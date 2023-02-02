情人節2023│酒店staycation浪漫推介 一文睇清住宿優惠 (持續更新)

農曆新年後，一年之中最浪漫的節日「情人節」到了。想與另一半甜甜蜜蜜去staycation，在酒店歎燭光晚餐、打卡放閃，共度浪漫兩人世界？今期為大家精選了各大酒店的情人節staycation好去處，趁佳節快快計劃一個甜蜜行程，與摯愛過一個溫暖窩心的假期！

香港愉景灣酒店

離開繁囂城市的愉景灣酒店，向來是情侶放閃打卡的熱門地，在2月11日至14日情人節期間酒店推出staycation計劃，只需$2,099即可入住一晚山景客房，連二人浪漫晚餐和自助早餐。二人浪漫晚餐配有意大利粉紅氣酒一支，讓情侶們盡情享受戀愛氣氛。 凡預訂浪漫假期住宿計劃，每房均獲贈心形泡泡浴球禮盒一份，讓你和另一半浸一個舒適的泡泡浴，放鬆身心。 另外，酒店還會窩心送上令人難忘的小驚喜： 1. 特別版情人鎖套裝，讓你與情人於愉景北廣場心鎖長廊一起扣上，並許下願望。 2. 免費在The Bounty Entertainment & Sports Bar 參加情人節雞尾酒工作坊，製作專屬你們二人的雞尾酒。 3. 以優惠價每位$490於Spa Botanica水療中心享用30分鐘肩頸按摩服務(需提前預約)。 網址：http://www.visitdiscoverybay.com

香港四季酒店

香港四季酒店推出的「浪漫之旅」住宿計劃，可謂驚喜連連，先是一邊俯瞰維港醉人美景，一邊享用酒店送出一瓶香檳；晚上可在The Lounge享用三道菜的浪漫的雙人晚餐。翌日早上，更可盡享豐盛的早餐；亦可以八五折感受水療假體驗，讓情侶盡情放鬆，享受難忘的情人節。($5,380價錢未包10%服務費，優惠期由2月4至14日，詳情及其他優惠：3196 8882或 shopfourseasonshk.com

香港JW萬豪酒店

JW萬豪酒店推出的悠閒住宿之旅，包括入住豪華海景客房或套房、12株經典玫瑰鮮花束、一瓶香檳及一個情人節心型蛋糕、四道菜燭光晚餐，以及JW咖啡室自助早餐兩位。而最吸引之處是免費送贈Vonique禮品卡兩張，每張可在位於銅鑼灣登龍街的Vonique Beauty Salon兌換價值$1,680的90分鐘Aquapure Rejuvenation Facial Care服務。讓情侶悠然度過舒懷假期後，再來個放鬆身心的facial time！ 入住日期：2月10日至14日 房價：每房每晚由$4,900起，優惠須於7天前預訂：https://bit.ly/JWClassicRomance2023 查詢：2810 8366

九龍海逸君綽酒店

海逸君綽酒店推出愛意洋「逸」情人節住宿，$2,500起即可入住高級海景客房，並於The Promenade邊飽覽維港迷人風景，邊品嘗浪漫雙人自助晚餐，女士更可獲贈一朵紅玫瑰，讓情侶共度甜蜜又浪漫的晚上。翌日早上亦可在The Promenade歎個免費自助早餐，享受舌尖上的美味。 預訂日期：即日起至2月14日 入住日期：2月14日 查詢：2996 8006

香港富麗敦海洋公園酒店

富麗敦海洋公園酒店在情人節推出浪漫住宿體驗，$2,980起(另收加一服務費)即可在星耀廳享用雙人自助晚餐、雙人早餐，以及一對富麗敦熊貓毛公仔。 另外，亦有「慶典住宿體驗」給情侶們選擇，只需$2,864起(另收加一服務費)便有每日雙人早餐、豐盛的雙人自助晚餐、意大利芝士蛋糕一個與一瓶紅酒，讓客人於客房內享用。 情人節浪漫住宿體驗 預訂日期：即日起至2月14日， 入住日期：2月12日至14日 慶典住宿體驗 入住日期：即日起至2月28日

