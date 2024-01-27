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生活
2024-01-27 12:00:00

情人節2024｜戶戶送聯乘GODIVA/英國馬莎/屈臣氏推出情人節神秘禮盒 低至55折入手

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情人節2024｜戶戶送聯乘GODIVA/英國馬莎/屈臣氏推出情人節神秘禮盒 低至55折入手

情人節2024｜情人節將至，是時候要開始準備情人節禮物。想為另一半花點心思，準備一份窩心、實用又充滿驚喜的禮物？戶戶送特別聯同GODIVA、英國馬莎Marks & Spencer及香港屈臣氏，推出三款「戶戶送情人節驚喜神秘禮盒」。三大品牌精心準備禮盒內容，當中包括各款人氣美肌好物、皇牌巧克力及浪漫晚餐必備的美酒之選，總有一款適合你心儀的對象，立即預訂啦！

 

 

情人節2024｜戶戶送聯乘GODIVA甜蜜巧克力禮盒

巧克力作為情人節送禮的首選，視為浪漫和甜蜜的象徵。一盒心意滿分的巧克力禮盒，能在浪漫的夜晚將你們的距離拉近！戶戶送特別與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出「甜蜜共賞禮盒」，內含多款GODIVA經典口味巧克力，將愛意化作顆顆香醇馥郁的巧克力，讓你與摯愛於絲滑的巧克力中，感受當中細膩的情意。

情人節2024｜戶戶送聯乘英國馬莎Marks & Spencer美酒禮盒

情人節想與另一半於家中靜靜共渡二人世界，享用一頓精緻的燭光晚餐，英國馬莎Marks & Spencer 便為大家帶來「醉心浪漫禮盒」，讓浪漫時刻更添魅力。禮盒內容包括了燭光晚餐必備的美酒、香氛蠟燭增添氛圍，禮盒中還有從英國直送的品牌人氣角色Percy Pig™的情人節限定驚喜，伴你與愛侶共聚浪漫醉人的甜蜜之夜。

情人節2024｜戶戶送聯乘屈臣氏貼心禮盒

作為一個貼心的伴侶，讓你的摯愛感受到由內而外的細心照料，絕對能加分不少。戶戶送聯同亞洲最大的線下及線上（O+O）領先的保健及美容產品零售商屈臣氏推出「幸福呵護禮盒」，集齊各式人氣護膚品及個人護理產品送上無限呵護，由滋潤雙唇、修護肌膚，到眼部紓緩讓身心全面放鬆，從每個生活細節照顧無微不至，增添滿滿的幸福感。

 

三款神秘禮盒主打不同特色禮品，現以HK$200優惠價限量發售，享受高達55折入手禮品。禮盒數量有限，售完即止。顧客可於1月22日至2月7日期間透過戶戶送平台的指定鏈結，訂購充滿神秘感的「戶戶送情人節驚喜神秘禮盒」，於情人節為摯愛送上一份優質又實用的禮物。讓你與摯愛一同拆開禮盒，見證戶戶送為你們準備的甜蜜驚喜，增添儀式感，做個滿分伴侶！

戶戶送情人節驚喜神秘禮盒

日期：2024年1月22日至2月7日

售價：每盒HK$200

訂購方法：顧客可於指定日期透過戶戶送平台指定鏈結選購「戶戶送情人節驚喜神秘禮盒」。成功下單後，訂單需時3-5個工作天內處理及寄出。

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