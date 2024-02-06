情人節2024｜AIRSIDE為全城戀人開啟甜蜜愛情之旅！巨型LED屏幕傳達內心愛慕/野餐約會/沉浸式劇本殺

啟德旗艦購物及商業地標AIRSIDE將為全城戀人帶來愛意洋溢、浪漫滿瀉的情人節，誠意呈獻「情迷摩洛哥野餐約會」，讓你於全九龍東獨家丶高逾30層的AIRSIDE商場甲級商廈外牆LED屏幕，投射出你的專屬愛情訊息，於啟德郵輪及繁華維港前向愛人發放璀璨愛意，羨煞旁人。商場正門高8米丶闊12米的LED巨型屏幕式拱門亦將化成戀愛之門，讓愛人在甜言蜜語下牽手擁吻，寫下動人新章，更可於浪漫美景之中品嚐美食，享受醉人時光。另外，AIRSIDE邀請你參與浪漫遊歷x沉浸式劇本殺「羅曼飛行模式」，化身飛行訓練員乘搭戀愛航班，穿梭於以啟德機場為背景的深刻愛情故事之中，破解5大關卡，一步步拼湊出故事全貌，投入甜蜜浪漫情節。今個情人節，約定你於AIRSIDE出發，開啟甜蜜愛情之旅！

於高逾 30 層商廈外牆 LED 屏幕商場及正門 LED 巨型屏幕式拱門傳達內心愛慕

今個情人節，AIRSIDE超過40,000平方米、高逾30層商廈外牆LED屏幕將化身示愛牆，更是亞太區其中一道最高像素的屏幕。讓大家在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下，向愛人傳遞專屬愛情訊息，由全城一起作甜蜜見證！於2024年2月14、16至18、23至25日，預約「情迷摩洛哥野餐約會」指定放閃套餐，即可在「I Love You」、「Will You Marry Me」、「Happy B-Day」和「Happy V-Day」四個選項之中，選出一個最符合你心意的愛情訊息，並加上你與愛人的名字，於繁華鬧市中，向全世界宣告二人之間的愛情，成就最難忘的情人節。另外，於AIRSIDE商場正門高8米、闊12米拱門LED巨型屏幕，亦同時顯示愛情訊息，手牽手穿越寫有你和愛人名字的拱門，讓你成為童話故事中的主角。