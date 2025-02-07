情人節2025｜全港首個可口可樂無人機表演 即睇4大方法贏入場門票/張繼聰聲音導航

全港首個可口可樂無人機表演，將於情人節當晚於尖沙咀上空上演，屆時更有張繼聰親自聲音導航。想與摯愛一起欣賞演出，即睇內文了解贏走當晚入場門票的4大方法！

全港首個可口可樂無人機表演

「相約2.14 飲樂相聚 激爽心聲」全港首個可口可樂® 無人機表演，將於2月14日尖沙咀海港城海運觀點進行表演，屆時夜空將勾畫出暢飲可口可樂的共同回憶、浪漫煙花圖案等，同時亦邀請藝人張繼聰在現場親自聲音導航，帶大家一同共度珍貴時光。

4 大方法贏取門票

表演當晚門票名額有限，先到先得，送完即止。想贏取免費門票，有以下四大方法：