $1,235(價值$1,420)

情人節禮物推介 2023 ｜ SWATCH RECIPE FOR LOVE 手錶 $880 RECIPE FOR LOVE透過9個可以自由搭配的錶環和刀叉形狀的指針，提升設計的趣味性與專屬性。錶帶背面印上紅白相間的格紋圖案，讓腕錶變得更有趣。手錶附有9個錶帶環的腕錶，設計獨屬愛情大餐：滿懷性感的熱情，一撮魔法、四升驚喜、一匙感動、一匙快樂、一大杯調情、兩大份幸運以及200克的吻，再加上一頂廚師帽，讓配戴者自由組合。 SWATCH還特別手錶設計情人節專屬包裝，在紅白格紋包裝盒的背面，有一句發自內心的口訣：「用愛、魔法、調情與信任填滿心房。讓快樂融合，與性感和柔軟的觸感交相輝映。最後，以吻為點綴其中。烘烤時間視需要而定—一晚，或是一生。」

情人節禮物推介 2023 ｜ narciso rodriguez NARCISO poudr é e 淡香精 淡香精捕捉了由白色茉莉花花瓣和保加利亞玫瑰，交織散發出細膩而誘人的花香氣息，適合纖細的女性。$570/30ml、$840/50ml、$1,050/90ml

情人節禮物推介2023｜narciso rodriguez NARCISO poudrée 淡香精 $570/30ml、$840/50ml、$1,050/90ml

情人節禮物推介 2023 ｜ SK-II 情人節神仙水禮盒套裝 套裝設計呼應節日氣氛及新一年的兔年，寓意與摯愛一起勇敢躍入新一年，迎接未知的挑戰。現凡購買神仙水，即可享情人節禮盒套裝，贈送王牌產品護膚套裝(價值$555)，滿足另一半的基礎護膚程序。 SK-II 情人節神仙水禮盒套裝 $1,630 (價值 $2,185) •護膚精華 230ml (貨裝) •嫩膚清瑩露 30mL •淨肌護膚潔面乳 20g •能量精華霜 2.5g x 2 •護膚精華 30mL

情人節禮物推介2023｜SK-II 情人節神仙水禮盒套裝 $1,630 (價值 $2,185)

情人節禮物推介 2023 ｜ Marimekko 情人節限定系列 如果你的另一半是家品控，不妨考慮Marimekko的情人節限定系列，系列圖案由設計師Maija Isola於1965年創作，以心型圖案為題的Sydämet（紅心）印花。Marimekko將愛心印花配上充滿活力的粉紅色和紅色調，讓你簡單直接地向另一半表達心意，一同打造甜蜜空間。系列包括杯子和小碟子，用來盛裝情人節餐點；並有以有機棉製成的寢具，讓濃濃愛意充斥整個家居。

情人節禮物推介 2023 ｜ MIKIMOTO 珍珠首飾 日本珠寶品牌MIKIMOTO用上代表純潔的日本Akoya珍珠，設計出多款溫柔而浪漫的夢幻飾品，包括代表無限愛意的 Love Collection、將戒指設計化身成項鍊與耳環的Ring Charm Collection、浪漫滿天星的 Starry Night Collection 及品牌其他經典款式，將珍珠化成串串愛意，品牌更找來新生代歌手MC張天賦演繹。 其中Love Collection以「Love」字坦率呈現愛意，以18K粉紅金或白金寫上「Love」字體，搭配Akoya珍珠以及綴飾閃爍的美鑽，以優雅大方的態度。Ring Charm Collection就將品牌標誌性的珍珠戒指改造成一套項鍊和耳環，將戒指化成迷你版，精緻可人。Starry Night Collection的設計靈感源自夜空中閃爍的星星，溫潤優雅的珍珠配以閃動的美鑽，好比情人把漫天星宿送給對方，十分浪漫。

情人節禮物推介 2023 ｜ Dior Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰 淡香薰香氣自然不造作，流露活潑又溫柔的個性。明亮閃爍的氣息，綻放著明艷的粉紅色、柔嫩淡紫色和蔚藍色，展現花束的千姿百態。

情人節禮物推介2023｜Dior Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰$670/30ml、$925/50ml、$1,340/100ml

情人節禮物推介 2023 ｜ Dior 情人節珍藏版 Miss Dior 香薰禮盒套裝 品牌藉著套裝向藝術家Pietro Ruffo致敬，他於禮盒上綴以猶如花束般優雅的花卉圖騰，並盛載Miss Dior香薰。禮盒包括Miss Dior香薰(50ml)，以獨特香氣詮釋愛與愉悅，由五月玫瑰、鈴蘭、牡丹、鳶尾花的香調與柔和木香交織而成。套裝更有隨行香薰噴霧(10m)l，任何時刻都可展現花香清新氣息。

