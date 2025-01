送上專屬幕牆照片

大會亦會為每位成功參與者,捕捉展示於巨型幕牆之甜蜜溫馨時刻,並於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片。名額有限,先到先得,額滿即止。

五大設計風格傳遞不同愛的宣言

1分鐘愛的宣言主題選項除了有「我愛你 / I Love You」、「你是我的小幸運」、「Pride in our eyes」、「Marry Me?」、「Would You Be Mine? 」等甜蜜宣言外,還新增「Yes, I Do!」及「I Wanna Be Yours」的主動示愛回應 。而「Pride in our eyes」愛的宣言字句特別為向朋友及摯親的告白而設,大聲告訴前世情人,爸爸媽媽為你感到驕傲!