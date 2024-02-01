情人節2024｜崇光Freshmart「Valentine’s Day」精選甜點美食+購物優惠

還在煩惱今個情人節要送甚麽禮物嗎？崇光SOGO銅鑼灣店B2/F Freshmart將於即日起至2月14日期間推出「Valentine’s Day」，為您精選多款甜點蛋糕、朱古力禮盒、精緻美食、茗茶美酒等，更有SOGO Rewards會員尊享的情人節禮遇，讓您與愛侶締造甜蜜回憶。

以 頂級 甜點訴說濃情愛意

今個情人節，崇光SOGO Freshmart特意搜羅多個頂級品牌的蛋糕及朱古力禮盒，包括Mon cher甜心堂島卷（半條裝）、LUCULLUS紅桑子榛子慕絲蛋糕、Bake Works開心果芝士撻、Venchi真愛迷你書形Cremino及Chocoviar巧克力鐵盒、GODIVA 巧克力心形鐵盒10顆裝、本高砂屋濃味年輪小卷，以浪漫驚喜訴說濃情愛意。