情人節2023｜情人節香水推介 情侶放閃對香/約會必備香水

香氣總是能喚起回憶片段，還有一星期就到情人節，不妨與另一半噴上情侶對香，就如無形的情侶裝，拉近雙方關係，低調地浪漫放閃。如果未有另一半的話，也不用氣餒，以迷人香氣突顯自己的氣質，讓心儀的他怦然心動。 情人節香水推介｜TOM FORD BEAUTY Electric Cherry EDP 及 Cherry Smoke EDP TOM FORD BEAUTY早前推出Lost Cherry櫻桃香，成為城中熱話，品牌推出最新香氛：Electric Cherry及Cherry Smoke，兩種不同層次櫻桃香氣，突出每個人難以抗拒的魅力以及不同個性，散發誘惑慾望，將你變身成讓人垂涎欲滴的美味佳餚。

情人節香水推介｜TOM FORD BEAUTY

情人節香水推介｜TOM FORD BEAUTY Electric Cherry EDP Electric Cherry以奢華、奪目紅色的經典私人調香瓶盛載，將莫雷洛櫻桃的濃郁酸味與提神薑味融為一體，加上濃郁沙巴茉莉，散發引人入勝的香氣，採用經典麝香與辛辣粉紅胡椒氣味混合，活潑俏皮的個性就如正在調情的你閃爍發光，光豔動人。

情人節香水推介｜TOM FORD BEAUTY Electric Cherry EDP $1,805/30ml、$2,785/50ml

情人節香水推介｜TOM FORD BEAUTY Cherry Smoke EDP Cherry Smoke以奢華、深紅色的經典私人調香瓶盛載，與Electric Cherry 形成鮮明的對比。香氛以黑櫻桃味的精緻香氣揭開序幕，並襯以充滿異國情調的藏紅花香氣；伴上芬芳桂花，再加上淡淡的杏仁、橄欖和皮革的香氣，同時配合珍貴的煙熏木，散發出放縱熾熱、細膩性感誘人的氣息，身段婀娜、危險且華麗的高貴氣質，撩起另一半對你的強烈黑暗慾望。

情人節香水推介｜Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 玫瑰果凍帶來清新柔嫩又水漾晶瑩的氣息。細緻柔嫩的玫瑰花瓣，飄浮於晶瑩果凍中，胭脂般淡粉花瓣溫柔細膩，輕輕凝住浪漫優雅姿態。綠意盎然的羅勒遇上清甜多汁的荔枝，清新柔軟的初綻玫瑰散發著初露氣息，宛如果凍般水漾通透，淡粉花香輕輕簇擁在白麝香的純淨懷抱之中，柔美清新，散發優雅知性氣息。

情人節香水推介｜Jo Malone London Rose Blush 玫瑰果凍 $970/50ml

情人節香水推介｜Guerlain Maison Matisse聯乘版藝術沙龍濃香氛JASMIN BONHEUR Guerlain 及 Maison Matisse 兩大名家合作，造就出全新JASMIN BONHEUR茉莉歡沁濃香氛，新香以豐富色彩展開，茉莉香交織亮澤的鮮橙和杏香，活力紫色的鳶尾花和柔和的玫塊粉紅爭艷，令茉莉花展現了不同氣質。配備限量版陶瓷瓶蓋頂飾，1,000件限量版展現筆觸設計，每件都需數小時工時，並於法國一間特殊陶瓷工作坊製作。

情人節香水推介｜Guerlain Maison Matisse聯乘版藝術沙龍濃香氛JASMIN BONHEUR 茉莉歡沁（濃香氛）$5,340/200ml

情人節香水推介｜ Tiffany Rose Gold Eau de Parfum 玫瑰金香水 黑醋栗的果香與紅胡椒和荔枝交融，締造充滿玩味的清爽前調。主調的藍玫瑰帶來獨特的混合香調，當中的日本玫瑰令人聯想到Tiffany的經典色調，為香氛添一抹淡雅花香。黃葵籽融合沉麝香和鳶尾花，令基調散發綿綿暖意。

情人節香水推介｜Tiffany Rose Gold Eau de Parfum 玫瑰金香水 $740/30ml、$1,050/50ml、$1,335/100ml

情人節香水推介｜philosophy amazing grace intense香水 philosophy 1996年推出經典的amazing grace淡香水，品牌最近新出amazing grace馥郁純淨香水，保留淡香水的純淨花香和嫵媚氣息，融入獨特花果香調，並令香水更持久。全新馥郁純淨香水薈萃豐富的粉紅色香調，包括飽滿多汁的紅色漿果、可持續採購的格拉斯玫瑰精萃及品牌經典淡雅麝香，淬煉成濃縮馥郁的花果麝香調，嫵媚現代而愉悅甜美，一整天感覺美妙優雅。

情人節香水推介｜philosophy amazing grace淡香水 $515/60ml

情人節香水推介｜Tory Burch DIVINE MOON 香水 $700/50ml、$990/90ml Tory Burch最近推出全新香氛系列「Essence of Dreams」，每款香水都聯繫着一個夢想及一種情感，其中Divine Moon融合了曇花、蜂蜜和柑橘，形成令人迷醉的香氣，打造既獨特又充滿熟悉感的氣質。

情人節香水推介｜Tory Burch DIVINE MOON 香水 $700/50ml、$990/90ml

情人節香水推介｜LOEWE Solo Ella 香水 花木香調的香水，揉合了橙花、青蘋果、白花和白木的香氣，帶來清新、甜美和感性的感覺。(From Sephora)

