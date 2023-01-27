情人節2023｜情人節禮物推介2023 精選男女朋友最想收到的禮物(持續更新)

下個月就到情人節，大家都開始物色情人節禮物給女朋友/老婆/男朋友/老公/心儀對象，以下就為大家推介多款實用度高又有心意的禮物，包括香水、首飾、手袋、限定化妝品及情趣用品等，相信總有一樣會啱他/她心水！ 情人節禮物推介 2023 ｜ YSL Beaut é 迷魅亮彩唇膏 $370 YSL Beauté今個情人節和陳卓賢Ian再度合作，為全新迷魅亮彩唇膏及LIBRE香水拍攝全新一輯宣傳照。迷魅亮彩唇膏的3種全新色調，均來自女生必愛的玫瑰色譜，包括宛如咬唇般的161 煙燻玫瑰、冷調玫瑰色調的162 玫瑰冰茶，以及結合玫瑰色與紅色的163 玫瑰芭菲，為情人節點綴上浪漫氣息，加上滋潤配方，極緻舒適。另一款迷魅凝亮護唇膏($370)，一抹緊貼雙唇，形成一層舒適薄膜，超亮澤色彩可同時滋潤、修復及舒緩唇部。

情人節禮物推介 2023 ︱ YSL Beaut é 經典 LIBRE 香水 $900/30ml 、 $1,210/50ml 、 $1,630/90ml 品牌的經典香水LIBRE，在性感花香及獨特中性香氣之間遊走，令人難以抗拒的性感橙花與冷酷薰衣草，構成的經典香氣。品牌同時提供刻字服務，在香水、化妝品或護膚品上，以高科技打印或工藝刻字方式，寫上個人訊息或YSL經典圖案，製作成專屬禮物。在拍攝LIBRE香水時，細心的Ian在接到香水的時候即發現瓶身上刻有「I Love You」，他笑說：「如果喺情人節收到呢份禮物，一定會覺得好窩心！」

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London 限量版英倫玫瑰園系列 全新限量版英倫玫瑰園系列，呈獻3款深受喜愛的玫瑰香調，從含苞待放的清新柔嫩、到盛開的深邃馥郁，探索這種經典花香的無盡可能性。系列包括3款與眾不同的玫瑰香氣：玫瑰果凍的清新優雅、紅玫瑰的浪漫奢華、玫瑰花水與香草的香甜誘惑，盛載於限量版粉嫩浪漫的瓶身中，象徵愛情的花香。品牌同時提供限量版粉色緞帶、玫瑰金字母瓶扣、個人化鑄刻服務和禮盒花束驚喜，展現浪漫細膩心思。

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London 限量版英倫玫瑰園系列

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 $970/50ml 情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 $970/50ml 玫瑰果凍帶來清新柔嫩又水漾晶瑩的氣息。細緻柔嫩的玫瑰花瓣，飄浮於晶瑩果凍中，胭脂般淡粉花瓣溫柔細膩，輕輕凝住浪漫優雅姿態。每一口的冰涼滑溜，穿透似有若無的清新花香，締造備受英國人喜愛的經典玫瑰果凍。綠意盎然的羅勒遇上清甜多汁的荔枝，清新柔軟的初綻玫瑰散發著初露氣息，宛如果凍般水漾通透，淡粉花香輕輕簇擁在白麝香的純淨懷抱之中，柔美清新，散發優雅知性氣息。

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Red Roses 紅玫瑰 $970/50ml 集結全世界七種最雅緻奢華的玫瑰，交織果香、綠意、柑橘調與辛香等七重面貌，如嬌嫩花瓣般層層交疊，營造馥郁、立體卻又極其純粹的迷人花香。灑上些許檸檬的醒神初調，搭配壓碎的紫羅蘭葉及綠薄荷，為經典玫瑰馨香注入清新綠意，散發令人驚喜的澄澈清香，徜徉在蜂窩蜜調中。 情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Red Roses 紅玫瑰 $970/50ml

情人節禮物推介2023︱Jo Malone London Rose Water & Vanilla 玫瑰花水與香草 $970/50ml 情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London Rose Water & Vanilla 玫瑰花水與香草 $970/50ml 玫瑰花水的清新水漾，包覆於色澤粉嫩的玫瑰土耳其軟糖之中，舌尖上彷彿嚐到其香甜軟糯口感，誘人甜點氣息穿透玫瑰清香，糅合香草甜美基調，如香濃奶油般絲幼綿滑，飄散極致可口誘惑，令人難以抗拒，欲罷不能。

