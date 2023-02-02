情人節2023｜譚仔三哥推$99愈撈愈近情侶套餐 撈薯粉+米線+土匪雞翼 聯乘Mr n Mrs Moon推情人節精品

情人節將至，譚仔三哥今年又推出情人節計劃，將聯同本地人氣插畫師「Mr n Mrs Moon」推出限量聯乘精品。更推出「愈撈愈近情侶套餐」於2023年2月7日至14日期間登陸全港分店，大派「譚仔三哥x Mr n Mrs Moon一齊COME老」情人節限量精品。

$99 愈撈愈近情侶套餐 撈薯粉 + 米線 + 土匪雞翼 + 飲品 「愈撈愈近情侶套餐」在2023年2月7日至14日於全港分店有售，套餐包括麻辣米線和三酸撈薯粉，以及土匪雞翼和飲品，每個套餐更會免費附送內含心意卡一張和10款貼紙的「一齊COME老貼紙套裝」；而在情人節當天，凡於上午11時後惠顧一餸或以上米線，亦可免費獲贈「一齊COME老貼紙套裝」一份。另外，於活動期間，凡於上午11時後在指定18家譚仔三哥米線分店惠顧一餸或以上米線，即可以加$35換領「MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝」一份。 愈撈愈近情侶套餐 ($99) -1碗兩餸三酸撈薯粉

-1碗兩餸麻辣米線

-1碟土匪雞翼 (細)

-2杯飲品 (冷、熱飲)

-附送「一齊COME老貼紙套裝」1份 (數量有限，送完即止)

全港同酸共辣大挑戰 爭奪辣王皇座 譚仔三哥今年更舉辦首屆「全港同酸共辣大挑戰」，邀請了5位三哥姐姐、哥哥擔任「三哥火熱大使」，與三粉爭奪「辣王」皇座。 於2023年2月7日至11日期間，二人同行在18家指定分店惠顧「愈撈愈近情侶套餐」或2碗米線就可挑戰，可自行選擇辣度或即場抽出一張「同酸共辣大挑戰：辣度卡」，而二人必須挑戰相同辣度。完成挑戰後，向店內的「辣判員」出示收據即可獲得「同酸共辣大挑戰證書」，更可即場網上登記參加2月14日的終極挑戰。 指定分店如下

指定18家譚仔三哥米線分店

而被抽中的情侶將在譚仔三哥旺角西洋菜南街分店內接受終極挑戰，當天的挑戰共分為5個辣度等級：5小辣、3小辣、小辣、中辣、大辣，接受挑戰的情侶將與「三哥火熱大使」同場競技，爭奪該辣度的皇座，每個辣度的勝出情侶每人可獲得$500譚仔三哥美食現金券，而落敗者每位亦可獲得$300譚仔三哥美食現金券，另所有參與終極挑戰的情侶每人更可獲得「MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝」一份作紀念品。

而被抽中的情侶將在譚仔三哥旺角西洋菜南街分店內接受終極挑戰，當天的挑戰共分為5個辣度等級：5小辣、3小辣、小辣、中辣、大辣，接受挑戰的情侶將與「三哥火熱大使」同場競技，爭奪該辣度的皇座，每個辣度的勝出情侶每人可獲得$500譚仔三哥美食現金券，而落敗者每位亦可獲得$300譚仔三哥美食現金券，另所有參與終極挑戰的情侶每人更可獲得「MOON MOON LOVE LOVE攬枕套裝」一份作紀念品。