情人節香水推介｜LOEWE Solo Ella 香水 $885/50ml

情人節香水推介｜NONFICTION Santal Cream 香水 NONFICTION是來自韓國的小眾品牌，追求乾淨天然的成分。清新的無花果與木質調達到完美平衡，帶有寧靜和慵懶的感覺。(From Sephora)

情人節香水推介｜NONFICTION Santal Cream 香水 $1,050/100ml

情人節香水推介｜L'ATELIER PARFUM Arme Blanche香水 香氣雅緻細膩，以白色花系作為主要香調，讓人聯想到新娘優美的捧花。(From Sephora)

情人節香水推介｜L'ATELIER PARFUM Arme Blanche香水 $515/50ml

情人節香水推介｜BURBERRY HER香氛 及 HERO淡香氛 BURBERRY HER香氛是品牌第一款蘊含英國風格的香氛，迸放紅莓及黑莓香調，後調的白木質香氣加持能為甜膩的果香增添不少清新高雅質感，呈現輕淡自然又柔滑的香氣，突顯女性的知性優雅。 而BURBERRY HERO淡香氛則以璀璨清新的佛手柑注入活力，杜松和黑椒的氣息提神振奮。基調糅合3個產地的雪松，以溫潤的調子令活力充沛的氣息更為濃郁，展現硬朗、紳士的男性形象。 BURBERRY HER 香氛 $640/30ml、$890/50ml、$1,290/100ml BURBERRY HERO 淡香氛 $645/50ml、$905/100ml、$1,100/150ml

情人節香水推介｜BURBERRY HER香氛 及 HERO淡香氛

情人節香水推介｜ISSEY MIYAKE L’Eau d’Issey 淡香氛 及 L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛 L‘Eau d lssey 女士香氛彷彿出自天然的山泉，帶來純淨清新的活力。而L’Eau d’Issey pour Homme淡香氛則是高山瀑布，充滿清爽動力，如瀑布流水般的清新，展現自然優雅的文青風範。 L’Eau d’Issey 淡香氛 $490/25ml、$710/50ml、$990/100ml L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛 $590/75ml、$830/125ml

情人節香水推介｜narciso rodriguez for her 淡香氛 及 for him bleu noir 淡香精 for her淡香氛以含蓄白麝香調為起步點，配上桂花及琥珀作調子，迴盪著輕淡的木香，適合纖細而性感的女性。而男士的bleu noir淡香精，沿用設計師的經典麝香，配合阿特拉斯雪松木及黑檀木作基調，加上琥珀及香根草，帶來風格鮮明的獨特香調。

情人節香水推介｜MONCLER Moncler Pour Femme 及 Moncler Pour Homme Moncler推出品牌首個男女香水系列Moncler Pour Femme及Moncler Pour Homme，融合Moncler限定的獨特山林香調，溫暖而精緻的木質香氣呈現品牌DNA。150ml的瓶身更設有革命性的LED屏幕，透過藍牙連接智能手機的專屬應用程式，可自訂香水瓶上的屏幕訊息，向愛人留下甜蜜情話。 Moncler Pour Femme揉合木質、麝香及花香調，以清脆明亮的粉雪前調為香水揭開面紗，令人聯想起初雪的美麗景色。木質調的Moncler Pour Homme，以品牌獨有的阿爾卑斯山綠意香調開啟前奏，搭配快樂鼠尾草活力十足的清香，讓人宛如置身於茂盛的高山樹林中。 Moncler Pour Femme $1,800/150ml Moncler Pour Homme $1,800/150ml

情人節香水推介｜MONCLER Moncler Pour Femme 及 Moncler Pour Homme

情人節香水推介｜COACH Dreams女士香水 及 Open Road男士香水 COACH Dreams是充滿樂趣而輕鬆愉快，象徵無畏懼和愛冒險的精神。光芒的木質香氣的苦橙及香梨揭開序幕，緊隨著梔子花及仙人掌花的香氣主調，最後以感性的約書亞樹及龍涎麝香作結。 而OPEN ROAD男士香水創作靈感同樣來自冒險精神，喚起男士內心對自由奔放的嚮住。甜多汁的紅蘋果和明亮的檸檬油喚起了清新舒爽前調，揉合辛辣的四川胡椒，增添鮮明層次感。中調的薰衣草和快樂鼠尾草交織，最後以帶著大地氣息的廣藿香、香根草與雪松作結。 DREAMS女士香水 $960/90ml、$715/60ml、$450/40ml OPEN ROAD男士香水 $780/100ml、$565/60ml、$390/40ml (情人節優惠價：買兩件可享75折)

情人節香水推介｜COACH Dreams女士香水 及 Open Road男士香水

情人節香水推介｜SANTA MARIA NOVELLA Rosa Gardenia EDC 及 Tabacco Toscano EDC 意大利當代王室品牌Santa Maria Novella的綿柔甜美的Rose Gardenia，以及温暖神秘的Tabasco Toscano。Rose Gardenia香甜的梔子花與高貴凌然的玫瑰香氣，為女士帶來優雅細膩的氣質；承載著馥鬱氣息的Tabacco Toscano，珍貴木材散發着神秘的煙燻香氣，與香草的甜蜜浪漫邂逅，交織出溫暖感性的氣息。 Rosa Gardenia EDC $1,200/100ml、$850/50ml Tabacco Toscano EDC $1,200/100ml、$850/50ml