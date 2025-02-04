2025情人節大餐合集 早鳥優惠/海景晚餐/低至8折 最平$288起！

下星期就情人節，大家計劃好當晚食乜未？今年情人節港九多間餐廳都有推出情人節限定套餐，多國美饌任均選擇，部分更有早鳥優惠，價錢最平$288起，CP值爆燈！下文即睇介紹。 Morton’s The Steakhouse 情人節三道菜晚宴 坐擁維港美景的人氣扒房Morton’s The Steakhouse，將於今個情人節推出一晚限定的三道菜晚餐，每位$1,488。套餐的精緻頭盤包括足料龍蝦湯和珍寶蟹餅，兩款都是 Morton’s 的經典人氣菜式，另外更有全新巴馬火腿沙律配山羊芝士和香煎鵝肝配蘋果醬，嚴選頂级鵝肝，鹹香與豐潤脂香蔓延口腔，搭配清新的蘋果醬，啖啖驚喜。 主菜則有三款牛扒選擇，包括肉質柔嫩的 19 安士「夏多布里昂」牛柳（兩位用；需提前預定），最適合與愛侶分享；7安士美國「和牛」牛柳配蟹肉「奥斯卡」一次過滿足兩個願望，啖啖滿足，或選擇肉汁豐富的 16 安士肉眼牛扒，油花分佈細緻，是 Morton’s 的招牌牛扒之一！海鮮更有焗原隻波士頓龍蝦及 帝王三文魚配魚子醬白酒牛油汁，選擇非常豐富。最後甜品拼盤更可一次過品嚐到店舖多款經典甜點，包括心形紐約芝士餅、金黃色的法式焦糖燉蛋、鮮甜的朱古力草莓以及特濃咖啡朱古力慕絲，為今餐作完美句號！



Morton’s The Steakhouse 香港

地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓

電話：2732 2343

District 8 情人節晚餐 $420/位起 如果想和寵物一起慶祝情人節，推介位於尖沙咀的圓方演薈廣場的法式餐廳 District 8，食客只需另加港幣$150，即可享寵物友善露天座位，更提供寵物小食及玩具，非常貼心。



餐廳所供應的情人節晚市套餐，分別有兩道菜晚餐（$420/位）和三道菜晚餐（$460/位）供選擇。主菜推介自家製燉豬頰面闊條麵，自家製手工意粉中加入大量巴馬臣芝士，香濃「芝」味。海鮮愛好者絕對不能錯過香煎甘鯛，佐以迷你蘆筍、茴香和紅蘿蔔蓉，搭配紅胡椒法式白汁，滿腹飽足。創意素食蘑菇批同樣充滿驚喜，金黃脆批內含烤杏鮑菇、脆炸金針菇、磨菇醬和香濃的黑松露，口感豐富。更可加$120升級安格斯肉眼扒（400 克），搭配鬆軟的約克郡布丁和羽衣甘藍，與濃郁的砵酒汁完美融合，滿載節日氣氛。 甜品則有心形巴黎布雷斯特泡芙或芝士蛋糕，前者混合士多啤梨慕斯、杏仁碎和香緹鮮忌廉，後者加入自製藍莓果醬和餅碎炮製而成，甜而不膩。 District 8

地址：尖沙咀柯士甸道西 1 號圓方 3 樓平台 R009 號舖

電話：+852 2537 7555

營業時間： 星期一至星期五：早上八時至零晨 12 時

中環唐述 情人節10道菜單早鳥優惠8折 中環IFC內的高級中菜食府唐述，於2月14日至2月16日 (星期五至星期日) 晚巿時段推出10道菜「世說 . 浪漫」限定菜單，由餐廳廚藝總監周世韜及其團隊，以私房吉品溏心鮑魚、蘇格蘭蟶子皇等矜貴食材炮製，每道菜式都精彩滋味。



