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生活
2024-02-05 12:30:00

情人節2024｜7-Eleven情人節推出Hello Kitty及Little Twin Stars公仔永生花！女朋友情人節禮物之選

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情人節2024｜7-Eleven情人節推出Hello Kitty及Little Twin Stars公仔永生花

情人節2024｜7-Eleven情人節推出Hello Kitty及Little Twin Stars公仔永生花

情人節2024｜今個情人節，7-Eleven搞搞新意思，與 foodpanda聯手推出「7天限定甜蜜外送」，為你炮製甜蜜驚喜，讓你輕鬆將愛意即時送到摰愛手中！由即日起，透過foodpanda外賣平台內7-Eleven購買指定的情人節限定產品組合，$288即可換購別注版紫色「愛要""Hello Kitty 公仔花」。另外，由2月7日起7-Eleven會壓軸推出「Little Twin Stars 泡泡公仔花」。想親手送上驚喜，馬上到7-Eleven分店加購，有興趣的話即睇內文詳情！

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由2024年1月31日至2月6日期間，透過foodpanda外賣平台內的7-Eleven購買指定的情人節限定產品組合（價值$100），加 $288即可換購別注版紫色「愛要"織"時Hello Kitty 公仔花」*，隨即將心意送到對方手中！foodpanda別注版以人氣角色Hello Kitty為主題，Hello Kitty公仔手持紫色心心，配上極有質感的淺紫色和淡黃色軟綿編織永生花，帶出優雅又滿滿氣質的感覺，即時為另一半送你驚喜！以上foodpanda 期間限定禮遇只限７天，適用於外送或到指定174間7-Eleven分店自取，想為對方送上特別又難忘的驚喜，萬勿錯過！

同場加映粉紅色的「"織"聚浪漫Hello Kitty公仔花」同時登陸各7-Eleven分店，給顧客現場購買，於這個時節為另一半營造滿滿浪漫氣息。不同於foodpanda別注版，「"織"聚浪漫Hello Kitty公仔花」以粉紅色為主調，襯托著粉紅的編織永生花，更添少女感覺，適合向你的另一半表達愛意！這款「"織"聚浪漫Hello Kitty公仔花」 將於1 月31日早上7時起於各7-Eleven分店正式換購！今個情人節把握機會向另一伴送上甜蜜驚喜，表達你的心意啦！

foodpanda 期間限定—別注版「愛要"織"時Hello Kitty 公仔花」換購詳情

由2024年1月31日早上8時起至2月6日，於foodpanda外賣平台內的7-Eleven購買指定產品組合（價值$100），加 $288 即可換購別注版 「愛要"織"時Hello Kitty 公仔花」1 件*，適用於送貨或到指定174間7-Eleven分店自取

「"織"聚浪漫Hello Kitty公仔花」換購詳情

由2024年1月31日早上7時起，於7-Eleven分店^以任何消費#加$288或以8,000 yuu積分加$245即可換購「"織"聚浪漫Hello Kitty公仔花」1 件。數量有限，換完即止，不設訂貨。

「Little Twin Stars 泡泡公仔花」以近期大熱的仿氣球設計。於氣球內擺著Little Twin Stars毛絨公仔， Kiki和Lala可愛登場，再配上浪漫的粉紅和粉紫毛絨公仔花，雙倍精緻，幸福感滿分！作為情人節禮物，傳遞愛意就最好不過！

「 Little Twin Stars 泡泡公仔花」換購詳情

由2024年2月7日早上7 時起至3月1日，於7-Eleven分店^以任何消費#加$238，即可換購「 Little Twin Stars 泡泡公仔花」1件。數量有限，換完即止，不設訂貨。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠 — 換購「 Little Twin Stars 泡泡公仔花」

推廣日期：由2月7日起至3月1日止

兌換日期：由2月7日早上7時起至3月1日止

以8,000 yuu積分加$195即可換購「 Little Twin Stars 泡泡公仔花」1件。數量有限，換完即止，不設訂貨。

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