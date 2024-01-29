情人節2024｜CACAOLAB Words of Love系列 將愛意送出口 把甜蜜送入口！

浪漫的情人節氛圍已經悄悄地來臨，代表著向心儀的對象或另一半表達心意的時機亦到了！然而，即使沉浸在浪漫的粉紅氛圍中，試圖傳達愛意時，可能仍感到猶豫不決，擔心直截了當地說出「愛的宣言」顯得太過直接，但也怕僅僅贈送禮物未能充分表達心意。今個情人節，CACAOLAB 便推出了全新的 Words of Love 系列幫大家「送」說心中情，準備了共七款限定情人節可可製品，其中包括全新口味的朱古力和嶄新登場的可可禮盒，CACAOLAB更以甜蜜的表白絮語為包裝設計靈感，為每一款朱古力和可可禮盒設計了可愛窩心的愛語，贈送香甜的朱古力時，即使未言語，也能表達心中蘊藏的愛意，還可以根據發展情況，選擇想要與愛人表達的情意！準備告白的可選擇We Are Meant to Bean情人節咖啡黑朱古力向對方表明心思；想將濃濃愛意盡訴的則可以告訴另一半 Love You So Matcha抹茶牛奶朱朱古力！在品味甜蜜的同時，相互交談著綿延繾綣的甜言蜜語，細細品味每一口充滿甜蜜的美味。由即日起，凡購買2件或以上情人節Words of Love系列商品，更可享受9折優惠！
全新口味獻上浪漫驚喜 帶來更多甜蜜選擇
CACAOLAB一直秉持對選材的高品質可可和優質原料的堅持，每一款朱古力都經過詳盡的口味配搭嘗試和精心挑選的頂級可可豆烘焙而成，用心的製作帶來了絲滑口感和豐富風味的朱古力，令人「愛不釋口」。自開店以來，CACAOLAB以濃度高且口感醇滑的黑朱古力一直大受好評！
而為了迎接情人節甜美浪漫的氛圍，CACAOLAB首次推出了全新的牛奶朱古力，士多啤梨奶朱朱古力及茶牛奶朱朱古力，為你提供更多甜蜜選擇！牛奶朱古力的魅力在於其柔 和的口感，加上濃郁的牛奶香，人人適合和暖的感覺，每一位收到的人都必定會沉浸在朱古力的香甜與暖中，回味無窮。
愛的多重語言 品味多彩的可可愛意
CACAOLAB獻上多元心意，讓愛意更加豐富！如果覺得只有朱古力未能夠完全表達心意，或者想要加點心思，以其他特別的可可製品來傳情，CACAOLAB的三款Love of words情人節朱古力禮盒絕對是您的最佳選擇。CACAOLAB精心挑選了多種特色可可製品，讓您能夠在這個特別的日子裡與摯愛一同享受一場可可盛宴。禮盒中包含了各種口味朱古力及和不同類型的可可製品，讓你可按照對象的性格選擇送 出浪漫甜蜜的朱古力、或玩味及味道兼備的禮盒！包括新登場的情人節多彩綜合堅果；可以表達心意，又能與對象大玩過三關的XOXO朱古力餅乾集多款可可製品的心心相印禮盒從濃郁的黑朱古力到甜蜜的牛奶朱古力、不同風味的朱古力堅果、還有滋味濃郁的可可曲奇和朱古力布朗尼，每一款都展現了CACAOLAB對於可可的熱愛與匠心。
CACAOLAB詳細資料:
地址：銅鑼灣白沙道20號
營業時間：星期一至五08:00 - 21:00
星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00