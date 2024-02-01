情人節2024｜崇光Freshmart「Valentine’s Day」精選甜點美食+購物優惠

還在煩惱今個情人節要送甚麽禮物嗎？崇光SOGO銅鑼灣店B2/F Freshmart將於即日起至2月14日期間推出「Valentine’s Day」，為您精選多款甜點蛋糕、朱古力禮盒、精緻美食、茗茶美酒等，更有SOGO Rewards會員尊享的情人節禮遇，讓您與愛侶締造甜蜜回憶。
以頂級甜點訴說濃情愛意
今個情人節，崇光SOGO Freshmart特意搜羅多個頂級品牌的蛋糕及朱古力禮盒，包括Mon cher甜心堂島卷（半條裝）、LUCULLUS紅桑子榛子慕絲蛋糕、Bake Works開心果芝士撻、Venchi真愛迷你書形Cremino及Chocoviar巧克力鐵盒、GODIVA 巧克力心形鐵盒10顆裝、本高砂屋濃味年輪小卷，以浪漫驚喜訴說濃情愛意。
優質食材炮製浪漫大餐
想更顯心思？不妨親自下廚炮製浪漫情人節大餐，「Valentine’s Day」提供澳洲安格斯無激素肉眼（心形牛扒）、意大利芝士火鍋、波特酒車打芝士等多款食材。另有多款茗茶美酒，例如福茗堂茶莊FOR HIM特選茶葉套裝（浙江特級龍井75g、不知年普洱75g及南岩特級鐵觀音75g）、Minuty Prestige Rose 2020 750 ml、Perrier Jouet Belle Epoque Blanc 2015 Champagne 750ml等，應有盡有，滿足不同品味喜好。
SOGO Rewards會員額外優惠
此外，於2月12至14日期間，首30名SOGO Rewards會員凡於B2/F崇光超市即日單一購物滿$360或以上，即可獲贈燕之家愛情軟喉糖1件，數量有限，送完即止。崇酒蔵亦聯乘Wako Bar 推出期間限定鮮榨生清酒，於2月1日至2月14日期間，凡購買鮮榨生清酒90ml 1杯，第2杯可享5折優惠；凡自攜外帶瓶購買鮮榨生清酒300ml，即減$38。