情人節禮物推介2023｜Dior 情人節珍藏版 Miss Dior香薰禮盒套裝 $1,260

情人節禮物推介 2023 ｜ THOM BROWNE 4-BAR PLAIN WEAVE SUITING TIE 帶有品牌標誌特色的經典灰色條紋領帶，讓男朋友在冬日時刻感到窩心。(From HBX)

情人節禮物推介 2023 ｜ RAW EMOTIONS SMALL VALENTINES MASCOT LUCKY CAT RUG 以笑眼取代原有的招財貓毛毯設計，招財貓擁抱愛心，象徵著戀愛順利，為兩人的戀愛招福。(From HBX)

情人節禮物推介2023｜RAW EMOTIONS SMALL VALENTINES MASCOT LUCKY CAT RUG $977

情人節禮物推介 2023 ｜ W&P DESIGN OLD FASHIONED CARRY ON COCKTAIL KIT Cocktail Kit附有所需的酒精、調味料及說明書，足以製作兩杯雞尾酒，兩口子一同體驗調酒樂趣，度過浪漫又獨一無二的情人節。(From HBX)

情人節禮物推介2023｜W&P DESIGN OLD FASHIONED CARRY ON COCKTAIL KIT $188

情人節禮物推介 2023 ｜ Gemibee 升級版砭石發熱舒緩腰帶 不少人都有腰痛困擾，升級版的Gemibee砭石發熱紓緩腰帶（石墨烯版），結合中醫傳統理療及物理按摩技術。利用石墨烯迅速均勻導熱。石墨烯版備有3種熱度選擇(40/ 50/ 65℃)，促進血液循環，加快新陳代謝，改善虛冷體質，驅走體內濕氣。腰帶同時備有7種不同強度及深度的仿人手振動按摩模式，深入腰椎痠痛部位，紓緩腰椎間不適，讓腰部沉浸於熱敷效果，更有暖宮驅寒之效。

情人節禮物推介2023｜Gemibee 升級版砭石發熱舒緩腰帶 $799

情人節禮物推介 2023 ｜ THANN 汽車香薰擴散器及天然香薰油 這份禮物適合愛車的男友！THANN汽車香薰擴散器為駕車之旅帶來怡人香氣，將汽車香薰擴散器牢固在汽車出風口，滴上3、4滴100%萃取自天然植物的王牌純天然香薰油，天然芳香會隨著冷暖風緩緩散發於空氣中，令整個車廂空間彌漫著清新淡雅的大自然氣息。

情人節禮物推介 2023 ｜ paper n things 情人節心意卡 情人節除了禮物之外，不妨親手寫一張富心思的心意卡表達愛意，以文字的溫度讓她/他感受到你的心思。

情人節禮物推介2023｜paper n things 情人節心意卡

情人節禮物推介 2023 ｜ paper n things 香薰蠟燭 向另一半送上香薰蠟燭，打造美好舒適的生活空間，蠟燭更由人手點綴上真花，在節日送上另類花朵。

情人節禮物推介2023｜paper n things 香薰蠟燭 $370

情人節禮物推介 2023 ｜ New Era VALENTINE WITH HEART 系列 美國帽牌New Era推出情人節「VALENTINE - WITH HEART」系列，將紅心圖案融入美式街頭時尚，作為情侶的節日穿搭。這個放閃系列包括9TWENTY和品牌獨有的BUCKET 01兩款帽型，其中9TWENTY帽款採用柔軟物料製成，帽身高度較低，帽沿亦較長，貼合頭型，完美修飾臉型比例。兩個帽型均有黑色和卡其色可供選擇，將簡約的紅心圖案與帽前方的洋基隊標誌完美融合，突顯不一樣的街頭風。系列同時備有同款服裝作配襯，中性設計男女穿著均可，上衣前後方同樣印有可愛紅心與洋基隊徽標融合的別緻圖案，後方更飾以特大版心形圖形，展現獨有勁浪漫、超溫馨的戀愛風格。

情人節禮物推介 2023 ｜ THE RITUAL OF SAKURA Renewing Collection （尊貴版） 包括迷你香氛棒(70ml)、頭髮及身體噴霧(50ml)、淋浴啫喱泡沫(200ml)及潤膚露(200ml)，The Ritual of Sakura香氣令人沉醉於細緻櫻花花香及滋潤米奶的香氣中。禮品套裝以日本精巧摺紙工藝為靈感設計，輔以悉心包裝的禮物盒，讓用家以迷人馥香迎接每天的新開始。除了套裝外，顧客由即日起至3月5日期間，可於門市專享以75折優惠選購Classic Collection香氛蠟燭。