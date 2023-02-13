情人節2023｜麥當勞新推鹽酥雞排飽 2月14限定$20兩件鹽酥麥炸雞雞鎚

麥當勞又推出新品！由2月15日起，鹽酥麥炸雞和多款夜市風味美食回歸，是次麥炸雞亦帶來超新星－－鹽酥雞排飽，而全新登場的「鹽酥雞排飽套餐」更只需$39！麥當勞App用戶更可於2月14日情人節當日，以優惠價$20率先試食兩件鹽酥麥炸雞（雞鎚）。

全新鹽酥雞排飽登陸麥當勞 香滑薯蓉大熱回歸 今次麥當勞推出全新鹽酥雞排，雞排採用去骨雞腿肉，配上加入羅勒蛋黃醬，更加惹味香口！除了鹽酥雞排飽，炸雞迷亦可品嚐鹽酥麥炸雞，除推出1件單售及2件裝超值套餐外，更推出自選6件桶裝（單一口味或混合口味）。 除此之外，夜市滋味包羅萬有，麥當勞同日起推出多款美食，包括香滑薯蓉、香芋風味麻糬麥旋風、香芋吉士批，更有Shake Shake薯條麻辣風味調味粉及蘆薈冬瓜茶。