十道菜式當中最吸睛的絕對是玫瑰花枝，整盆新鮮玫瑰花盛載著玻璃盅，盅內擺放著以花枝片砌成的玫瑰花，把新鮮墨魚以海鹽及四川花椒等調味後慢煮，再切片砌成純潔白玫瑰花的獨特造型，優雅浪漫。 重點菜式是響鈴鮑魚，製作步驟繁複。先將乾鮑魚與老雞、赤肉等材料一起炆煮，製成矜貴的溏心鮑魚，再精挑新鮮的虎蝦打成蝦膠，將其與溏心鮑魚包裹在自家製的響鈴皮內，經過香炸，最後搭配豐盈鮮味的吉品乾鮑魚汁，令鮑魚更加甘香美味。 菜單上還有女兒紅蛋白雞油蒸蟹鉗、脆鱗馬友魚、花膠甘栗珍菌炆飯、嫣紅寶盒及貴妃玉露等菜式，喜歡品嚐手工中菜必試！

由即日起至2月10日前凡經mira eShop預購可享8折早鳥折扣，每位只需$1,350，還可免加一服務費及茶介，有興趣的話不妨提早預訂！ 價錢：兩位起每位$1,688，需另加一服務費及茶芥；即日起至2月10日凡經mira eShop預購可享8折早鳥折扣，兩位起每位只需$1,350，及免加一服務費及茶介

地址：香港中環國際金融中心商場3樓3101號舖

Flat Iron 閨蜜情人節菜單 人氣平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak 今年情人節當天特別推出一日限定的閨蜜情人節菜單（$498/位），讓各位與好姐妹共度狂歡之夜。套餐包括 一杯迎賓氣泡酒、頭盤、主菜及甜品。 頭盤可選新鮮生蠔，配上檸檬汁、青瓜醋及辣椒汁，突出生蠔的鮮甜；或選擇牛肉他他，配搭薯片、蛋黃和辣根，肉香味濃，夠晒開胃！ 主菜方面， Flat Iron 團隊嚴選優質牛肉，提供 MS 4-5 和牛牛柳，以香濃的牛骨髓汁作點綴，肉汁豐富，令人回味無窮。海鮮愛好者絕對不能錯過蘇格蘭三文魚伴龍蝦尾，加入奢華的魚子醬牛油汁，啖啖幸福滋味。主菜均配以牛油西蘭花苗和絲滑的黑蒜味薯蓉，香口惹味。甜品則有經典的紅絲絨蛋糕，甜而不膩。



Flat Iron Steak 灣仔店

地址：灣仔莊士敦道14-16號莊士敦閣地下

營業時間：週一至週五 上午11時至晚上11時；週六至週日 上午9時至晚上11時



Flat Iron Steak 中環店

地址：中環荷李活道30號愛瑪大廈（Al Aqmar House）地下

營業時間：週日至週四 中午12時至晚上10時；週五及週六 中午12時至晚上10時30分



Flat Iron Steak 上環店

地址：上環皇后大道中286號Dash Living地下

營業時間：週一至週日 中午12時至晚上10時

新派素食餐廳JAJA情人節套餐 早鳥優惠$288 新派素食餐廳JAJA於2月1日至2月14日全日推出Whispers of Romance 5道菜套餐，兩位起每位$398，由即日起凡經mira eShop預購可享優惠價，兩位起每位只需$288，還可免加一服務費，CP值高！ 菜式方面，前菜先有純素新鮮的無花果合桃忌廉撻，拼上半乾車厘茄多士配水牛芝士泡沫，清甜開胃。接下來有嫩菠菜丶芝士、菠蘿蜜焗釀大蘑菇，以肉厚多汁的大啡菇為基礎，塗上酸甜的菠蘿蜜，並釀入豐富的芝士和幼嫩的菠菜作為餡料，同樣層次豐富。而情人節限定的素海鮮周打湯超打卡，以可愛的心形啫喱造型上菜，倒入熱湯心形蔬菜啫喱開始慢慢溶化，溫暖的湯汁和蔬菜的香味結合在一起，鮮味暖胃。自選一款的主菜，分別有香氣四溢的焗牛肝菌意大利青瓜卷，另一款是香濃多層次的鮮茄竹笙意大利芝士闊條麵，兩款各有獨特之處。最後甜品都同樣精彩，有草莓朱古力火鍋，搭配泡芙、草莓、馬卡龍小圓餅以及迷你蝴蝶結餅乾多款配料，為整頓大餐帶來難忘回憶！



JAJA情人節限定Whispers of Romance5道菜套餐

日期：2月1日至2月14日全日推出

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