信和集團商場年度情人節活動「Love in the City」再度重臨維港，今年活動更首次可以展示甜蜜合照，在璀璨夜景中將甜蜜時刻呈現全城，絕對是放閃、求婚，甚至是表白的好機會！

信和集團商場情人節活動「Love in the City」重臨維港，今年活動更首次可以展示甜蜜合照。

2月14日情人節當晚，尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆，將化身成4,000平方米的巨型心意卡，S⁺ REWARDS會員於指定信和集團商場、酒店及多個地點，逾850間商舖消費每滿港幣100元，即可賺取1點數。憑50點數登記，即有機會於情人節向心愛的對象、家人、好友告白，於情人節當晚，在巨型LED幕牆下高調示愛，留下畢生難忘的甜蜜回憶。

信和集團商場情人節活動「Love in the City」重臨維港，今年活動更首次可以展示甜蜜合照。

甜蜜合照展示維港星空下 今年「Love in the City」一分鐘愛的宣言，首度新增提交照片的全新選項，參加者有機會將甜蜜溫馨時刻放上巨型LED表白幕牆，在璀璨夜景中向全城加倍放閃，加入二人專屬暱稱作上下款，令告白變得更獨一無二。 可提前通知求婚需求 另外，不少浪漫伴侶亦想藉著情人節來一場驚喜難忘的求婚企劃，計劃在大型示愛宣言下捧著花束單膝下跪，拿出預先準備的戒指遞向心愛之人，大會歡迎有心人提前通知求婚需求，冀望見證各位戀人步向幸福花路。

送上專屬幕牆照片 大會亦會為每位成功參與者，捕捉展示於巨型幕牆之甜蜜溫馨時刻，並於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片。名額有限，先到先得，額滿即止。 五大設計風格傳遞不同愛的宣言 1分鐘愛的宣言主題選項除了有「我愛你 / I Love You」、「你是我的小幸運」、「Pride in our eyes」、「Marry Me?」、「Would You Be Mine? 」等甜蜜宣言外，還新增「Yes, I Do!」及「I Wanna Be Yours」的主動示愛回應 。而「Pride in our eyes」愛的宣言字句特別為向朋友及摯親的告白而設，大聲告訴前世情人，爸爸媽媽為你感到驕傲！

尖沙咀中心及帝國中心 4,000 平方米巨型LED幕牆傳遞 1 分鐘深情告白

「 Love in the City 」參加方法 由2025年1月20日起至2月2日，S⁺ REWARDS會員只需以50點數換領活動資格，經指定活動連結登記挑選心意字句，然後填寫上、下款及申請原因登記活動(如求婚)，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言！各位有心人火速到於指定信和集團商場、酒店及多個地點，超過850間卓越商舖消費，參加「Love in the City」活動吧！

信和集團商場情人節活動「Love in the City」重臨維港，大會歡迎有心人提前通知求婚需求。