情人節禮物推介 2023 ︱ Jo Malone London 限量版玫瑰果凍居室香氛工藝蠟燭 $595/200g 工藝蠟燭把空間轉化成芬芳四溢的英倫玫瑰園，為空間注入柔美清新花香氣息，以搖曳燭光點亮柔情，讓悠揚芳香將愛意蔓延，浪漫滿屋。 情人節禮物推介2023︱Jo Malone London 限量版玫瑰果凍居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

情人節禮物推介 2023 ︱ Lush Fresh & Flowers 訂閱箱 過去只限於Lush巴黎門市及網上訂購的Fresh & Flower訂閱箱，今年將打破先例，於2月3日至14日在全球門市發售。禮盒包括各款由草本成分及新鮮蔬果製成的產品，揉合各種經典、限定及全新產品，呵護身心和每一吋肌膚。禮盒包含新鮮花束，更可點綴浴室，締造甜蜜浪漫的鴦鴛浴體驗。 禮盒內含：情話綿綿沐浴卡、熱情無限油萃按摩芭、熱情百香固體沐浴霜、枕邊蜜語睡眠香氛噴霧、玫瑰戀人汽泡彈、約會之夜面膜、鮮花

情人節禮物推介2023︱Lush Fresh & Flowers 訂閱箱 售價待定

情人節禮物推介 2023 ︱ Lush 愛意洋溢禮盒 $860 禮盒蘊藏8款浸浴、沐浴及身體護理產品，包括愛情魔藥沐浴露(100克)、夢想成真潤膚(45克)、瑰麗邂逅按摩芭、性感汽泡彈、戀愛小島香浴油、迷你天鵝絨泡泡浴芭、玫瑰戀人汽泡彈、草莓泡泡馬卡龍，洋溢怡人花香與清新的柑橘氣息，送上極致呵護。禮盒更印有心型圖案，象徵為摯愛送上無與倫比的愛。Lush情人節系列限定產品現於www.lush.com.hk 及港澳門市發售，於官網購物滿$500更可享免費送貨服務。

情人節禮物推介2023︱Lush 愛意洋溢禮盒 $860

情人節禮物推介 2023 ︱ Celine 光滑小牛皮迷你型化妝袋 ( 淡粉紅 ) $13,000 如果你的女朋友喜愛「小廢包」，這個款式絕對適合不過，浪漫淡粉紅色調女生必愛，可上肩、斜揹及手提3用。

情人節禮物推介2023︱Celine 光滑小牛皮迷你型化妝袋 (淡粉紅) $13,000

情人節禮物推介 2023 ︱ Chanel COCO CRUSH 系列 COCO 手鐲 $13,100 此系列以1955年面世的經典Chanel菱格紋圖案為靈感，簡約但辨識度高，無論是日常約會、上班及可不同場合都適合，備有米色金、黃金或白金。Chanel的品牌大使Jennie早前也戴上拍攝系列廣告。

情人節禮物推介 2023 ︱ Dior SADDLE 馬鞍袋 $31,500 經典的Saddle馬鞍袋注入新意，綴以全幅黑色和白色鏈式效果的裝飾主題圖案，設計靈感源自安達盧西亞的巴洛克圖案風格。手柄每邊均帶有復古金色飾面金屬「CD」標誌，另有 Saddle 翻蓋和「D」形馬蹬磁扣，可手提或肩背，或配搭不同肩帶。

情人節禮物推介2023︱Dior SADDLE 馬鞍袋 $31,500

情人節禮物推介 2023 ︱ GIVENCHY 心動限量版系列 (2 月 1 日發售 ) GIVENCHY為亮麗無瑕恒久氣墊與高訂禁忌唇膏，換上Denim牛仔布風格的4G monogram標誌花紋，4G除了是品牌經典標誌，更象徵著兩個心相依相對，作為情人節禮物絕對適合。氣墊具備抗UV、防污染功效，粉底質地細膩，遮瑕力高，帶來濾鏡柔霧妝效。除了外盒換上限定時裝，盒內更搭配精緻的限定花紋心形粉撲。而唇膏擁有絲滑半啞光，舒適不卡紋，高覆蓋力兼具濃郁色澤，一抹顯白。

情人節禮物推介 2023 ︱ Sugarfina Love Letters 糖果禮盒 $318 給摯愛一封甜蜜情書，讓糖果說出甜言蜜語！限量版糖果禮盒內蘊藏16個情書造型小格子，每格內配有不同口味的糖果，為愛侶帶來不同甜蜜驚喜。

情人節禮物推介 2023 ｜ Sugarfina XOXO 8 盒裝糖果禮盒 $688 浪漫紅色禮盒配搭各款精緻糖果，包括心型蜜桃軟糖、禮物造型軟糖、海鹽焦糖朱古力及鹽焦糖朱古力等，收禮者必定甜入心扉。