九龍酒店

九龍酒店推出「一生一世」與「一心一意」兩個情人節住宿連餐飲計劃，可選擇享用自助餐、法式情人四道菜套餐、情人節中式套餐，或任點任食點心Brunch，讓你隨喜好及行程靈活安排。之後更可前往到尖沙咀瘋狂購物，或漫步海旁，或直接在海景客房欣賞浪漫維港景致，好好度過staycation美妙時光。 一生一世($1,314起) 龍逸軒享用任點任食點心Brunch或 倚窗閣享用自助午餐 一心一意($1,711起) 倚窗閣享用自助晚餐 或 中間道酒吧享用法式情人四道菜套餐 或 龍逸軒享用情人節中式套餐 預訂日期：即日起至2月19日 入住日期：2月1日至2月19日 查詢：2734 3777

帝逸酒店

位於沙田帝逸酒店的情人節住宿優惠計劃，兩位每晚由$2,888起，包括入住豪華特大雙人床客房一晚、兩位自助早餐，晚餐可於客房內享用二人情人節套餐，包括住宿、兩位於Alva House享用自助早餐，晚餐可於相連客房內享用，包括一支Moët & Chandon香檳。酒店亦額外提供不同服務，好似借用酒店單車，在河畔探索鄰近景點及單車徑(須視乎供應情況)、用配備VR虛擬現實健身器材的健身室、恆溫游泳池(須視乎供應情況)，節目選擇多。 入住日期：2月10日至14日 查詢：3653 1188

香港金域假日酒店

金域假日酒店推出的「浪漫愛旅住宿套餐」，提供一站式餐飲、住宿及驚喜服務，當中包括為你的另一半送上玫瑰花束及氣泡酒。每房每晚$2,900起(須另加10%服務費)，入住豪華客房一晚；晚餐可於Osteria意大利餐廳享用雙人晚餐及限定「浪漫冰玫瑰」甜點一份(需預訂)；翌日可於Bistro on the Mile享用免費自助，又或加$180享用雙人客房早餐。另外，保證可延遲至翌日下午2時退房、一束12枝玫瑰花及一瓶氣泡酒、浪漫房間佈置，以及房間內放置Garrett經典爆谷，可邊觀賞電影，邊享受滋味小食，連串驚喜，值回票價。 查詢：2315 1001 預訂日期：即日至2月25日(須提前三日預訂) 入住日期：2月1日至2月28日

香港萬麗海景酒店

萬麗海景酒店於2月11至18日期間推出情人節套餐，每晚由$2,400起，包括住宿、兩位自助早餐，晚餐可於Mirage Bar & Restaurant享用由行政主廚Owen Panzica主理的法式四道菜晚宴，當中有鵝肝醬、北海道帶子他他配白銀鱘魚子醬、意大利小龍蝦及松露和牛牛柳，食材矜貴，物有所值。 查詢：2802 8888 (須提前三天預訂)

香港朗廷酒店

朗廷酒店為女生送上心花怒放的小驚喜，今年與Elizabeth Arden合推「Stay Fabulous甜蜜住宿之旅」，每房每晚由$2,450起，包全效護膚香水套裝一份，當中包括白茶橙花淡香水、透明質酸保濕膠囊、維他命C激活煥白膠囊、晚霜及眼部精華(總值超過$1,300)，以及精美化妝袋，相信任誰也會愛上這份禮物。另包括一晚客房、Bostonian Seafood & Grill雙人晚餐、一瓶紅酒、玫瑰花瓣浴；亦可以八拆優惠享用雙人身＋心按摩療程，舒緩壓力。 查詢：2378 9988 入住日期：2月1日至28日

香港帝都酒店