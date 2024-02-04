情人節2024｜置地文華東方酒店餐飲及水療提案 甜蜜邂逅浪漫二月

情人節2024｜這個情人節不知大家想好怎和另一半過呢？如果還未有計劃，就可以看看文華東方酒店今年的浪漫情人節提案，經典又有格調的餐廳和水療體驗，相信絕對可以滿足有品味的大家。

情人節2024｜Amber 約會法式美饌浪漫 酒店廚藝總監 Richard Ekkebus 於 Amber 精心設計情人節限定的午餐及晚餐菜譜，以法式細膩滋味 邂逅溫馨回憶。當中亮點菜式包括「Foie gras, Ginseng, Yellow Wine, Nashi Pear」，另更有酒店行政 糕餅主廚 Carles Codina 窩心呈獻的精緻甜品「Tasmanian Cherry, Bourbon Vanilla, Dak Lak Chocolate, Pistachio」。Amber 的六道菜情人節午膳（入座時間為中午 12 時至下午 1 時 30 分）定價為每位港 幣 2,988+元；八道菜情人節晚膳（入座時間為晚上 6 時至 9 時 15 分）則定價為每位港幣 4,488+ 元。Amber 亦會為當日到訪的每位賓客送上 Dom Perignon 2013 法國香檳乙杯，為浪漫節日倍添微 醺時刻。

情人節2024｜SOMM 歐陸酒館舒懷約會 摩登法式小酒館 SOMM 悉心為愛侶構思燭光晚餐，讓你在浪漫、舒切的時刻下品嘗各式各樣的美 饌與佳釀配搭。推介菜式有「紅酒釀法國鵝肝凍批伴車厘子」、「惠比壽生蠔伴柑橘醬油、大根 及酢橘」。四道菜晚餐（入座時間為下午 5 時 30 分至晚上 6 時 30 分）及六道菜晚餐體驗（入座 時間為晚上 8 時至 10 時 15 分）分別定價為每位港幣 1,398+元及港幣 1,798+元。

情人節2024｜MO Bar 細味粉紅愛意 MO Bar 特意將於 2 月 14 日帶來多款情人節限定甜品，以甜蜜滋味融化情人的心扉。賓客更可額外點選玫瑰香檳雞尾酒或多款特色無酒精粉紅雞尾酒，點綴幸福情愫。

情人節2024｜Please Don’t Tell 細訴戀人絮語 在 Please Don't Tell 點燃浪漫情調，品嘗情人節特色晚餐，搭配 90 分鐘暢飲 Moët & Chandon 香檳 及葡萄酒，為約會添上一抹迷人醉意。琳瑯滿目的分享主菜及伴菜為浪漫約會揭開序幕，再品嘗 「香烤美國安格斯牛扒」、「經典美式芝士通心粉」及「香烤蕃薯」；餐廳更為賓客特備多款誘 人的美式甜點，包括酒店招牌「雲尼拿巴斯克焦香芝士蛋糕」及酸甜清新的「雜莓士多啤梨雪 葩」，為情人節之夜畫上完美句號。情人節特色晚餐定價為每位港幣 888+元，入座時間分別為晚 上 5 時、7 時及 9 時。

情人節2024｜二月限定蛋糕 昇華難忘一刻 全新二月限定的「Pour les Amoureux 情人節蛋糕」由行政糕點主廚 Carles Codina 精心設計，選用 日本士多啤梨及洛神花果醬配法式椰子達克瓦茲餅底，椰子雲尼拿忌廉及士多啤梨忌廉堆砌出片 片雪白心型圖案，每一口讓人頓刻心醉。「Pour les Amoureux 情人節蛋糕」不含蛋奶乳製品，定 價為港幣 718 元並於酒店網上商店限量預訂。