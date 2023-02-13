熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-02-13 15:31:14

情人節2023｜麥當勞新推鹽酥雞排飽 2月14限定$20兩件鹽酥麥炸雞雞鎚

分享：
情人節2023｜麥當勞新推鹽酥雞排飽 2月14限定$20兩件鹽酥麥炸雞雞鎚

情人節2023｜麥當勞新推鹽酥雞排飽 2月14限定$20兩件鹽酥麥炸雞雞鎚

麥當勞又推出新品！由215日起，鹽酥麥炸雞和多款夜市風味美食回歸，是次麥炸雞亦帶來超新星－－鹽酥雞排飽，而全新登場的「鹽酥雞排飽套餐」更只需$39！麥當勞App用戶更可於214日情人節當日，以優惠價$20率先試食兩件鹽酥麥炸雞（雞鎚）。

全新鹽酥雞排飽登陸麥當勞 香滑薯蓉大熱回歸

今次麥當勞推出全新鹽酥雞排，雞排採用去骨雞腿肉，配上加入羅勒蛋黃醬，更加惹味香口！除了鹽酥雞排飽，炸雞迷亦可品嚐鹽酥麥炸雞，除推出1件單售及2件裝超值套餐外，更推出自選6件桶裝（單一口味或混合口味）。

除此之外，夜市滋味包羅萬有，麥當勞同日起推出多款美食，包括香滑薯蓉、香芋風味麻糬麥旋風、香芋吉士批，更有Shake Shake薯條麻辣風味調味粉及蘆薈冬瓜茶。

鹽酥雞排飽招牌套餐$39 鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39 鹽酥麥炸雞四道菜超棒套餐$50 麥炸雞6件桶裝 Shake Shake薯條麻辣風味調味粉 香滑薯蓉 蘆薈冬瓜茶

214日情人節率先試食鹽酥麥炸雞

麥當勞App和大家一起慶祝鹽酥麥炸雞和鹽酥雞排飽登場，用戶可於214日情人節當日以優惠價$20率先試食兩件鹽酥麥炸雞（雞鎚）！而215日起，顧客亦可到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券購買全新「$39鹽酥雞排飽套餐」，同時麥當勞App亦提供多款優惠券，包括「$39歎鹽酥麥炸雞(2) 招牌套餐配香滑薯蓉」、「$50 歎鹽酥麥炸雞超值套餐配香芋風味麻糬麥旋風」、「$10香芋吉士批」和「$16香芋風味麻糬麥旋風」等優惠。

【情人節限定】 成雙成對 鹽酥麥炸雞雞槌2件 $20 只限2月14日一天， 早上11時 - 午夜12時供應 香芋吉士批$10 香芋風味麻糬麥旋風$16
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受