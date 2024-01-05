情人節2024｜尖沙咀中心及帝國中心設4,000平方米LED幕牆 維港「放閃」示愛 即日起可以登記！

下個月除了有農曆新年，也有浪漫滿瀉的情人節！信和集團商場一年一度的情人節表達愛意活動「Love in the City」，由即日起再度登場，到時尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆將化身成4,000平方米的巨型心意卡，S⁺ REWARDS會員只需憑指定點數登記，即有機會於情人節晚上在巨型幕牆上高調示愛，讓濃濃愛意散發於整個維港！

維港見證一分鐘愛的宣言 在大廈外牆浪漫示愛，不再是電視劇的霸道總裁專利，只需成為S⁺ REWARDS會員，由即日起至1月31日，在信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心消費，並以50點數參與和登記活動，並可從「I Love You」、「Marry Me」、「Happy Valentine's Day」及「愛你」中挑選心意字句、填寫上、下款及最感人的申請原因（如求婚）登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言！

各位「有情人」記得前往商場選購情人節禮物及登記參與活動，於情人節晚上為摯愛送上雙重甜蜜驚喜！另外大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這個扣人心弦的浪漫心意。名額有限，先到先得，額滿即止。