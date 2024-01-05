熱門搜尋:
六合彩 魚町銀天街 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-05 11:00:00

情人節2024｜尖沙咀中心及帝國中心設4,000平方米LED幕牆 維港「放閃」示愛 即日起可以登記！

分享：
情人節2024｜尖沙咀中心及帝國中心設4,000平方米LED幕牆 維港「放閃」示愛 即日起可以登記！

情人節2024｜尖沙咀中心及帝國中心設4,000平方米LED幕牆 維港「放閃」示愛 即日起可以登記！

下個月除了有農曆新年，也有浪漫滿瀉的情人節！信和集團商場一年一度的情人節表達愛意活動「Love in the City」，由即日起再度登場，到時尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆將化身成4,000平方米的巨型心意卡，S REWARDS會員只需憑指定點數登記，即有機會於情人節晚上在巨型幕牆上高調示愛，讓濃濃愛意散發於整個維港！

尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆將化身成4,000平方米的巨型心意卡

尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆將化身成4,000平方米的巨型心意卡

維港見證一分鐘愛的宣言 

在大廈外牆浪漫示愛，不再是電視劇的霸道總裁專利，只需成為S REWARDS會員，由即日起至131日，在信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心消費，並以50點數參與和登記活動，並可從「I Love You」、「Marry Me」、「Happy Valentine's Day」及「愛你」中挑選心意字句、填寫上、下款及最感人的申請原因（如求婚）登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言！

各位「有情人」記得前往商場選購情人節禮物及登記參與活動，於情人節晚上為摯愛送上雙重甜蜜驚喜！另外大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這個扣人心弦的浪漫心意。名額有限，先到先得，額滿即止。

尖沙咀中心及帝國中心「Love in the City」活動登記詳情

尖沙咀中心及帝國中心「Love in the City」活動登記詳情

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受