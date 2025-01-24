情人節2025｜戶戶送 x 興發鮮花市場 情人節花束送遞服務 送香氛愛意卡

情人節將至，戶戶送今年獨家與興發鮮花市場合作推出「戶戶送 x 興發鮮花市場情人節限定花店」，只需於2月3日至2月13日期間訂購情人節限定花束，包括「粉庭院玫瑰桔梗花束」、「厄瓜多爾紅玫瑰小玫瑰花束」、「染色紫藍玫瑰小飛燕花束」、「紫玫瑰染色康乃馨花束」、「Little Twin Stars 毛公仔花束」，以及「Kuromi 毛公仔花束」，即可於落單翌日安排送遞至全港各區，更隨花附送由花藝師精心調配的限量「香氛愛意卡」，締造與別不同的情人節驚喜！

限量「香氛愛意卡」將包括玫瑰、保加利亞玫瑰及牡丹3種甜蜜花香，並由興發鮮花市場花藝師配合選購的花束作配搭。大家只需於2月3日至2月13日期間，在戶戶送平台的「戶戶送x興發鮮花市場情人節限定花店」訂購花束，只需於落單時在備註欄輸入信息，限定花店即會製作出獨一無二的「香氛愛意卡」，並於落單翌日安排送遞。「香氛愛意卡」的香味更可維持至少兩周，讓大家在情人節過後，可以繼續甜甜蜜蜜。「香氛愛意卡」數量有限，先到先得，送完即止！