情人節禮物推介2023｜Sugarfina XOXO 8盒裝糖果禮盒 $688

情人節禮物推介 2023 ｜ Sugarfina Love Mail 2 盒裝糖果禮盒 $218 將濃厚的愛意放在這個可愛信封造型禮盒，禮盒內包括香檳小熊軟糖及紅唇造型軟糖，不論是朋友或伴侶都能感受到你的甜蜜祝福。

情人節禮物推介2023｜Sugarfina Love Letters 糖果禮盒 $318

情人節禮物推介 2023 ｜ We Vibe Tease Us 套裝 $1,600 讓情侶在睡房以外的地方進行前戲，We-Vibe Tease Us是一套由應用程式控制，適合所有情侶的可穿戴振動器。無論身處哪裡，都可以使用振動刺激環Bond及強力內褲振動器Moxie巧妙地挑逗和誘惑對方。另可根據不同人士需要定制，提供兩個Moxie或兩個Bond的版本。

情人節禮物推介2023｜We Vibe Tease Us 套裝 $1,600

情人節禮物推介 2023 ｜ We-Vibe Vector+ $1,080 採用時尚設計和絲般光滑的矽膠以貼合身體，可通過We-Vibe應用程式或遙控器，控制6種振動模式，雙馬達以驚人的精確度向前列腺及會陰部位提供令人興奮的振動。Vector+防水及可充電，方便在浴室使用。

情人節禮物推介 2023 ｜ SWAROVSKI Volta 頸鏈 $1,250 蝴蝶結設計的頸鏈，採用溫暖的玫瑰金色底托，運用獨特的鑲嵌工藝固定絢亮的Swarovski水晶，梨形寶石單獨懸垂於下方，展現雅致氣息。

情人節禮物推介2023｜SWAROVSKI Volta 頸鏈 $1,250

情人節禮物推介 2023 ｜ SWATCH RECIPE FOR LOVE 手錶 $880 RECIPE FOR LOVE透過9個可以自由搭配的錶環和刀叉形狀的指針，提升設計的趣味性與專屬性。錶帶背面印上紅白相間的格紋圖案，讓腕錶變得更有趣。手錶附有9個錶帶環的腕錶，設計獨屬愛情大餐：滿懷性感的熱情，一撮魔法、四升驚喜、一匙感動、一匙快樂、一大杯調情、兩大份幸運以及200克的吻，再加上一頂廚師帽，讓配戴者自由組合。 SWATCH還特別手錶設計情人節專屬包裝，在紅白格紋包裝盒的背面，有一句發自內心的口訣：「用愛、魔法、調情與信任填滿心房。讓快樂融合，與性感和柔軟的觸感交相輝映。最後，以吻為點綴其中。烘烤時間視需要而定—一晚，或是一生。」

情人節禮物推介 2023 ｜ Burberry Hero 香氛 $770/50ml 、 $1,065/100ml 、 $1,280/150ml 香調糅合三種溫暖的雪松木油作經典基調，越益散發清新明亮的氣息。松針的活力前調結合安息香及焚香，調和成深邃感性的濃郁芳香，充分展現剛陽自由的男性魅力。香氛瓶鮮明時尚，棱角分明的瓶身以抽象手法重新演繹馬蹄。

情人節禮物推介2023｜Burberry Hero香氛 $770/50ml、$1,065/100ml、$1,280/150ml

情人節禮物推介 2023 ｜ ISSEY MIYAKE A Drop d ’ Issey fraîche 淡香精 $480/30ml 、 $790/50ml 、 $950/90ml 淡香精捕捉春雨降下大地後的悠然旅程，水滴穿梭於大地上各種不同的元素：從青草、繁花、樹木以至到更多不同的個體，讓大自然中的各種面貌均盡情展現。新香水為為品牌標誌性的水生香調注入新力量，燦爛的丁香花與大馬士革玫瑰交織，締造溫柔及清新感覺的花香氣息。清脆的雪松和奶油般的檀木香調，展現馥郁濃稠的特點。

情人節禮物推介 2023 ｜ SANTA MARIA NOVELLA Rosa Gardenia EDC 及 Tabacco Toscano EDC 情人節不妨為另一半送上男女對香，低調地在人海中放閃。筆者推介意大利當代王室品牌Santa Maria Novella的綿柔甜美的Rose Gardenia，以及温暖神秘的Tabasco Toscano。Rose Gardenia香甜的梔子花與高貴凌然的玫瑰香氣，為女士帶來優雅細膩的氣質；承載著馥鬱氣息的Tabacco Toscano，珍貴木材散發着神秘的煙燻香氣，與香草的甜蜜浪漫邂逅，交織出溫暖感性的氣息。 Rosa Gardenia EDC $1,200/100ml、$850/ 50ml Tabacco Toscano EDC $1,200/100ml、$850/ 50ml