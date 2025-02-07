全港首個可口可樂無人機表演，將於情人節當晚於尖沙咀上空上演，屆時更有張繼聰親自聲音導航。想與摯愛一起欣賞演出，即睇內文了解贏走當晚入場門票的4大方法！
全港首個可口可樂無人機表演
「相約2.14 飲樂相聚 激爽心聲」全港首個可口可樂® 無人機表演，將於2月14日尖沙咀海港城海運觀點進行表演，屆時夜空將勾畫出暢飲可口可樂的共同回憶、浪漫煙花圖案等，同時亦邀請藝人張繼聰在現場親自聲音導航，帶大家一同共度珍貴時光。
4大方法贏取門票
表演當晚門票名額有限，先到先得，送完即止。想贏取免費門票，有以下四大方法：
- 即日起至2月11日期間，凡在Smart 零食店買指定可口可樂公司產品滿$20 (以單一收據計算，包括至少一款可口可樂產品)，上載單據到指定活動網站，即可獲得無人機表演門票兩張（名額：55個）。
- 即日起至2月11日期間，在香港太古可口可樂eShop以優惠碼[DRONE25]單筆消費滿港幣$300-$50（以單一收據計算，包括至少一款可口可樂產品），上載收據相片到指定活動網站，亦可換領兩張無人機表演門票（名額：25個）。
- 即日起至2月11日期間，COKE+ 會員可以在COKE+網站以2,000 粒樂賞星換領無人機表演門票兩張（名額：20 個）。
- 即日起至2月11日期間，透過私訊 @CocaColaHK Instagram 帳戶， DM分享寫給摯愛的心裡話，附上合照、暱稱及參與活動原因。可口可樂將選出50位參加者，除了每位贈送無人機表演門票兩張外，更會在活動現場大會幕牆上展示參加者寫下的真摯心聲。
一年飲免費可口可樂
各位可樂狂熱者注意！當晚可口可樂將挑選3位參與Instagram活動的參加者，在情人節當晚只要在舞台上將心底話講出，將可獲得一年免費可口可樂® 及$1,000海港城禮券。
除此之外，只要當晚入場參加者於場內打卡拍照，上載至 Instagram，並加上 @CocaColaHK 及 #綻放祝福 #年在一起，即可獲贈Catalog $30現金券。
限定兩天免費換可口可樂
2月15日至16日期間，尖沙咀海港城海運觀點設有多個打卡位，只要上載打卡相片至 Instagram，並加上 @CocaColaHK 及 #綻放祝福 #年在一起，即可即場獲贈冰凍高罐無糖可口可樂一罐。